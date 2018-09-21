Внимание: рязанцам рассылают вирусные письма – якобы от приставов
В Рязанской области участились попытки обмана с помощью электронной почты, сообщает пресс-службы регионального Управления Федеральной службы судебных приставов.
На электронную почту мошенники присылают письмо, в котором человеку сообщают о якобы имеющемся долге. И предлагают перейти по прикрепленной ссылке.
– Такие письма ни в коем случае нельзя открывать, так как они могут содержать ссылку на вирусный сайт, либо вредоносное программное обеспечение, – говорится в сообщении приставов.
При этом служба напоминает: УФССП не использует электронную почту для информирования должников.
Узнать, есть ли у вас задолженность, можно на официальном сайте регионального управления судебных приставов.