80 лет назад началось строительство прямой дороги из Рязани на Шацк

Проходящая через Рязань федеральная трасса М5 (из Москвы в Челябинск) не всегда выглядела так, как сегодня. Например, чтобы попасть в восточные районы области, надо было либо объезжать либо через Спасск-Рязанский и два парома, либо через Ряжск. Стройку новой дороги через Добрый Сот и Кирицы наметили в самые страшные месяцы 1941 года, когда гитлеровские полчища находились недалеко от Москвы. Тогда это было стратегическое шоссе на Куйбышев – город, куда эвакуировалось советское правительство.

КАК ЕЗДИЛИ ИЗ РЯЗАНИ НА ВОСТОК ДО ВОЙНЫ

Дорог с твердым покрытием в Рязанской области в 1930-е годы было крайне мало, так что популярность железнодорожного транспорта вполне понятна. Но если все-таки надо было отвезти, например, какие-то вещи или товары грузовиком в Шацк, туда вели два пути.

Первый – через понтонную переправу у села Льгово, а затем до Спасска, далее еще через одну переправу на Старую Рязань, откуда шоссе шло почти до Шилова. Перед Шиловым из села Задубровье сворачивали на Желудево и Путятино. А между Путятиным и Шацком были такие густые непроходимые леса, что снова надо было петлять через Дудкино, Демидово и Агишево.

Так выглядели пути из Рязани в Шацк в 1941 году, до постройки дороги

Второй путь – от Рязани на юг до самого Ряжска, оттуда на Ухолово и Сапожок, а из Сапожка через Можары, Борец, Топчиково, Ольхи и Тарадеи.

Длина любой дороги до Шацка была более 200 км. К тому же надо было терять время на переправах – паромных или плашкоутных (по понтонному мосту).

ПОЧЕМУ РЕШИЛИ СТРОИТЬ НОВУЮ ДОРОГУ

В 1941 году Государственный комитет обороны (ГКО) думал, прежде всего, о переброске войск и боеприпасов. Немецкая авиация бомбила железные дороги, и после попадания бомбы в рельсы часто требовалось несколько часов, чтобы возобновить движение. Нужна была дорога-дублер, причем рядом с железнодорожной линией, чтобы в случае чего можно сделать перегрузку и объезжать поврежденный участок на автомобилях.

Строительство автодороги Москва-Куйбышев посчитали важнейшей задачей. Ведь эвакуированные заводы начали производить военную продукцию на востоке СССР, и оттуда ее надо было везти на фронт. К тому же в Куйбышев переехало из Москвы правительство, и направление стало очень важным.

Как нужна новая дорога, показала переброска в Рязань сформированной в Пензенской области 10-й армии генерала Филиппа Голикова. Железнодорожные составы с солдатами, пушками, лошадьми и боеприпасами сначала хотели пустить через Ряжск, но немцы как раз взяли Скопин, и пришлось перенаправлять их на Сасово и Шилово. Уже оттуда своим ходом полки и бригады добирались до мест развертывания, указанных в директиве от 24 ноября 1941 года № оп/2995 (Спасск-Рязанский, Шилово, Канино, Пронск).

КТО СТРОИЛ ТРАССУ ИЗ РЯЗАНИ В ШАЦК

На строительстве дороги из каждых десяти рабочих восемь были заключенными. Перед началом Великой Отечественной войны, когда приговаривали к лишению свободы даже за украденный гвоздь или опоздание на работу, появилось много заключенных. Несколько тысяч их собрали в Пронянский лагерь НКВД № 398 в районе нынешних Кириц. С июня 1942 года эти заключенные использовались на строительстве дороги.

Проектные работы готовили московские инженеры. В проекте были участки с двухслойным 8-сантиметровым асфальтобетоном, а были с однослойным 5-сантиметровым. Каменное основание под шоссе (слой щебенки) запланировано было толщиной от 18 до 26 см, а подстилающий песчаный слой под ним – от 25 до 40 см.

Командовали стройкой в основном офицеры с техническим образованием. Одним из них был будущий министр автодорог России Алексей Николаев, тогда лейтенант внутренних войск – но он руководил работами на участке между Шацком и Уметом.

Книга про Алексея Николаева и фото разбомбленной дороги в годы войны

Уже уйдя на пенсию, Николаев вспоминал, что к командованию заключенными его допустили только после двухмесячных курсов с занятиями по Уголовному кодексу, психологии, самообороне без оружия.

КОГДА НАЧАЛИ И ЗАКОНЧИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО

К концу декабря 1941 года завершили разработку проекта: как пойдет дорога, где надо делать насыпи, как их укреплять. К тому же времени военные построили зоны с вышками и колючей проволокой для зимних работ – предстояло рубить и корчевать лес. 11 января 1942 года утром заключенные начали это делать. Потом, уже весной, они начали перекладывать глину, насыпать песок, делать водоотводы. К концу июля 1942 года прекратились поставки щебня – он потребовался на строительство железной дороги по берегу Волги к Сталинграду, но в октябре стройматериалов снова стало довольно.

5 августа для новой дороги в Сызрани (ул. Свердлова, 35) было создано управление. На тот момент был готов только первый 150-километровый участок в Мордовской АССР.

Параллельно дороге около шацкого села Ямбирно строили новый автодорожный мост через Цну. Прямо на льду вручную ручными лебедками и 20-пудовыми чугунными «бабами» забивали сваи в дно. Подготовили три русловых и одну береговую опору. Потом откуда-то из Казахстана доставили бетономешалки и трехтонный автокран. По проходящей недалеко железной дороге начали поступать первые элементы металлических пролетов.

Мост через реку Цна в районе Ямбирно в наше время

Официально мост сдали в эксплуатацию в декабре 1943 года. Но уже в июне по нему, стоящему без асфальтового покрытия, уже шли танковые колонны в сторону Орла и Курска, где вскоре должна была начаться знаменитая битва.

Новая дорога прошла через Турлатово, Болошнево, Кирицы, Задубровье, Путятино. Отныне автомобильный перегон Рязань-Шацк имел длину всего 162 км.

Карта 1946 года, где видно современную дорогу из Рязани на Шацк

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Захар Кондратьев, начальник главного управления автотранспортной и дорожной службы РККА в 1941 году:

«Печальное зрелище представляли собой многие шоссе. Выбоина на выбоине. Что ни мост, то загадка. Что ни река, то преграда. Многие крупные реки не имели переправ и надежных постоянных мостов... Во время обороны Москвы мы научились проектировать дороги за одну ночь...»

КСТАТИ

Сколько ремонтов пережила трасса М5 за годы своего существования – не счесть. Но только однажды, уже в новом тысячелетии, снова поменялся маршрут ее прохождения. И связано это было с очень крупной аварией, прогремевшей на всю Россию.

Катастрофа на трассе М5 в 2006 году – кадр из теленовостей

19 сентября 2006 года проезжавший под путепроводом тягач с экскаватором на платформе задел опору железнодорожного моста у села Болошнево. Водитель не заметил знака, обозначающего высоту моста 4,2 метра. Сдвинулся один из пролeтов, и с рельсов сошли 11 цистерн с горючим. Одна из них рухнула на землю, начался пожар. Специальные пожарные поезда тушили огонь несколько часов, поезда пустили в объезд через Ряжск.

После этого трассу М5 провели мимо Болошнева так, чтобы по мосту двигался автотранспорт, а железная дорога пролегала внизу.

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!