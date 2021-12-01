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Общество1 декабря 2021 12:09

80 лет назад началось строительство прямой дороги из Рязани на Шацк

Работы шли в самые трудные дни войны, основной массой рабочих были заключенные
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Проходящая через Рязань федеральная трасса М5 (из Москвы в Челябинск) не всегда выглядела так, как сегодня. Например, чтобы попасть в восточные районы области, надо было либо объезжать либо через Спасск-Рязанский и два парома, либо через Ряжск. Стройку новой дороги через Добрый Сот и Кирицы наметили в самые страшные месяцы 1941 года, когда гитлеровские полчища находились недалеко от Москвы. Тогда это было стратегическое шоссе на Куйбышев – город, куда эвакуировалось советское правительство.

КАК ЕЗДИЛИ ИЗ РЯЗАНИ НА ВОСТОК ДО ВОЙНЫ

Дорог с твердым покрытием в Рязанской области в 1930-е годы было крайне мало, так что популярность железнодорожного транспорта вполне понятна. Но если все-таки надо было отвезти, например, какие-то вещи или товары грузовиком в Шацк, туда вели два пути.

Первый – через понтонную переправу у села Льгово, а затем до Спасска, далее еще через одну переправу на Старую Рязань, откуда шоссе шло почти до Шилова. Перед Шиловым из села Задубровье сворачивали на Желудево и Путятино. А между Путятиным и Шацком были такие густые непроходимые леса, что снова надо было петлять через Дудкино, Демидово и Агишево.

Так выглядели пути из Рязани в Шацк в 1941 году, до постройки дороги

Так выглядели пути из Рязани в Шацк в 1941 году, до постройки дороги

Второй путь – от Рязани на юг до самого Ряжска, оттуда на Ухолово и Сапожок, а из Сапожка через Можары, Борец, Топчиково, Ольхи и Тарадеи.

Длина любой дороги до Шацка была более 200 км. К тому же надо было терять время на переправах – паромных или плашкоутных (по понтонному мосту).

ПОЧЕМУ РЕШИЛИ СТРОИТЬ НОВУЮ ДОРОГУ

В 1941 году Государственный комитет обороны (ГКО) думал, прежде всего, о переброске войск и боеприпасов. Немецкая авиация бомбила железные дороги, и после попадания бомбы в рельсы часто требовалось несколько часов, чтобы возобновить движение. Нужна была дорога-дублер, причем рядом с железнодорожной линией, чтобы в случае чего можно сделать перегрузку и объезжать поврежденный участок на автомобилях.

Строительство автодороги Москва-Куйбышев посчитали важнейшей задачей. Ведь эвакуированные заводы начали производить военную продукцию на востоке СССР, и оттуда ее надо было везти на фронт. К тому же в Куйбышев переехало из Москвы правительство, и направление стало очень важным.

Как нужна новая дорога, показала переброска в Рязань сформированной в Пензенской области 10-й армии генерала Филиппа Голикова. Железнодорожные составы с солдатами, пушками, лошадьми и боеприпасами сначала хотели пустить через Ряжск, но немцы как раз взяли Скопин, и пришлось перенаправлять их на Сасово и Шилово. Уже оттуда своим ходом полки и бригады добирались до мест развертывания, указанных в директиве от 24 ноября 1941 года № оп/2995 (Спасск-Рязанский, Шилово, Канино, Пронск).

КТО СТРОИЛ ТРАССУ ИЗ РЯЗАНИ В ШАЦК

На строительстве дороги из каждых десяти рабочих восемь были заключенными. Перед началом Великой Отечественной войны, когда приговаривали к лишению свободы даже за украденный гвоздь или опоздание на работу, появилось много заключенных. Несколько тысяч их собрали в Пронянский лагерь НКВД № 398 в районе нынешних Кириц. С июня 1942 года эти заключенные использовались на строительстве дороги.

Проектные работы готовили московские инженеры. В проекте были участки с двухслойным 8-сантиметровым асфальтобетоном, а были с однослойным 5-сантиметровым. Каменное основание под шоссе (слой щебенки) запланировано было толщиной от 18 до 26 см, а подстилающий песчаный слой под ним – от 25 до 40 см.

Командовали стройкой в основном офицеры с техническим образованием. Одним из них был будущий министр автодорог России Алексей Николаев, тогда лейтенант внутренних войск – но он руководил работами на участке между Шацком и Уметом.

Книга про Алексея Николаева и фото разбомбленной дороги в годы войны

Книга про Алексея Николаева и фото разбомбленной дороги в годы войны

Уже уйдя на пенсию, Николаев вспоминал, что к командованию заключенными его допустили только после двухмесячных курсов с занятиями по Уголовному кодексу, психологии, самообороне без оружия.

КОГДА НАЧАЛИ И ЗАКОНЧИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО

К концу декабря 1941 года завершили разработку проекта: как пойдет дорога, где надо делать насыпи, как их укреплять. К тому же времени военные построили зоны с вышками и колючей проволокой для зимних работ – предстояло рубить и корчевать лес. 11 января 1942 года утром заключенные начали это делать. Потом, уже весной, они начали перекладывать глину, насыпать песок, делать водоотводы. К концу июля 1942 года прекратились поставки щебня – он потребовался на строительство железной дороги по берегу Волги к Сталинграду, но в октябре стройматериалов снова стало довольно.

5 августа для новой дороги в Сызрани (ул. Свердлова, 35) было создано управление. На тот момент был готов только первый 150-километровый участок в Мордовской АССР.

Параллельно дороге около шацкого села Ямбирно строили новый автодорожный мост через Цну. Прямо на льду вручную ручными лебедками и 20-пудовыми чугунными «бабами» забивали сваи в дно. Подготовили три русловых и одну береговую опору. Потом откуда-то из Казахстана доставили бетономешалки и трехтонный автокран. По проходящей недалеко железной дороге начали поступать первые элементы металлических пролетов.

Мост через реку Цна в районе Ямбирно в наше время

Мост через реку Цна в районе Ямбирно в наше время

Официально мост сдали в эксплуатацию в декабре 1943 года. Но уже в июне по нему, стоящему без асфальтового покрытия, уже шли танковые колонны в сторону Орла и Курска, где вскоре должна была начаться знаменитая битва.

Новая дорога прошла через Турлатово, Болошнево, Кирицы, Задубровье, Путятино. Отныне автомобильный перегон Рязань-Шацк имел длину всего 162 км.

Карта 1946 года, где видно современную дорогу из Рязани на Шацк

Карта 1946 года, где видно современную дорогу из Рязани на Шацк

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Захар Кондратьев, начальник главного управления автотранспортной и дорожной службы РККА в 1941 году:

«Печальное зрелище представляли собой многие шоссе. Выбоина на выбоине. Что ни мост, то загадка. Что ни река, то преграда. Многие крупные реки не имели переправ и надежных постоянных мостов... Во время обороны Москвы мы научились проектировать дороги за одну ночь...»

КСТАТИ

Сколько ремонтов пережила трасса М5 за годы своего существования – не счесть. Но только однажды, уже в новом тысячелетии, снова поменялся маршрут ее прохождения. И связано это было с очень крупной аварией, прогремевшей на всю Россию.

Катастрофа на трассе М5 в 2006 году – кадр из теленовостей

Катастрофа на трассе М5 в 2006 году – кадр из теленовостей

19 сентября 2006 года проезжавший под путепроводом тягач с экскаватором на платформе задел опору железнодорожного моста у села Болошнево. Водитель не заметил знака, обозначающего высоту моста 4,2 метра. Сдвинулся один из пролeтов, и с рельсов сошли 11 цистерн с горючим. Одна из них рухнула на землю, начался пожар. Специальные пожарные поезда тушили огонь несколько часов, поезда пустили в объезд через Ряжск.

После этого трассу М5 провели мимо Болошнева так, чтобы по мосту двигался автотранспорт, а железная дорога пролегала внизу.

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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