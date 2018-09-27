Рязанец с сообщницей попался на сбыте крупных партий гашиша в регионы ЦФО

СЕГОДНЯ 09:07 2018-09-27T09:12:39+03:00

Изменить размер текста: A A

31-летний рязанец задержан по подозрению в торговле наркотиками в крупном размере. Действовал он вместе с 28-летней сообщницей, в качестве канала сбыта использовал интернет.

- Он приобретал оптовые партии гашиша, транспортировал их в Рязань, где расфасовывал и сбывал бесконтактным способом в ряде регионов ЦФО, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Обыскав самих подозреваемых, их автомобиль, а также жилища на улицах Заречной и Октябрьской, оперативники изъяли свыше 6,5 килограмма гашиша, ЛСД, марихуану и коноплю «на стадии высушивания». Еще 30 кустов наркосодержащего растения нашлось в теплице возле дома одного из соучастников.

Кроме того, в Пензе, Московской и Воронежской областях полиция раскрыла тайники с партиями гашиша весом от 300 до 1270 граммов. Роли курьеров, как выяснилось, исполняли рязанцы 31 и 35 лет отроду.

Пока расследуются уголовные дела по трем статьям, главного сбытчика заключили под стражу, а его сообщников оставили под подпиской о невыезде.