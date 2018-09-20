В рязанской глубинке выявили небезопасные школьные маршруты

20 Сент. 10:45 2018-09-20T10:45:57+03:00

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В Кадомском районе прокуратура выявила небезопасные школьные маршруты. По результатам проверки она направила в суд иски к областному министерству транспорта и автомобильных дорог.

- Участок дороги на улице Центральная, прилегающий к Котелинской средней школе, является частью маршрута школьного автобуса, но не оборудован освещением и тротуарами, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

От властей региона потребовали это исправить. Кроме того, суд может обязать отремонтировать участок дороги «Кадом - Енкаево - граница района», по которому также возят учеников. Повреждения покрытия там превышают предельно допустимые размеры, что угрожает безопасности детей.