В Рязани загорелась строящаяся 25-этажка

14 Сент. 14:45 2018-09-14T14:58:08+03:00

Люди не пострадали

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Днем пятницы, 14 сентября, в Рязани загорелся строящийся 25-этажный дом на улице Зубковой. Объект возводится группой компаний «Единство» (ЖК «Современник), сроком его сдачи обозначен конец 2019 года.

Очевидцы происшествия опубликовали фотографии в соцсетях, отметив сильное задымление. Примерно в 14.30 в пресс-службе областного ГУ МЧС «Комсомольской правде» рассказали, что возгорание уже ликвидировано. Произошло оно по неустановленной пока причине на площади 20 квадратных метров.

По данным ведомства, в результате пожара никто не пострадал.