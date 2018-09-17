Рязанка выиграла суд с властями, выдавшими недействительное разрешение на стройку

17 Сент. 13:59 2018-09-17T13:59:33+03:00

Женщина, год потратившая на возведение дома, вынуждена была его снести

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Областной суд рассмотрел апелляционную жалобу администрации Рязанского района на решение райсуда, который в тяжбе жительницы с властями встал на сторону истицы.

Женщина решила построить в Рязанском районе дом и обратилась в местную администрацию за разрешением. В феврале 2015 года будущая домовладелица получила эти документы, закупила стройматериалы и наняла рабочих. Последние сделали опалубок для фундамента, залили его и соорудили из железобетонных колец колодец.

Собственно, это почти все, что они успели: в августе хозяйке пришло письмо от филиала АО «Транснефть - Верхняя Волга», в котором женщине сообщили, что строить в этом месте нельзя – в опасной близости от участка находится нефтепровод.

При этом нефтяники обратились в суд с иском о признании стройку незаконной. В мае 2016 года стороны заключили мировое соглашение, а так и недостроенный дом женщине пришлось снести.

Сделав это, она сама пошла в суд с иском к администрации, выдавшей разрешение. В претензии женщина указала, что требует возместить затраты на материалы, строительство и демонтаж – в сумме более 500 тысяч рублей.

Рязанский районный суд установил, что орган местного самоуправления неверно рассчитал допустимые при строительстве расстояния, что и привело к выдаче незаконного разрешения. Администрация же защищалась тем, что

конфигурацию трубопровода нефтяники изменили, не уведомив местные власти. Однако райсуд встал на сторону истицы, обязав ответчика возместить ей понесенные расходы.

Рязанский областной суд оставил решение райсуда без изменения, апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.