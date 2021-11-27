Сохранить тепло в доме: какие стены, окна, полы и радиаторы лучше

Как утеплить дом и не «убить» свою квартиру новомодными штучками. Фото: Олег УКЛАДОВ

Плата за отопление является самой разорительной среди коммунальных услуг. Но справедливость установленных тарифов - это тема для отдельного разговора. А вот подача тепла в квартиры, обеспечивающая комфортное условие проживания, соответствующая Санитарным правилам и нормам (далее СанПиН) - вопрос другой.

Недавно проведенный опрос в паблике НРВК показал, что лишь в 12% квартир температура соответствует СанПиН, причем в 80% случаев идет перетоп, а в 8% - недотоп. Но всегда ли в холоде, что царит в квартире, виноваты коммунальные службы?

Вспоминаем школьный курс физики

Самые жаркие споры по поводу отопления идут весной и осенью. Одни кричат: «Дайте скорее!» или «Подождите с отключением!» Другие: «Не спешите залезать в наш карман» или «Отключите скорее - нам надоело топить улицу!» Причем среди «мерзляков» приблизительно лишь один из четырех является таковым - у кого реально в квартире холодно и температура ниже установленной. Хотя СанПиН неумолим: в жилых комнатах температура должна быть от 18 до 20 градусов, в угловых комнатах (в отопительный сезон) от 20 до 22.

Тепло, по законам физики, поднимается вверх, поэтому на верхних этажах квартир всегда теплее, чем на нижних, хотя и теплоотдача будет несколько больше. Но теплу надо откуда-то взяться. В отопительный сезон, это понятно, - батареи. А в межсезонье? Ведь даже при среднесуточной температуре в 8-10 градусов, если квартира соответствует Строительным нормам и правилам (СниП), температура будет не ниже установленной СанПиН. Есть внешние источники тепла - солнечная энергия, но она в межсезонье уже не играет значительной роли. А есть внутриквартирные - это различные бытовые приборы, например, телевизор, компьютер, плита, лампы освещения (правда, с увеличением их энергоэффективности количество тепла от них уменьшилось).

Но главный источник тепла - это… человек. Да-да! Человек - это постоянный «радиатор» с температурой 36,5 градуса и площадью теплопередающей поверхности в 1,5 кв. метра. Человек, находящийся в комнате, дает приблизительно столько же тепла, как две батарейные секции на минимальной температуре теплоносителя (как это мы наблюдаем в конце отопительного сезона). Поэтому все опасения по поводу якобы раннего отключения тепла во второй половине апреля абсолютно беспочвенны.

Но мало тепло получить, надо его еще сохранить.

Какие стены дома теплее

За сохранность тепла в квартире отвечают внешние стены и окна. А тут уже все зависит от их материала. Есть такие понятия, как теплоемкость - способность материала аккумулировать в себе тепло, и теплоотдача. Причем для твердых материалов они зачастую находятся в противоположной зависимости: чем выше плотность, тем больше килограмм материала может сохранить в себе тепла, но также легче его и отдаст.

- Наиболее экологичным материалом, по мнению специалистов, является кирпич, - говорит инженер по строительному надзору Максим Александров, - но в данный момент многоквартирные дома в чистом виде из него не строят, и из-за пониженных деформативных и прочностных характеристик по сравнению с бетоном, этажность домов не более 9-12 этажей. Также кирпич является плотным материалом, который не обеспечивает энергоэффективность наружных стен и сроки возведения зданий не соответствуют современным стандартам быстроты. К его достоинствам можно отнести: хорошую теплоизоляцию и шумоизоляцию.

За сохранность тепла в квартире отвечают и стены. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Блочные дома имеют хорошую теплоизоляцию, это обуславливается тем, что целостность конструкции объемных строительных блоков обеспечивает отсутствие каких-либо швов между жилым помещением и наружной частью здания.

Что касается сохранения тепла, то панельный дом этим не славится. Летом здание быстро нагревается, а зимой также быстро остывает. Жильцам ничего не приходится делать, как думать о дополнительных средствах охлаждения и обогрева. Выбрав более экономичный вариант дома из панели, также придется столкнуться с плохой звукоизоляцией и неудобной планировкой.

Монолитно-кирпичные дома сочетают в себе достоинства бетона (прочность и высокую теплоемкость) и кирпича (низкую теплопроводность и высокую шумоизоляцию).

Какие окна теплее

К сожалению, тип материала стены - вещь, которую изменить нельзя, ведь большинство живет в квартирах, полученных еще в советское время, а тогда выбора не было - где дали, там и живи. Кому-то везло больше, кому-то меньше. Но если не повезло с типом стены и этажом, это не значит, что надо опускать руки. И главное - не сделать хуже.

Через окна также уходит много тепла. Одни ставят современные пластиковые, другие, стремятся поставить экологичные деревянные, мотивируя это тем, что через них идет естественный газообмен с окружающей средой.

Установка окон со специальными теплоотражающими стеклами позволит снизить теплопотери комнаты до 40%. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Дышащие деревянные окна - это миф, навязываемый маркетологами, - считает старший преподаватель Рязанского политехнического института Ирина Борисова, - ведь использование специальных морилок и красок, предотвращающих гниение, приводит к забиванию пор дерева, тем самым прекращая газообмен. Поэтому никакой дополнительной вентиляции деревянные окна не дадут.

А вот применение специальных стекол даст ощутимый эффект.

Снизить потери тепла до 40% помогает установка окон с теплоотражающим остеклением, - считает Максим Александров. Увеличенные оконные проемы и панорамное остекление способствуют большему количеству света и уменьшению трат на электроэнергию, а остекленные балконы и лоджии помогут сэкономить на отоплении.

Но тут получается палка о двух концах. Панорамные окна увеличивают теплопотери, а остекление балконов значительно снижает количество света. Потому, если у вас балкон на северной стороне, да еще на нижних этажах, будьте готовы к тому, что в пасмурные зимние дни у вас будет гореть свет даже в полдень. Либо сидеть, как в сумерках. Зато в тепле.

Как сделать теплый пол

Для первых этажей еще одной проблемой являются холодные полы и повышенная влажность. В сыром воздухе холод ощущается сильнее.

- На верхних этажах движение воздуха в вытяжных коробах всегда интенсивнее, - считает Ирина Борисова, - на первом этаже тяга очень слабая. Из-за чего повышается влажность. Поэтому надо чаще проветривать помещения.

Но это - потеря драгоценного тепла. Поэтому не лишним будет установить в вытяжные короба встраиваемые вентиляторы - на кухне и в санузле. Так можно будет понизить влажность. А как быть с полами?

- Идеальный вариант - устроить теплый пол, то есть пустить через него отопление - считает Ирина, - но это очень дорогое удовольствие. Другой вариант, особенно актуальный для первых этажей, - улучшить теплоизоляцию. Если пол настелен, то надо его разобрать и положить теплоизолирующий материал, типа стекловаты. А под половую плитку сделать подушку из бетона на основе керамзита.

Как еще утеплить квартиру

Мы рассмотрели самые простые и доступные варианты сохранения тепла. Но есть и другие способы, правда более затратные. Например, утеплить фасад. Но для этого придется обращаться к промышленным альпинистам, а это - удовольствие недешевое.

Некоторые пытаются нарастить стены изнутри, накладывая дополнительный слой штукатурки. Но, увы, эта мера малоэффективна.

У алюминиевых радиаторов теплоотдача выше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот на уровне собрания жильцов можно решить вопрос об установке индивидуального теплового пункта. Что это даст? Все очень просто. Теплоноситель приходит из РМПТС, а затем распределяется по стоякам дома не равномерно (в результате чего в квартирах на одной стороне будет «Ташкент», а на другой «Оймякон»), а в зависимости от уровня теплопотерь. Например, вдоль подветренной стены пойдет больше тепла, а вдоль наветренной меньше.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Какой радиатор даст больше тепла?

До сих пор идут споры, какие радиаторы эффективнее - чугунные или металлические. Старший преподаватель Рязанского политехнического института Ирина Борисова считает так:

- Чугунные радиаторы лучше держат тепло, и поэтому больше подходят для домов и квартир с индивидуальным отоплением. К тому же они практически не подвержены коррозии. У алюминиевых радиаторов теплоотдача выше, поэтому их можно ставить меньше. Но без воды они подвергаются коррозии. Поэтому перед окончанием отопительного сезона надо перекрыть краны перед батареями, и не спускать из них воду до осеннего заполнения системы теплоносителем.

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