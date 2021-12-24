Любимов ослабил коронавирусные ограничения, продлив ночную работу общепита

«Новогодние» послабления, которые Любимов анонсировал на пресс-конференции, коснулись ночной работы общепита. Фото: Иван МАКЕЕВ

24 декабря губернатор Николай Любимов внес изменения в свое распоряжение 70-рг. Согласно новому документу, действие ограничительных мер продлевается до 17 января 2022 года, но при этом содержание документа немного подкорректировали.

В распоряжении отдельного оговаривается продление запрета на зрелищно-развлекательную деятельность. Однако это, как и ранее, не касается кинотеатров, театров, цирков (заполняемость зрительных залов — не более 50%) и физкультурно-спортивных организаций (до 30%).

Все ограничения на услуги по дневному уходу за детьми снимаются. Что касается школ, то муниципалитетам «рекомендовали» (по факту - обязали) организовать каникулы с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022-го, внеся соответствующие изменения в учебные планы.

Из пункта о QR-кодах вычеркнули одно из условий их действительности для переболевших COVID-19, а именно то, что с даты выздоровления должно пройти не более шести месяцев. Сам режим QR-кодов по-прежнему будет действовать.

«Новогодние» послабления, которые Любимов анонсировал на пресс-конференции, коснулись ночной работы общепита. С 28 декабря они смогут работать не до 23:00, как сейчас, а до 3:00. Открываться можно не раньше 6:00.