В Рязани закрывают три киоска по продаже проездных билетов
Оператор, обеспечивающий работу транспортных карт УмКА, сообщает об изменениях в обслуживании: в Рязани закрывают три киоска по продаже проездных билетов, которые были открыты с 23 по 5 число каждого месяца.
– Мера вызвана снижением востребованности уличных киосков у горожан, – говорится в сообщении.
Закрыли киоски:
– на остановке «3-й квартал» (ул. Интернациональная, д.16а)
– на остановке «улица Циолковского» (ул. Новая, д. 63)
– на остановке «улица Новоселов» (ул. Советской армии, д. 9).
Адреса точек продаж и пополнения карт, расположенных рядом с закрытыми киосками – здесь.
Сеть приема платежей по картам УмКА за два года выросла с 25 до 1200 точек. Есть возможность и безналичной оплаты – через сайт КАРТАУМКА.РФ или в отделениях банков и в точках агентской сети.