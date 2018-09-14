В Рязани загорелась строящаяся 25-этажка
Люди не пострадали
Фото: vk.com/tr_ryazan
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Днем пятницы, 14 сентября, в Рязани загорелся строящийся 25-этажный дом на улице Зубковой. Объект возводится группой компаний «Единство» (ЖК «Современник), сроком его сдачи обозначен конец 2019 года.
Очевидцы происшествия опубликовали фотографии в соцсетях, отметив сильное задымление. Примерно в 14.30 в пресс-службе областного ГУ МЧС «Комсомольской правде» рассказали, что возгорание уже ликвидировано. Произошло оно по неустановленной пока причине на площади 20 квадратных метров.
По данным ведомства, в результате пожара никто не пострадал.