Под Рязанью неизвестные загрязняют нефтепродуктами реку Листвянку

Неизвестные загрязняют реку Листвянка нефтепродуктами.

Утечка нефтепродуктов была обнаружена еще 8 ноября вахтовиками, работающими на очистных сооружениях во время планового мониторинга прилегающего участка притока реки Листвянки. Рабочие увидели обширные радужные пятна, проплывающие по воде мимо фонового створа (места слива обеззараженных стоков) с очистных сооружений.

12 ноября ситуация повторилась: вновь на водной глади ручья были обнаружены следы слива нефтепродуктов. Вахтовики оба раза сигнализировали руководству о загрязнении выше по течению, в районе Хамбушевской свалки. Дважды экологическая лаборатория АО «РНПК» (в чьей эксплуатации находятся очистные сооружения) выезжала на место и делала заборы проб воды. Результаты анализов показали загрязнения воды нефтепродуктами: их содержание составило 0,73 мг/куб.дм и 0,68 мг/куб.дм.

Как в притоке Листвянки оказалась солярка непонятно.

Как в притоке Листвянки оказалась солярка непонятно. Мы побывали на Хамбушевской свалке – наиболее вероятном поставщике неучтенных нефтепродуктов в реку. На полигоне полным ходом идет рекультивация. Может ли этот процесс как-то влиять на попадание нефтепродуктов в ручей – вопрос открытый. Возможно, в ходе мероприятий по выравниванию грунта или бурения скважин для отбора проб были повреждены ранее захороненные в земле емкости с нефтепродуктами. Да и в предыдущие годы со свалки в реку наверняка стекала почти вся таблица Менделеева. Тем более, что помимо нефтепродуктов, надзорными ведомствами в Листвянке ранее неоднократно выявлялись превышения по содержанию меди, цинка, железа, что говорит о комплексном загрязнении воды. Конечно, в ситуации с соляркой, дело может быть даже не в свалке, загрязнения в ручей могут напрямую сбрасывать и окрестные предприятия. В Южном промузле их предостаточно.

Удивительно, но к расследованию истинных источников загрязнения до сих пор не подключился региональный Росприроднадзор. Ранее ведомство подало исковое заявление к РНПК (как эксплуатанту очистных сооружений) о взыскании ущерба, причиненного водному объекту – реке Листвянке на сумму более 421 миллиона рублей. Суть претензии: загрязнение реки не до конца обеззараженными сточными водами с очистных сооружений, в том числе содержащими нефтепродукты. Но виновато ли в этом РНПК, если загрязняющие вещества появляются в водном потоке еще до того, как стоки города и предприятий Южного промузла поступают на очистные сооружения? И почему в такой ситуации иск предъявлен только РНПК? А если во всем виноваты очистные сооружения, то как объяснить наличие солярки выше по реке?

Таким образом, сейчас вопросов больше, чем ответов, а потому судить о виновности именно очистных сооружений не совсем корректно. У надзорных органов есть возможность установить истинный источник загрязнения Листвянки, который, очевидно, находится выше точки сброса воды из очистных сооружений.