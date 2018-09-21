Юбилейный сезон Рязанской филармонии откроет ученик Мстислава Ростроповича
21 сентября, на открытие 80 сезона Рязанской областной филармонии приедет ученик Мстислава Ростроповича.
Лауреат международных конкурсов, виолончелист Денис Шаповалов уже не первый раз приезжает в наш город – меломанам он запомнился своим проектом «Ночные улицы», организованным в рамках фестиваля «Кремлевские вечера» несколько лет назад. Любовь к необычной атмосфере – одна из фирменных черт музыканта: он стал первым исполнителем, сыгравшим на Северном полюсе.
В Рязани Денис Шаповалов выступит вместе с коллегой, скрипачкой Марией Солозобовой, которая сейчас живет и работает в Швейцарии. Вместе они исполнят двойной концерт Иоганнеса Брамса – одно из этапных сочинений композитора.