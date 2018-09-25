В Рязани из-за коммунальной аварии начал разрушаться дом

25 Сент. 09:40 2018-09-25T09:41:15+03:00

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24 сентября из-за прорыва канализации в стенах дома №10 на улице Белякова в Рязани образовались трещины. Как сообщает ГТРК «Ока» со ссылкой на аварийную службу, стоки хлынули в самовольно выкопанные погреба, и конструкция не выдержала.

- Жильцам предложили на время переселиться в маневренный фонд, но многие из них к переезду оказались не готовы, - говорится в сюжете.

Как выяснили журналисты, комиссия обследует дом и уже сделала вывод, что в двух квартирах на первом этаже находиться опасно.

- В тех домах, где близко грунтовые воды и не предусмотрены подвалы, выкапывать их нельзя, это может привести к подобным результатам, - прокомментировал ситуацию замглавы администрации Рязани Владимир Луканцов.