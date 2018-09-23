Победитель рязанского грибного турнира собрал 14 кг белых груздей

23 Сент. 14:15 2018-09-23T14:15:11+03:00

Обладатель второго места показал схожий результат, а вот «бронзовый» призер набрал всего пару килограммов

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В минувшую субботу, 22 сентября, около села Ласково Рязанского района прошел шестой фестиваль «В Рязани – грибы с глазами». Главным событием праздника, как и всегда, стал турнир по сбору грибов. Однако на этот раз из-за сухой погоды состязание собрало всего около 60 участников, сообщают «Рязанские ведомости».

Помимо жителей Рязани и районов области в сборе грибов соревновались и гости региона, приехавшие на праздник из Москвы, Владикавказа, Кабардино-Балкарии и Краснодарского края.

Грибники стартовали в 7 утра, а к финишу с полными корзинками вышли спустя четыре часа. Улов состоял в основном из белых груздей, но были здесь и редкие экземпляры: олений гриб, королевский опенок, гриб Синяк и другие – все они пригодны для употребления в пищу, но нуждаются в специальной обработке.

В номинации «Грибы по весу» победил житель Краснодарского края Павел Исаков, собравший более 14 кг белых груздей. Второе место занял Денис Рокотянский с 9,7 кг. «Бронза» же досталась Егору Кузнецову, набравшему 2 кг грибов.

Фото: газета «Рязанские ведомости»

Гости праздника угостились ухой, гречневой кашей, и, конечно, жареными грибами, и посмотрели шоу-программу, подготовленную студентами и выпускниками Рязанского филиала МГИК.

Кстати, в преддверии сезона грибной охоты на фестивале трудились добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», которые рассказали о правилах безопасного поведения в лесу.