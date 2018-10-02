Кабины «Задай вопрос губернатору» установили в 8 районах Рязанской области

СЕГОДНЯ 11:58 2018-10-02T12:17:12+03:00

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Кабины для желающих задать вопрос губернатору установили в 8 районах Рязанской области: Александро-Невском, Ермишинском, Кадомском, Касимовском, Клепиковском, Пителинском, Сасовском и Ухоловском. Проработают они в райцентрах до 12 октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

За время работы «будок гласности» через них поступило 86 обращений, однако только треть содержали конкретные вопросы или предложения. В первую очередь рязанцев беспокоят вопросы, касающиеся социального и медицинского обслуживания, ЖКХ и городской среды, сферы торговли, а также работы общественного транспорта.

Ответы будут даны каждому из обратившихся лично или, если человек не оставил свои контакты, опубликованы на портале нашдом62.рф.