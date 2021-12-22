Итоги-2021 «Вакинское Агро»: новый животноводческий комплекс и рост производства на треть

Продукция "Эковакино" по вкусу даже самым юным гурманам.

На пороге Нового года мы подводим итоги уходящего и благодарим его за подаренное время, возможности и перспективы. Практически для всех отраслей экономики 2021-й выдался сложным, однако многим предприятиям региона удалось не только сохранить позиции, но и вырваться вперед. По итогам года в Рязанской области по-прежнему передовым остается современный комплекс ООО «Вакинское Агро». Мы узнали у руководства агрокомплекса, как предприятию удается четко следовать поставленным целям, несмотря на мировые неурядицы.

«Карусель» и 2300 коров

На протяжении года «Вакинское Агро» предоставляло СМИ позитивные темы для публикаций, и мы не раз посещали предприятие по важным информационным поводам. И каждый раз поражались не только технологичности и инновационному подходу к сельскому хозяйству, но и душевной атмосфере, по-настоящему дружному коллективу. В преддверии Нового года мы вновь отправились в агрокомплекс для подведения итогов и погрузились атмосферу русских сказок.

Кристально чистый морозный воздух, белоснежные просторы полей, снежные шапки на молодых елях – так встретило нас предновогоднее Вакино. Но если зимняя природа пока отдыхает, то в «Вакинском Агро» жизнь кипит. Началась подготовка техники к весенней посевной кампании, круглосуточно работает завод-автомат, тысячи коров продолжают активно давать молоко на новом животноводческом комплексе.

В этом году предприятие значительно расширилось, планомерно реализуя масштабный инвестпроект. В сентябре была запущена в работу вторая очередь животноводческого комплекса стоимостью 1,5 млрд рублей на 2300 фуражных коров. Торжественное открытие посетили высокопоставленные гости, а генеральный директор ООО «Вакинской Агро» Сергей Турта вместе с главой региона Николаем Любимовым совместно нажали на кнопку и дали старт жемчужине нового комплекса - доильному аппарату типа «карусель».

После такого яркого старта комплекс начал набирать обороты мощности. Помимо доильно-молочного блока с «каруселью» на 80 голов, здесь есть родильное и сухостойное отделения, коровники, площадки для телят с техническими помещениями, лагуны, переходная галерея, комплекс силосно-сенажных траншей. За осень построены два телятника, площадки для сепарации навоза и ветеринарного блока. Поголовье укомплектовано полностью и состоит из 1808 коров, 428 нетелей и 64 первотелок. Всего из 2300 голов завезли 1045 новых животных, а остальных перевели из первого комплекса. Среди буренок есть как выращенные в собственном племхозяйстве, так и завезенные из Венгрии.

Благодаря новому комплексу предприятие сможет дополнительно получать по 19,6 тысячи тонн молока в год. Между тем «Вакинское Агро» входит в тройку региональных лидеров по валовому надою, а при выходе на проектную мощность в следующем году сможет достигнуть показателя более чем 54 тысячи тонн молока в год. Результатом станет производство на предприятии 148 тонн молока ежесуточно.

Как признался исполнительный директор «Вакинское Агро» Николай Пласкунов, высокий результат получен благодаря слаженной работе всего коллектива, достойным условиям работы и грамотному руководству.

- Инвестор вложил всю душу в реализацию проекта, став настоящим профессионалом в сельскохозяйственном бизнесе, - отметил Николай Александрович. – Он объединил вокруг себя команду специалистов и сформировал крепкий дружный коллектив.

Утром - дойка, вечером - на прилавке

Расширение животноводческой секции отразилось на объемах выпускаемой молочной продукции. Валовой надой составил порядка 40 тысяч тонн, а средний надой на фуражную корову – около 9,5 тысяч кг молока.

Выросли надои, и молочный завод-автомат стал производить больше готовой продукции. По предварительным итогам года, «Вакинское Агро» произвело почти на 1800 тонн больше молока, чем в 2020-м. Переработка молока выросла, по сравнению с прошлым годом, почти на треть, а именно на 29%. Возросла выработка питьевого молока, сметаны, сливок, кисломолочных напитков, творога, творожной массы, сыра «Брынза».

В этом году завод расширил линейку творожной продукции, выпустив творожную массу с цукатами. Также в ассортименте появились новые позиции: кефир жирностью 2,5% в формате 0,47 гр, молоко жирностью 2,5% и 3,4% в формате 1,43 литра. В перспективе у завода расширение творожного цеха, потому как у потребителей есть спрос на эту продукцию.

- Наш молочный завод в этом году начал прибавлять темпы производства. И если тенденция продолжится, то это станет большим подспорьем для всех новых предложений по развитию нашего хозяйства. Мы работаем на перспективу, планируем на долгие годы вперед. Все заработанные средства будем вкладывать в инвестиции, которые будут улучшать быт людей, технологии и давать другие блага. Хотя наше хозяйство уже сейчас признано одним из самых технологичных и современных в России. Наша роботизированная ферма - одна из крупнейших в Европе, а «карусель» – вторая в России по оснащенности, - отмечает Николай Пласкунов.

За многие годы рязанцы убедились в высоком качестве продукции под брендом «Эко Вакино», и ежегодно предприятие подтверждает свой уровень на российском экспертном смотре. Так, на прошедшую в октябре крупнейшую всероссийскую агропромышленную выставку «Золотая осень – 2021» компания представила 21 наименование продукции. Все эти образцы получили золотые медали, за исключением йогурта, который взял «серебро». Как отмечает главный технолог молзавода «Вакинское Агро» Марина Зверкова, высокое качество обусловлено тем, что на заводе применяют технологии даже выше, чем ГОСТ.

- Мы перерабатываем молоко высокого качества. Сырье, которое вырабатывается на животноводческом комплексе, в течение 3,5 часов поступает к нам на переработку. Приходит утренний молоковоз и сразу запускается на переработку молока, а вечерний – в кисломолочную продукцию. Иными словами, утром нам молоко поступило от коровы, а вечером – оно уже в магазине, - отмечает Марина Зверкова. – От этого наша продукция долго остается свежей. Сроки хранения зависят от оборудования и процессинга. У нас прямой розлив, и после пастеризации молоко сразу подается на розлив, нет процесса хранения. Молоко не хранится и когда следует к нам от коровы, и позже – у нас на заводе. В прошлом году мы внедрили итальянскую линию розлива молока, которая позволяет разлить молоко, соблюдая высокие санитарные требования. Молоко не контактирует с окружающей средой, в закрытом потоке идет от коровы до упаковки.

«Честный знак» на каждой упаковке

Основные силы и средства в уходящем году «Вакинское Агро» направило на запуск второй очереди инвестпроекта, однако и на молочном заводе-автомате тоже произошли изменения. Так, с 1 декабря «честными знаками» должны были обзавестись все молочные продукты с небольшим сроком годности (до 40 суток), и на «Вакинском Агро» серьезно подготовились к этим нововведениям. Установлено новое оборудование, система уже запущена в работу и продолжает совершенствоваться.

- Мы готовились весь год, став участниками пилотного проекта. Реализация новой цифровой маркировки – довольно затратная, но Правительство РФ подготовило комплекс мероприятий для возможности производителям молочной продукции получать льготное кредитование, и мы воспользовались лизингом для внедрения этой системы. Но было непросто разработать концепцию решения самой маркировки и понять, как мы будем наносить QR-коды, как их считывать и как в целом это будет выглядеть, - признался директор по эксплуатации «Вакинское Агро» Антон Дубровин.

Руководители подразделений - настоящие профи в своих компетенциях и дружно работают на общее благо.

За год вопрос был решен, и на заводе-автомате установили специальные устройства для нанесения электронной маркировки на каждую упаковку - принтеры-аппликаторы марки «АрниГрупп», а рязанская компания «Квантрон» разработала программное обеспечение. В результате уже 1 декабря на полках появилась продукция «Эко Вакино» с QR-кодом. Все затраты легли на плечи производителя, существенно увеличив себестоимость продукции. Однако, как нас заверили на предприятии, пока на кошельке потребителя это не отразится.

- Весь коллектив нашего молочного завода обращается к Правительству РФ с просьбой установления определенного процента наценки на нашу продукцию. Для примера, в некоторых торговых сетях наценка составляет 87%! При том, что наша чистая прибыль - не более 7%. Разве можно работать в таких условиях? В первую очередь пострадает потребитель. Поэтому мы просим у правительства установить законом, чтобы наценка на продукцию, которая входит в потребительскую корзину, составляла не более 25%, - поделился директор молзавода Алик Ренатович Мухамадеев.

В Рязани и области продукция «Эко Вакино» представлена во всех крупных торговых сетях, но наиболее полный ассортимент поступает в собственные торговые точки. В уходящем году предприятие расширило территорию продаж, в частности, продукция «Эко Вакино» стала поставляться в новые ТЦ в Москве и Подмосковье, в Тамбове, а также расширилась собственная торговая сеть.

- В этом году мы дополнительно открыли 11 торговых точек, вошли в Коломну, Захарово, Новомичуринск, Спасск. Мы расширяем географию торговых точек, но следим за продажами и при необходимости проводим ротацию. Для нас важнейшим направлением остается московское, и мы продолжим его осваивать. Собственные торговые точки позволяют нам поставлять продукцию ежедневно, напрямую покупателю и регулировать ценовую политику. Там наша продукция стоит дешевле, чем в федеральных сетях.

Для решения вопросов быстрых поставок с завода до прилавка, в уходящем году «Вакинское Агро» расширило автопарк. В 2021 году на предприятии закупили 4 новых автомобиля: по два Ford и «ГАЗели» с системой кондиционирования, датчиками ГЛОНАСС, которые контролируют не только маршрут движения, но и температурный режим при перевозе продукции.

«Мы полностью обеспечили себя кормами»

Как признаются аграрии, уходящий год стал для них сложным, но «Вакинское Агро» сумело преодолеть все трудности и собрать богатую кормовую базу для своих буренок. Ведь от натуральных кормов, выращенных своими руками на благодатных полях Рыбновского района, надои растут.

- Год был трудным по погодным условиям, и когда мы подошли к уборке урожая, мы недобрали по всем позициям: зерновым, озимыми, кукурузе, силосу. Но наше главное достижение – мы полностью обеспечили себя всеми возможными кормами. И если во многих хозяйствах уже нет силоса, сенажа, то у нас все есть, - поделился директор по механизации и растениеводству Геннадий Сизов.

Теперь поголовье в агрокомплексе превышает 9 тысяч, а потому кормовую базу предстоит существенно увеличить. На следующий год уже поставлена задача - собрать 120 тысяч тонн только сенажа и силоса. Для будущего сезона уже началась подготовка техники, благо, технопарк у «Вакинского Агро» достойный и продолжает обновляться. Так, в 20221 году приобрели комбайны «Акрос», косилку «Ростсельмаш». Новая техника позволила значительно сократить сроки уборочной кампании, и урожай не успел осыпаться под дождями, и в хозяйстве собрали все, что вызрело.

Помимо технического оснащения решающее значение имеют люди, и кадровый вопрос на предприятии тоже решен. Коллектив «Вакинского Агро» сложился еще в 2012 году.

- Наш костяк – это старый коллектив. У нас работают и молодые ребята, и многие из них еще учатся в институте. Молодые ребята в возрасте 21-26 лет прекрасно справляются с работой на импортной технике, - рассказывает Геннадий Васильевич.

Технике и людям есть, где развернуться – у хозяйства почти 14 тысяч гектаров земель, из них 13 тысяч гектаров пашен. При этом предприятие постоянно расширяется. Так, в 2022 году планируется взять в аренду и разработать новые земли.

Грамотный подход позволяет хозяйству оставаться передовым, и в 2021 году «Вакинское Агро» подтвердило статус, взяв первое место по району по растениеводству.

- Наше хозяйство стабильно работает, и хотя урожайность ниже в этом году, но мы все равно остаемся лидерами по району. Это благодаря слаженной работе нашего коллектива, грамотному руководству. Наш инвестор Сергей Александрович Турта уделяет огромное внимание производству, животноводству. Он настоящий фанат сельского хозяйства, и знает все по животноводству, и глубоко вникает в растениеводство, - отмечает Геннадий Сизов.

По его словам, именно благодаря грамотному руководству хозяйство показывает такие высокие результаты. И в этом также заслуга исполнительного директора Николая Пласкунова.

- Николай Александрович умеет сплотить весь коллектив, найти подход к каждому, решить конфликты, и вокруг него все крутится. В масштабах хозяйства и района - он глыба. Он работал и председателем колхоза, и главой района, и начальником сельхозуправления. Но его главная черта – он понимает и ценит людей. Наши руководители не мешают работать специалистам, и каждый отвечает за свое направление, за результат.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Главный технолог молзавода «Вакинское Агро» Марина Зверкова:

- Рост объема производства связан в первую очередь с высокой заинтересованностью потребителя в нашей продукции. Все предприятие и коллектив дружно работает над производством самой лучшей продукции. Мы сами все покупаем только собственную продукцию, не выбираем других производителей.

Начальник отдела Качества Надежда Пырикова:

- Мы ведем обратную связь с потребителем, и любая рекламация рассматривается. Реагируем на пожелания, а отрицательные отзывы нам поступают буквально единично, и мы всегда разбираем всю цепочку поставок и выясняем причину. Каждому покупателю мы идем навстречу!