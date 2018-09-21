2018-09-21T18:02:36+03:00
Общество

В Рязанской области взялись за обустройство пляжа

Зону отдыха благоустраивают в Спасском районе
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Издательство «Пресса»Фото: Издательство «Пресса»
Изменить размер текста:

В Спасске начали обустраивать Солдатский пляж, который официально теперь называется Пристань Великая река. По информации издательства «Пресса», деньги на работы выделили по программе «Формирование городской среды»: из региональной казны почти 3,5 миллиона, из городской – 200 тысяч рублей.

Работы подрядчик начал в августе. Сейчас берега уже укреплены бутовым камнем и покрыты нетканым полотном – так грунт защитили от деформации.

Поверх ткани уложена пластиковая сетка, соты которой засыпали грунтом. Позже его засеют газонной травой.

Здесь же рабочие возводят каменную беседку с коваными деталями, перилами и ограждениями. Внутри и около нее уложат тротуарную плитку.

Лестница беседки будет спускаться прямо к берегу, на котором установят фонарь и лавочку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24