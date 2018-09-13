В рязанском райцентре судят иностранца, забившего до смерти женщину

13 Сент. 11:36 2018-09-13T11:39:05+03:00

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В среду, 12 сентября, в Кадомский районный суд поступило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Следователи установили, что в ноябре прошлого года уроженец Узбекистана (1978 г.р.) распивал спиртные напитки со своей знакомой в райцентре Ермишь. Произошла ссора. Мужчина попытался выдворить женщину за порог, но она покидать дом отказалась. Тогда разъяренный мужчина нанес своей знакомой не менее двух ударов кулаком по голове – женщина упала. После этого обвиняемый вынес тело на улицу, прикрыв его одеялом. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия.

Обвиняемый в настоящее время находится под стражей.