Синоптики ожидают в Рязанской области ночные заморозки

25 Сент. 16:13 2018-09-25T16:14:03+03:00

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В среду, 26 сентября, в Рязанской области ожидается облачная погода с прояснения. Прогноз опубликован на сайте регионального управления МЧС.

По данным синоптиков, ночью в регионе местами пройдет небольшой дождь, а днем будет преимущественно без осадков. Ветер будет дуть западный со скоростью 6-11 метров в секунду, местами возможны порывы до 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха в ночь на среду, по данным синоптиков, будет от 0 до +5 градусов, местами даже возможны заморозки до -1 градуса. Днем воздух прогреется от +8 до +13 градусов по Цельсию.