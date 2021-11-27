Сохранить тепло в доме: какие стены, окна, полы и радиаторы лучше

Как утеплить дом и не «убить» свою квартиру новомодными штучками.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Плата за отопление является самой разорительной среди коммунальных услуг. Но справедливость установленных тарифов - это тема для отдельного разговора. А вот подача тепла в квартиры, обеспечивающая комфортное условие проживания, соответствующая Санитарным правилам и нормам (далее СанПиН) - вопрос другой.
Недавно проведенный опрос в паблике НРВК показал, что лишь в 12% квартир температура соответствует СанПиН, причем в 80% случаев идет перетоп, а в 8% - недотоп. Но всегда ли в холоде, что царит в квартире, виноваты коммунальные службы?
Самые жаркие споры по поводу отопления идут весной и осенью. Одни кричат: «Дайте скорее!» или «Подождите с отключением!» Другие: «Не спешите залезать в наш карман» или «Отключите скорее - нам надоело топить улицу!» Причем среди «мерзляков» приблизительно лишь один из четырех является таковым - у кого реально в квартире холодно и температура ниже установленной. Хотя СанПиН неумолим: в жилых комнатах температура должна быть от 18 до 20 градусов, в угловых комнатах (в отопительный сезон) от 20 до 22.
Тепло, по законам физики, поднимается вверх, поэтому на верхних этажах квартир всегда теплее, чем на нижних, хотя и теплоотдача будет несколько больше. Но теплу надо откуда-то взяться. В отопительный сезон, это понятно, - батареи. А в межсезонье? Ведь даже при среднесуточной температуре в 8-10 градусов, если квартира соответствует Строительным нормам и правилам (СниП), температура будет не ниже установленной СанПиН. Есть внешние источники тепла - солнечная энергия, но она в межсезонье уже не играет значительной роли. А есть внутриквартирные - это различные бытовые приборы, например, телевизор, компьютер, плита, лампы освещения (правда, с увеличением их энергоэффективности количество тепла от них уменьшилось).
Но главный источник тепла - это… человек. Да-да! Человек - это постоянный «радиатор» с температурой 36,5 градуса и площадью теплопередающей поверхности в 1,5 кв. метра. Человек, находящийся в комнате, дает приблизительно столько же тепла, как две батарейные секции на минимальной температуре теплоносителя (как это мы наблюдаем в конце отопительного сезона). Поэтому все опасения по поводу якобы раннего отключения тепла во второй половине апреля абсолютно беспочвенны.
Но мало тепло получить, надо его еще сохранить.
За сохранность тепла в квартире отвечают внешние стены и окна. А тут уже все зависит от их материала. Есть такие понятия, как теплоемкость - способность материала аккумулировать в себе тепло, и теплоотдача. Причем для твердых материалов они зачастую находятся в противоположной зависимости: чем выше плотность, тем больше килограмм материала может сохранить в себе тепла, но также легче его и отдаст.
- Наиболее экологичным материалом, по мнению специалистов, является кирпич, - говорит инженер по строительному надзору Максим Александров, - но в данный момент многоквартирные дома в чистом виде из него не строят, и из-за пониженных деформативных и прочностных характеристик по сравнению с бетоном, этажность домов не более 9-12 этажей. Также кирпич является плотным материалом, который не обеспечивает энергоэффективность наружных стен и сроки возведения зданий не соответствуют современным стандартам быстроты. К его достоинствам можно отнести: хорошую теплоизоляцию и шумоизоляцию.
За сохранность тепла в квартире отвечают и стены.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Блочные дома имеют хорошую теплоизоляцию, это обуславливается тем, что целостность конструкции объемных строительных блоков обеспечивает отсутствие каких-либо швов между жилым помещением и наружной частью здания.
Что касается сохранения тепла, то панельный дом этим не славится. Летом здание быстро нагревается, а зимой также быстро остывает. Жильцам ничего не приходится делать, как думать о дополнительных средствах охлаждения и обогрева. Выбрав более экономичный вариант дома из панели, также придется столкнуться с плохой звукоизоляцией и неудобной планировкой.
Монолитно-кирпичные дома сочетают в себе достоинства бетона (прочность и высокую теплоемкость) и кирпича (низкую теплопроводность и высокую шумоизоляцию).
К сожалению, тип материала стены - вещь, которую изменить нельзя, ведь большинство живет в квартирах, полученных еще в советское время, а тогда выбора не было - где дали, там и живи. Кому-то везло больше, кому-то меньше. Но если не повезло с типом стены и этажом, это не значит, что надо опускать руки. И главное - не сделать хуже.
Через окна также уходит много тепла. Одни ставят современные пластиковые, другие, стремятся поставить экологичные деревянные, мотивируя это тем, что через них идет естественный газообмен с окружающей средой.
Установка окон со специальными теплоотражающими стеклами позволит снизить теплопотери комнаты до 40%.
Фото: Олег УКЛАДОВ
- Дышащие деревянные окна - это миф, навязываемый маркетологами, - считает старший преподаватель Рязанского политехнического института Ирина Борисова, - ведь использование специальных морилок и красок, предотвращающих гниение, приводит к забиванию пор дерева, тем самым прекращая газообмен. Поэтому никакой дополнительной вентиляции деревянные окна не дадут.
А вот применение специальных стекол даст ощутимый эффект.
Снизить потери тепла до 40% помогает установка окон с теплоотражающим остеклением, - считает Максим Александров. Увеличенные оконные проемы и панорамное остекление способствуют большему количеству света и уменьшению трат на электроэнергию, а остекленные балконы и лоджии помогут сэкономить на отоплении.
Но тут получается палка о двух концах. Панорамные окна увеличивают теплопотери, а остекление балконов значительно снижает количество света. Потому, если у вас балкон на северной стороне, да еще на нижних этажах, будьте готовы к тому, что в пасмурные зимние дни у вас будет гореть свет даже в полдень. Либо сидеть, как в сумерках. Зато в тепле.
Для первых этажей еще одной проблемой являются холодные полы и повышенная влажность. В сыром воздухе холод ощущается сильнее.
- На верхних этажах движение воздуха в вытяжных коробах всегда интенсивнее, - считает Ирина Борисова, - на первом этаже тяга очень слабая. Из-за чего повышается влажность. Поэтому надо чаще проветривать помещения.
Но это - потеря драгоценного тепла. Поэтому не лишним будет установить в вытяжные короба встраиваемые вентиляторы - на кухне и в санузле. Так можно будет понизить влажность. А как быть с полами?
- Идеальный вариант - устроить теплый пол, то есть пустить через него отопление - считает Ирина, - но это очень дорогое удовольствие. Другой вариант, особенно актуальный для первых этажей, - улучшить теплоизоляцию. Если пол настелен, то надо его разобрать и положить теплоизолирующий материал, типа стекловаты. А под половую плитку сделать подушку из бетона на основе керамзита.
Мы рассмотрели самые простые и доступные варианты сохранения тепла. Но есть и другие способы, правда более затратные. Например, утеплить фасад. Но для этого придется обращаться к промышленным альпинистам, а это - удовольствие недешевое.
Некоторые пытаются нарастить стены изнутри, накладывая дополнительный слой штукатурки. Но, увы, эта мера малоэффективна.
У алюминиевых радиаторов теплоотдача выше.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
А вот на уровне собрания жильцов можно решить вопрос об установке индивидуального теплового пункта. Что это даст? Все очень просто. Теплоноситель приходит из РМПТС, а затем распределяется по стоякам дома не равномерно (в результате чего в квартирах на одной стороне будет «Ташкент», а на другой «Оймякон»), а в зависимости от уровня теплопотерь. Например, вдоль подветренной стены пойдет больше тепла, а вдоль наветренной меньше.
МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Какой радиатор даст больше тепла?
До сих пор идут споры, какие радиаторы эффективнее - чугунные или металлические. Старший преподаватель Рязанского политехнического института Ирина Борисова считает так:
- Чугунные радиаторы лучше держат тепло, и поэтому больше подходят для домов и квартир с индивидуальным отоплением. К тому же они практически не подвержены коррозии. У алюминиевых радиаторов теплоотдача выше, поэтому их можно ставить меньше. Но без воды они подвергаются коррозии. Поэтому перед окончанием отопительного сезона надо перекрыть краны перед батареями, и не спускать из них воду до осеннего заполнения системы теплоносителем.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!