Юбилейный сезон Рязанской филармонии откроет ученик Мстислава Ростроповича

21 Сент. 14:36 2018-09-21T14:37:03+03:00

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21 сентября, на открытие 80 сезона Рязанской областной филармонии приедет ученик Мстислава Ростроповича.

Лауреат международных конкурсов, виолончелист Денис Шаповалов уже не первый раз приезжает в наш город – меломанам он запомнился своим проектом «Ночные улицы», организованным в рамках фестиваля «Кремлевские вечера» несколько лет назад. Любовь к необычной атмосфере – одна из фирменных черт музыканта: он стал первым исполнителем, сыгравшим на Северном полюсе.

В Рязани Денис Шаповалов выступит вместе с коллегой, скрипачкой Марией Солозобовой, которая сейчас живет и работает в Швейцарии. Вместе они исполнят двойной концерт Иоганнеса Брамса – одно из этапных сочинений композитора.