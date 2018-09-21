Разваливающие дома рязанских детей-сирот до такого состояния довели сами жильцы

21 Сент. 14:00 2018-09-21T14:09:40+03:00

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В августе этого года «Комсомольская правда» рассказывала о том, что Следственный комитет РФ по Рязанской области организовал проверку по факту разрушения домов, построенных и переданных детям-сиротам в Скопинском районе. В новостройках комиссия ОНФ обнаружила плесень на окнах и стенах, прогнившие полы, прохудившуюся крышу, повышенную влажность в квартирах.

Проверка Следственного комитета длилась около месяца и показала, что дома были построены с соблюдением всех существующих требований и технологий. Соответственно, повода для возбуждения уголовного дела нет.

Можно сделать вывод, что до плачевного состояния дома были доведены в результате неправильной эксплуатации самими жильцами.