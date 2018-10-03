В Рязани на неделю ограничат движение по улице Западной
Там будут капитально ремонтировать теплотрассу
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С 23.00 3 сентября до 23.00 10 сентября на участке улицы Западной в Рязани ограничат движение транспорта. Это связано с капитальным ремонтом теплотрассы в районе дома №28.
Движение будет ограничено по одной из полос – в сторону городской больницы №10.
- Администрация города, - пишет ее пресс-служба, - обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.