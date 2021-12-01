Приходите - все устроим! Как в Рязани будут проводить новогодние корпоративы?

Посетителям корпоративов в заведениях придется показать QR-код, но в некоторых местах готовы договариваться. Фото: Евгения ГУСЕВА

Каждый год, начиная с середины декабря по всей России и в Рязанской области в частности, наступает пора корпоративов. Сотни, а то и тысячи трудовых коллективов собираются за праздничным столом, чтобы в кругу коллег радостно проводить старый год. При этом многие организации на новогодние торжества не скупятся - арендуют на целый вечер, а то и ночь кафе, рестораны или клубы.

Но в 2020 году случилась пандемия, и прошлый декабрь в этом плане был особенным. 19 ноября губернатор Николай Любимов во время обращения к жителям региона сообщил, что новогодние елки и корпоративы в Рязанской области отменяются. Как часто бывает, тогда к словам губернатора прислушались далеко не все. Многие просто перенесли свои застолья из кабаков в рабочие офисы, комнаты отдыха и столовые на предприятиях. Другие и вовсе проигнорировали запрет и собрались, как и обычно, в кафе или ресторане. Ситуация в прошлом году еще была осложнена тем, что прививочная кампания тогда еще не началась, и поэтому единственными методами борьбы с коронавирусом были социальная дистанция и масочный режим. А что ждет желающих проводить год в компании любимых коллег? Чтобы выяснить это, мы обзвонили рязанских рестораторов.

Новый год по QR-коду

На сегодняшний день в нашем регионе корпоративы официально не запрещены, но действует система QR-кодов, ограничивающая непривитых в посещении заведений общепита. Это правило должно касаться и корпоративов, организованных за пределами предприятий. То есть сотрудников без QR-кодов, по идее, туда пускать не должны.

Тем не менее уже сегодня рязанские заведения предлагают размашистую развлекательную программу, в которую входят выступления кавер-групп, диджеев, а также актеров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Что примечательно, некоторые рестораны готовы принять у себя компанию аж до 300 человек. Неужели у всех будут проверяться QR-коды? Полагаем, что нет.

Любопытно, что на отдельном положении находятся рестораны в гостиницах. Согласно распоряжению губернатора, для них сделано исключение. Так, в части документа, регламентирующей работу общепита, написано, что доступ по QR-кодам не распространяется «на объекты организаций и индивидуальных предпринимателей: по оказанию услуг общественного питания гражданам, проживающим в гостиницах и иных объектах временного размещения граждан». То есть формально требовать QR-коды в ресторанах при отелях не должны, поэтому и корпоративы могут проходить в них без ограничений.

- К настоящему моменту по корпоративам у нас закрыты абсолютно все даты. И даже если вы захотите куда-то втиснуться, то вряд ли вам это удастся, - рассказал сотрудник ресторана при одной из рязанских гостиниц. Мы полностью работаем по предоплате, поэтому не слишком опасаемся новых ограничительных мер. Да, риски есть всегда, но, по крайней мере, деньги которые мы потратим на закупки, в нашем случае отобьются. Каких-то прогнозов я бы делать пока не спешил, но если снова все запретят, то готовые блюда мы доставить сможем.

Другие представители ивент-индустрии - музыканты, диджеи и аниматоры - также готовы работать в традиционно богатый на заказы период.

- Официально говорить я сейчас не готов, но пока что заказы у нас есть, - рассказал на условиях анонимности участник одной известной в Рязани музыкальной кавер-группы. - Конечно же, их меньше, чем было в 2019 году, но гораздо больше, чем в прошлом. В организационные детали я особенно не вдаюсь, но знаю, что некоторые заведения используют лазейки, о которых я по понятным причинам вам рассказывать не буду.

Индустрия под ограничениями

Региональный бизнесомбудсмен Михаил Пронин сообщил нам, что в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей обращений по поводу проведения корпоративных вечеров пока не поступало. Но тут же отметил, что, по распоряжению губернатора, QR-коды требуются для всех гостей заведений общепита, в каком бы режиме они ни проходили:

- Ивент-индустрия и сфера общепита, задействованные в организации и проведении подобных мероприятий, попали под ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Ситуация по заболеванию продолжает оставаться нестабильной, поэтому говорить о том, что праздники и другие публичные мероприятия будут разрешены в том виде, в каком они проводились ранее, пока преждевременно. На сегодняшний день в регионе действуют достаточно мягкие ограничительные меры. Решения об их смягчении или ужесточении принимаются оперативным штабом.

Как бы то ни было, уже сегодня понятно, что даже если корпоративы состоятся, то засидеться за столом допоздна на них у вас вряд ли получится. Ведь официально все без исключения заведения в декабре должны будут работать до 23 часов. По этой же причине и саму новогоднюю ночь в стенах развлекательных заведений вам тоже, увы, не встретить. Так что запасаемся праздничными блюдами впрок и отмечаем приход Нового года, как и прошлый раз, дома.

НА ЗАМЕТКУ

«КП-Рязань» обзвонила наиболее популярные в областном центре кафе и рестораны с вопросом, проводят ли они новогодние корпоративы:

«Елки» (Почтовая, 63а)

Банкеты устраивают. Есть залы до 25 человек, до 70 человек, небольшие по 16-17 человек. На счет же ограничений в пандемию нам посоветовали поговорить с менеджером заведения.

«Парк» (Ленина, 31)

Банкеты устраивают. Заполняемость зала 40-45 человек. Из-за ограничений мероприятие проведут только до 23 часов.

- Если хотите пустой зал, то придется заплатить 150 тысяч рублей. Так же депозит стоит 3,5 тысячи рублей с человека.

Кафе «Графин» (Татарская, 36)

Банкеты проводят. Максимальная заполняемость 15 человек. Средний чек с человека равняется примерно 3 тысячам рублей.

«Шерри» (Семинирская, 27)

Банкеты поводят. Есть залы на 200, 80. 60, 45 и 20 человек. Из-за ограничений мероприятие проведут только до 23 часов. Посетителей также попросят показать QR-коды. В обычный день средний чек с человека - 1,7 тысячи рублей, в праздничный или новогодний вечер 3,3 тысячи.

«Трактир Белый» (Николодворянская, 18)

Организуют банкеты до 50 человек. Все ограничения действуют в полном объеме. Работают с закрытием заведения для остальных посетителей. Депозит составляет 150 тысяч рублей.

Ресторан «Есенин» (Первомайский проспект, 54)

Есть два зала на 300 и 80 человек. Средний чек застолья 3-3,6 тысяч рублей с человека. На новый год попросят доплатить по 600 рублей за ведущего и развлекательную программу. Работать ресторан будет только до 23 часов. С гостей потребуют справку или QR-код.

«Конюшенный двор» (Голенчинское шоссе, 13)

В распоряжении гостей два банкетных зала. Средний чек составит 3,3 тысячи рублей с человека. Вход в заведение возможен только при наличии QR-кода или справки. Заведение работает до 23.00.

«БуфетЪ» (Радищева, 42)

Готов принять гостей в банкетном зале на 40 человек или же закрыть ресторан для других посетителей. Депозит с человека составит примерно 2,5 тысячи рублей. Банкет с закрытием заведения начинается от 120 тысяч рублей. Вход по QR-коду или справкам.

Трюфель (Професора Никулина, 41)

Зал вместимостью до 80 человек. Депозит с человека составит 2,5 тысячи рублей с человека. Заведение на время банкета закроют. Что же касается ограничений, то по телефону нам обещали о возможности «договориться».

Чеснок (Почтовая, 60)

Здесь нам сообщили, что у них банкеты не проводятся. И посоветовали зайти, чтобы просто спокойно посидеть без музыки.

«Старый Мельник», санаторий «Старица» (Солотча, 24б)

Зал готов вместить до 100 человек. Стол обойдется в 2,5-3,5 тысячи с человека. Продлить банкет после 23 часов там не готовы, но насчет QR-кодов не столь требовательны:

- Мы предоставляем зал, а там вы уже делаете, что хотите, но желательно чтобы коды, справки и медотводы у гостей были.

Кафе «Гринвич» (Почтовая, 1)

В распоряжении гостей три зала вместимостью по 25, 60 и 70 человек. Депозит обойдется в 3 тысячи рублей с одного гостя. Вход в заведение возможен только при наличии QR-кода или справки. Заведение работает до 23.00.

«Бон Аппетит в Солотче» (Солотчинское шоссе, 68)

Банкетный зал на 80 человек. Закрыть заведение для других посетителей готовы за 120 тысяч рублей предоплаты. Работают до 23 часов.

- Необязательно если все гости будут с кодами. Можно договориться, - сообщили по телефону.

«Римские Каникулы» (Свободы, 56)

Заведение готово принять до 70 человек. Банкет без посторонних и с ведущим обойдется в 160 тысяч рублей. Без ведущего или на втором этаже кафе корпоратив будет стоить от 100 тысяч рублей. Заведение работает до 23.00. Вход возможен только при наличии QR-кода или справки.

«Устрицы и Танцы» (Московское шоссе, 21)

Зал вместимостью до 200 человек. Депозит обойдется 3,5 тысячи рублей с человека. Алкоголь можно принести свой. Работают до 23 часов. По ограничениям – все обсуждаемо.

Ресторан «Небо» (Ленина, 21)

Готовы организовать банкет начиная от 12 человек. Стоимость депозита составит 2,7 тысячи рублей с человека. Заведение работает до 23.00. Вход возможен только при наличии QR-кода или справки.

«Лофт 501» (Почтовая, 56)

Организуют банкеты от 10 человек. Стоимость депозита составит 2,5 тысячи рублей с посетителя. Работают исключительно 23 часов. С гостей потребуют QR-код или справку.

Ресторан «Базар» (Грибоедова, 58)

Зал готов принять до 80 человек. Банкет обойдется в сумма от 2,5 тысяч рублей с человека.

- Работаем мы, как и разрешено только до 23 часов. На корпоратив, к сожалению, QR-код обязательно потребуется.

Ресторан Cavally (Солотчинское шоссе, 1)

В распоряжении посетителей два зала вместимостью по 30 и 120 человек. Депозит обойдется в 3 тысячи рублей с человека. Работают до 23 часов, а с гостей потребуют QR-код или справку.

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