В Рязанской области появится механизированная перепелиная ферма

25 Сент. 17:51 2018-09-25T17:56:33+03:00

Фото: Издательство "Пресса". Ферма уже почти построена.

В птичнике будет 60 тысяч голов

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В селе Боковой Майдан Сасовского района идет строительство крупной перепелиной фермы на 50-60 тысяч голов. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Как рассказал предприниматель Владимир Кляндин, его проект будет полностью механизирован. В здании построят инкубатор, цех забоя, комбикормовый цех и участок доращивания молодняка. В планах фермера получать товарное яйцо, и 20% птицы отправлять на мясо.

- В перспективе построим магазин и автостоянку. Реализовывать продукцию планируем пока по Рязанской области, - поделился он.

По словам главы Придорожного сельского поселения Александра Симонова, любое производство в их поселении поддерживают и жители, и руководство Сасовского района.

- Хозяйство Владимира Кляндина играет большую роль в жизни поселения. Это не только налоги, но и рабочие места для людей, - заявил Александр Симонов.