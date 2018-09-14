Владельцев рязанских транспортных карт предупреждают о мошенниках

14 Сент. 16:53 2018-09-14T16:54:22+03:00

Пополнять счет нужно только через официальные каналы

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Оператор рязанской карты УмКА разместил сообщение, в котором призывает горожан пользоваться только официальными пунктами пополнения счета транспортных карт и других носителей.

– Из-за возможных попыток мошенничества на сторонних ресурсах, просим вас не пополнять карты в пунктах и сервисах, не указанных на нашем сайте. Не перечисляйте деньги на банковские карты частных лиц для пополнения карт, не сообщайте свои банковские данные, не переходите по ссылкам, которых нет на нашем официальном сайте картаумка.рф, – говорится в сообщении.

Все сервисы пополнения на сайте оператора находятся в защищенном канале – они разработаны совместно со специалистами банка.

Информационно-справочный центр оператора расположен в Рязани на ул. Почтовой, д. 61. Телефон горячей линии: 8-800-250-02-62.