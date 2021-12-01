На фронт, в тыл врага, к партизанам летали на рязанских планерах

Экспозиция в музее истории ВДВ подготовлена при участии АО «ГРПЗ»

80 лет назад Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) именовался заводом №168 Наркомата авиационной промышленности СССР. В предвоенные годы предприятие, располагавшееся на улице Каляева (историческое имя улице - Семинарская - вернули в 2005 году), производило авиационные винты для разных типов самолетов, а также крылья, узлы и различные детали для истребителей МиГ - одних из самых лучших летающих машин СССР.

С началом Великой Отечественной войны трудовой коллектив завода, как и вся страна, стал жить по законам военного времени. Многие заводчане ушли на фронт, а их места заняли подростки, женщины, старики. Трудились по 10-12 часов в сутки.

В октябре 1941 года, когда немецкие войска рвались к Москве, основную часть рязанского предприятия с оборудованием и людьми эвакуировали на восток - в города Волжск и Шумерля, где было налажено производство авиадеталей и самолетов.

После того, как в результате контр-наступления советской армии фашистские войска отбросили от Москвы и других городов, в том числе Рязани, было принято решение вернуть на родину часть эвакуированного завода и коллектива.

В мае 1942 года предприятие переименовали приказом НКАП СССР в самостоятельный планерный завод № 463, а в октябре 1942 года в его состав вместе с оборудованием влились кадры перебазированного из Тюмени завода № 241. Предприятие освоило производство подвесных кабин к самолетам У-2 и Р-5 и авиалыж к ним, а также выпуск десантных планеров А-7 конструкции О. К. Антонова. В 1943 году завод начинает работать еще над одним планером для десантных частей - Г-11 конструкции В. К. Грибовского.

ИЗ ПЛЕЯДЫ ВЫДАЮЩИХСЯ КОНСТРУКТОРОВ

Владислав Константинович Грибовский прибыл в Рязань в 1943 году в качестве главного конструктора завода №463. Он родился в 1899 году. После окончания школы поступил на артиллерийские командные курсы Красной Армии, участвовал в обороне Петрограда. Служил летчиком, инструктором, командиром звена и отряда. В середине 1920-х годов увлекся конструированием деревянных летательных аппаратов.

В это время в стране был настоящий бум планеризма. Многие выдающиеся отечественные конструкторы тогда только начинали свой путь в авиации и ракетостроении с создания простых деревянных планеров. В их числе - Андрей Туполев, Олег Антонов, Сергей Ильюшин, Александр Яковлев, Сергей Королев. А вот Владислав Грибовский всю свою жизнь посвятил созданию «легкой» авиатехники, спроектировав и построив более 30 планеров и легкомоторных самолетов.

В 1930 году Владислав Константинович был откомандирован в Москву. С 1932 по 1937 год, продолжая летать, перешел на конструкторскую работу в качестве начальника и главного конструктора Московского конструкторского бюро Осоавиахима, а затем стал начальником опытного отдела планерного завода Осоавиахима в Тушино. В 1939 году перешел в НКАП и организовал в городе Красногорске Московской области ОКБ28. В 1941 году оно было эвакуировано в Чувашию, влилось в завод № 471, который наладил выпуск планеров Г-11, продолжавшийся до июня 1942 года.

В 1943 г. было решено возобновить производство Г-11 на рязанском заводе №463, причем сделать это нужно было в кратчайшие сроки. Потребовалось изыскание дополнительных производственных площадей для вновь организованных цехов, в связи с чем были переоборудованы складское помещение и здание гаража. Одновременно приступили к подготовке первоочередной оснастки и специнструментов для запуска в производство нового изделия.

«И В ТИШИНЕ УПАСТЬ НА ГОЛОВЫ ВРАГА»

Тактика использования планеров в советской авиации была разработана еще тогда, когда парашюты не применялись массово для воздушной высадки десантников. Планер - аналог деревянного самолета, только без мотора. Его поднимал в воздух, разгоняя на буксире, обычный биплан-«кукурузник». А затем, пользуясь набранной скоростью и аэродинамической силой, аппарат планировал, снижался и садился там, куда его направлял пилот.

Были эксперименты, в ходе которых один самолет тащил за собой вереницы по несколько планеров, соединенных тросами. Предполагалось, что на планерах (в специальных кабинах, а также просто на крыльях) будет размещаться десант: переправленный через линию фронта в тыл врага, он начнет действовать там после посадки безмоторного аппарата.

В конце 1930-х уже проводились учения, где с крыльев планера прыгали и приземлялись в заданном районе парашютисты. Здесь командиры, отдавая приказ, уже не зависели от выбора подходящего места посадки, то есть более или менее ровного поля: «крылатая пехота» могла вступить в бой где угодно.

Работники предприятия на летно-испытательной станции, 1948 г.

- Во время Великой Отечественной войны и вплоть до 1948 года наше предприятие выпускало планеры, которые использовались в воздушно-десантных войсках для выполнения боевых заданий, - рассказывает генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов. - Это очень интересная и малоизученная страница истории отечественной промышленности, авиации и ВДВ. Поэтому экспозиция, подготовленная совместными усилиями АО «ГРПЗ», Рязанского музея истории ВДВ и Рязанского музея дальней авиации, поможет нашим землякам и гостям города узнать много нового о том, кем, каким образом и в каких условиях создавались и применялись эти летательные аппараты.

За время войны наш завод выпустил 64 планера А-7, 195 планеров Г-11, 538 подвесных кабин, тысячи авиалыж и запчастей для летательных аппаратов. Производственные достижения 1013 тружеников предприятия были отмечены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

УВИДЕТЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ

В годы войны труженики рязанского завода № 463 работали в напряженном производственном ритме не покладая рук. В процессе производства нередко приходилось менять схемы склейки щитов панелей, заново изготавливать необходимые шаблоны. Собственными силами производилось недостающее электротехническое оборудование. Практически все технологические операции, направленные на ускорение процесса выпуска продукции и улучшение ее качества, проводились на месте. Под непосредственным контролем Грибовского был изготовлен стенд для испытаний агрегатов изделия, а приборы, устанавливаемые на летательный аппарат, испытывали в заводской лаборатории.

Для проведения летной приемки безмоторных аппаратов имелась собственная летно-испытательная станция (ЛИС). Она размещалась в районе Рюминой рощи. Там была оборудована грунтовая взлетно-посадочная полоса.

Первый рязанский Г-11 испытали в марте 1944 года, и в этом же месяце выпустили пять машин. Всего же в 1944 году произвели для фронта 136 планеров. На них доставляли необходимые грузы в прифронтовые территории и перебрасывали оружие, продукты питания, медикаменты партизанам. Г-11 мог одновременно перемещать по воздуху до одиннадцати пассажиров.

- Производство десантных планеров на нашем предприятии в годы войны неустанный героический труд тысяч заводчан, их вклад в Великую Победу, - подчеркнул генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов. - Надеюсь, что экспозиция в музее ВДВ будет интересна всем посетителям и, в первую очередь, молодежи. Очень важно, чтобы правда о событиях тех лет и память о подвигах сохранялись на основе подлинных документальных свидетельств и воспоминаний поколения победителей.

НАША СПРАВКА

Выставка «История применения планеров для ВДВ и их производство на заводе № 463 к 80летию полета первого десантного планера» открыта до середины декабря. Музей работает ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 17:00 (касса - до 16:30), перерыв на обед с 13:00 до 14:00. Каждый второй вторник месяца - санитарный день до 14:00.

Тел.: +7 (4912) 72-14-58 - дежурный по музею, +7 (4912) 72-14-78 - экскурсионный отдел.