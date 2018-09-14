В Рязани затопило нечистотами хранилище картин

14 Сент. 13:16 2018-09-14T13:41:30+03:00

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Необычный «подарок» приготовили коммунальщики к 100-летию Рязанского художественного училища имени Вагнера: из-за прорыва канализации здесь была повреждена уникальная коллекция картин. ЧП случилось в выставочном зале «Артрум» (улица Стройкова, 90), являющемся структурным подразделением учебного заведения.

Заведующая выставочным залом Наталья Жилинская рассказала корреспонденту «Комсомольской правды», что это уже четвертый подобный случай:

- Вчера коммунальщики появились рано, поэтому такого потопа, как несколько дней назад, уже не было. Сегодня к нам приехали преподаватели из училища, и мы все вместе, надев резиновые сапоги, спустились в подвал и стали все там сушить. Сами картины затоплены не были: они у нас хранятся, как положено, на стеллажах, но ущерб, безусловно, есть. Картины отсыревают и пропитываются запахом нечистот. В ближайшее время будет проведена экспертиза, которая и установит, какие из полотен можно спасти, а какие - потеряны безвозвратно.

Выставочный зал расположен на первом этаже четырехэтажной «хрущевки». Дом обслуживает ГУЖК Железнодорожного района Рязани. Несмотря на звучное название, организация частная, и, соответственно, главным ее предназначением является извлечение прибыли. Они собирают с жильцов и организаций, расположенных в доме, коммунальную плату, а взамен должны поддерживать оборудование в надлежащем состоянии.

Главный инженер организации сообщила, что в доме произошел засор канализации:

- Все устраняется, прочищается, развешены объявления, предупреждающие жильцов дома о том, как не допустить повторных засоров. Но, к сожалению, предотвратить подобные ЧП мы сможем только тогда, когда выявим злостного нарушителя, засорившего сток.

А пока коммунальщики ищут виновного, руководство училища уже консультируется с юристами, для того чтобы заставить ГУЖК Железнодорожного района Рязани возместить весь ущерб.