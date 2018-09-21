2018-09-21T14:37:03+03:00
Звезды

Юбилейный сезон Рязанской филармонии откроет ученик Мстислава Ростроповича

Денис Шаповалов выступит с губернаторским симфоническим оркестром
Елизавета БОЙКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

21 сентября, на открытие 80 сезона Рязанской областной филармонии приедет ученик Мстислава Ростроповича.

Лауреат международных конкурсов, виолончелист Денис Шаповалов уже не первый раз приезжает в наш город – меломанам он запомнился своим проектом «Ночные улицы», организованным в рамках фестиваля «Кремлевские вечера» несколько лет назад. Любовь к необычной атмосфере – одна из фирменных черт музыканта: он стал первым исполнителем, сыгравшим на Северном полюсе.

В Рязани Денис Шаповалов выступит вместе с коллегой, скрипачкой Марией Солозобовой, которая сейчас живет и работает в Швейцарии. Вместе они исполнят двойной концерт Иоганнеса Брамса – одно из этапных сочинений композитора.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24