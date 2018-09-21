Внимание: рязанцам рассылают вирусные письма – якобы от приставов

21 Сент. 09:18 2018-09-21T09:19:15+03:00

Сама служба таким способом с должниками не связывается в принципе

Изменить размер текста: A A

В Рязанской области участились попытки обмана с помощью электронной почты, сообщает пресс-службы регионального Управления Федеральной службы судебных приставов.

На электронную почту мошенники присылают письмо, в котором человеку сообщают о якобы имеющемся долге. И предлагают перейти по прикрепленной ссылке.

– Такие письма ни в коем случае нельзя открывать, так как они могут содержать ссылку на вирусный сайт, либо вредоносное программное обеспечение, – говорится в сообщении приставов.

При этом служба напоминает: УФССП не использует электронную почту для информирования должников.

Узнать, есть ли у вас задолженность, можно на официальном сайте регионального управления судебных приставов.