2018-09-25T17:56:33+03:00
Общество

В Рязанской области появится механизированная перепелиная ферма

В птичнике будет 60 тысяч голов
Анастасия КУДРЯШОВА
Поделиться:
Фото: Издательство "Пресса". Ферма уже почти построена.Фото: Издательство "Пресса". Ферма уже почти построена.
Изменить размер текста:

В селе Боковой Майдан Сасовского района идет строительство крупной перепелиной фермы на 50-60 тысяч голов. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Как рассказал предприниматель Владимир Кляндин, его проект будет полностью механизирован. В здании построят инкубатор, цех забоя, комбикормовый цех и участок доращивания молодняка. В планах фермера получать товарное яйцо, и 20% птицы отправлять на мясо.

- В перспективе построим магазин и автостоянку. Реализовывать продукцию планируем пока по Рязанской области, - поделился он.

По словам главы Придорожного сельского поселения Александра Симонова, любое производство в их поселении поддерживают и жители, и руководство Сасовского района.

- Хозяйство Владимира Кляндина играет большую роль в жизни поселения. Это не только налоги, но и рабочие места для людей, - заявил Александр Симонов.

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24