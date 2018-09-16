В Рязани открылась гроссмейстерская школа Дмитрия Андрейкина

16 Сент. 12:19 2018-09-16T12:26:07+03:00

Создатель школы Андрей Хаджиев выступил на мероприятии с приветственным словом.

На мероприятии прошел сеанс одновременной игры с тренером чемпиона России по шахматам

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В Рязани состоялось официальное открытие гроссмейстерской школы двукратного чемпиона России по шахматам, жителя города Дмитрия Андрейкина. С 17 сентября в ней начнутся занятия, которые будут вестись практически ежедневно.

Как рассказал «Космсомолке» создатель школы, преподаватель с 12-летним стажем Андрей Хаджиев, на мероприятии прошел сеанс одновременной игры с Никитой Лепешкиным – тренером одного из сильнейших шахматистов страны.

- С профессионалом сыграли взрослые и дети. Боролись шахматисты до последнего, но победить тренера чемпиона России им не удалось, - отметил Хаджиев.

Затем гости пообщались с самим Дмитрием Андрейкиным, задав ему интересующие вопросы.