В Рязанской области появится механизированная перепелиная ферма
В селе Боковой Майдан Сасовского района идет строительство крупной перепелиной фермы на 50-60 тысяч голов. Об этом сообщает издательство «Пресса».
Как рассказал предприниматель Владимир Кляндин, его проект будет полностью механизирован. В здании построят инкубатор, цех забоя, комбикормовый цех и участок доращивания молодняка. В планах фермера получать товарное яйцо, и 20% птицы отправлять на мясо.
- В перспективе построим магазин и автостоянку. Реализовывать продукцию планируем пока по Рязанской области, - поделился он.
По словам главы Придорожного сельского поселения Александра Симонова, любое производство в их поселении поддерживают и жители, и руководство Сасовского района.
- Хозяйство Владимира Кляндина играет большую роль в жизни поселения. Это не только налоги, но и рабочие места для людей, - заявил Александр Симонов.
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