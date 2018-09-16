В Рязани открылась гроссмейстерская школа Дмитрия Андрейкина
В Рязани состоялось официальное открытие гроссмейстерской школы двукратного чемпиона России по шахматам, жителя города Дмитрия Андрейкина. С 17 сентября в ней начнутся занятия, которые будут вестись практически ежедневно.
Как рассказал «Космсомолке» создатель школы, преподаватель с 12-летним стажем Андрей Хаджиев, на мероприятии прошел сеанс одновременной игры с Никитой Лепешкиным – тренером одного из сильнейших шахматистов страны.
- С профессионалом сыграли взрослые и дети. Боролись шахматисты до последнего, но победить тренера чемпиона России им не удалось, - отметил Хаджиев.
Затем гости пообщались с самим Дмитрием Андрейкиным, задав ему интересующие вопросы.