В Рязанской области взялись за обустройство пляжа
В Спасске начали обустраивать Солдатский пляж, который официально теперь называется Пристань Великая река. По информации издательства «Пресса», деньги на работы выделили по программе «Формирование городской среды»: из региональной казны почти 3,5 миллиона, из городской – 200 тысяч рублей.
Работы подрядчик начал в августе. Сейчас берега уже укреплены бутовым камнем и покрыты нетканым полотном – так грунт защитили от деформации.
Поверх ткани уложена пластиковая сетка, соты которой засыпали грунтом. Позже его засеют газонной травой.
Здесь же рабочие возводят каменную беседку с коваными деталями, перилами и ограждениями. Внутри и около нее уложат тротуарную плитку.
Лестница беседки будет спускаться прямо к берегу, на котором установят фонарь и лавочку.