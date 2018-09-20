На пост главы Рязани выдвинули женщину

20 Сент. 19:49 2018-09-21T14:13:45+03:00

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20 сентября в региональном отделении «Единой России» прошла конференция, на которой партийцы выбирали кандидатуру на должность главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы.

Напомним, что выборы в парламент облцентра прошли 9 сентября. Члены этой партии заняли в итоге наибольшее число депутатских кресел. Теперь же партия должна была определиться со своей кандидатурой на пост главы гордумы, что и произошло в четверг. В ходе тайного голосования участники конференции выбрали Юлию Рокотянскую.

Голосование проходило тайноФото: Владимир ФРОЛОВ

Напомним, что в нынешней системе именно председатель гордумы является и главой муниципального образования – города Рязани. В то время как глава горадминистрации, то есть исполнительной власти облцентра, выбирается Думой и отчитывается перед ней же. Сейчас этот пост с приставкой и.о. занимает Сергей Карабасов.

Уже в пятницу, 21 сентября, должно состояться первое заседание Рязанской городской Думы нового созыва. На нем и пройдут выборы председателя Думы. Учитывая, что у единороссов большинство, вероятность победы кандидата от этой партии стремиться к 100%.

На конференции выступил губернатор Николай ЛюбимовФото: Владимир ФРОЛОВ

Справка «КП»

Юлии Рокотянской 41 год. Родилась в Рязани, в 1999 году окончила сельскохозяйственную академию имени Костычева, спустя два года – Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова, а в 2003 году – очную аспирантуру Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук. В 2016 году окончила Российскую академию народного хозяйства при президенте РФ.

В 2012-2017 годах занимала должность министра труда и занятости населения Рязанской области. Сейчас возглавляет Областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства.