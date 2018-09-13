Помимо профильного министерства в Рязанской области будет еще и Дирекция дорог

13 Сент. 09:44 2018-09-13T09:44:09+03:00

Заработать новое ведомство должно уже в октябре

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13 сентября в газете Рязанские ведомости официально опубликовано распоряжение регионального правительства о создании нового государственного учреждения – «Дирекции дорог Рязанской области».

Новое ведомство призвано «обеспечить реализацию полномочий министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности».

Учредителями Дирекции станут региональные минтранс и министерство имущественных и земельных отношений области.

Заработать новая структура должна уже этой осенью. Пока в ее штате будет максимум 40 сотрудников, в следующем году их число планируют увеличить до 50, а с января 2020 года – до 70.