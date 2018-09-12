2018-09-12T15:25:17+03:00
Общество

В Рязани закрывают три киоска по продаже проездных билетов

Для пополнения счетов люди все чаще используют интернет
Мария БЛИНОВА
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Оператор, обеспечивающий работу транспортных карт УмКА, сообщает об изменениях в обслуживании: в Рязани закрывают три киоска по продаже проездных билетов, которые были открыты с 23 по 5 число каждого месяца.

– Мера вызвана снижением востребованности уличных киосков у горожан, – говорится в сообщении.

Закрыли киоски:

– на остановке «3-й квартал» (ул. Интернациональная, д.16а)

– на остановке «улица Циолковского» (ул. Новая, д. 63)

– на остановке «улица Новоселов» (ул. Советской армии, д. 9).

Адреса точек продаж и пополнения карт, расположенных рядом с закрытыми киосками – здесь.

Сеть приема платежей по картам УмКА за два года выросла с 25 до 1200 точек. Есть возможность и безналичной оплаты – через сайт КАРТАУМКА.РФ или в отделениях банков и в точках агентской сети.

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