2018-10-03T09:45:25+03:00
Общество

В Рязани на неделю ограничат движение по улице Западной

Там будут капитально ремонтировать теплотрассу
Антон КОНОВАЛОВ
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С 23.00 3 сентября до 23.00 10 сентября на участке улицы Западной в Рязани ограничат движение транспорта. Это связано с капитальным ремонтом теплотрассы в районе дома №28.

Движение будет ограничено по одной из полос – в сторону городской больницы №10.

- Администрация города, - пишет ее пресс-служба, - обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.

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