С миру по нитке – ученикам на парты: Почему поборы стали нормой для рязанских школ?

В горадминистрации сообщили, что за счет внебюджетных источников финансируется лишь 3% от общей потребностей школ. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В редакцию «КП-Рязань» регулярно обращаются читатели, рассказывающие истории о школьных поборах. Из них может сложиться впечатление, что городской системе образования не хватает денег ни на что кроме зарплат, а рязанские учителя не представляют своей жизни без подарков. Продвинутые мамы и папы уже знают: зовут на собрание - готовь кошелек. Даже если в начале встречи обсуждаются учебные вопросы, под конец кто-нибудь – классный руководитель или родительский комитет – заговорит о сборах. Но все ли действительно настолько беспросветно в рязанских школах, что без наших денег обвалится потолок, дети будут сидеть на полу в незанавешенном классе и учиться по рукописным книгам? Чтобы разобраться с этим вопросом, мы запросили у городских властей полную раскладку по финансированию учебных учреждений – кто, сколько и на какие нужды получает.

Скидываемся за то, что какие-то дети сломали унитаз

В зависимости от «крутизны» школы родителям приходится скидываться на презенты педагогам от 500 до 2000 рублей. Подарки работники образования обычно получают на День учителя, Новый год, день рождения, 8 марта, а также на начало и на окончание учебного года. Как правило инициатива скинуться исходит от родительского комитета, который всегда знает, что именно нужно учителю - сертификат на покупку новой сумочки или просто деньги в конверте. Но подарки любимым учителям – дело все-таки по большей части приятное и особых протестов не вызывает. Но когда с настоятельной просьбой раскошелиться к родителям обращается уже сама школа в лице классрука, возникает вопрос целесообразности и законности подобных сборов. Деньги требуются на ремонт в классах, новые парты, на закупку бытовой химии, на мел, празднование нового года, выпускные, которые нынче принято устраивать чуть ли не каждый год, и многое-многое другое.

- В нашей школе родители скидываются регулярно и по любому поводу. Складывается такое ощущение, что среди них открыто какое-то соревнование кошельков. Чаепитие к Новому году, новые занавески, подарок учителю на день рождения, в начале года мы скинулись по тысяче рублей на нужды класса, общешкольные нужды, а недавно по 150 рублей отдали за то, что какие-то дети сломали унитаз, - поделилась Анастасия, мама двоих школьников.

3% от общей потребности школ

А теперь, дорогие уважаемые читатели, давайте взглянем в официальные документы. Так вот, согласно им, за счет внебюджетных источников финансируется лишь 3% от общей потребностей школ. Все остальные деньги идут из бюджетов (федерального, регионального и муниципального - ред.). Например, в 2021 году, по данным администрации Рязани, на финансирование городских школ направлено почти 3 миллиарда 650 миллионов рублей.

При этом бюджеты конкретных школ формируются с учетом числа учащихся и сотрудников, а также площади и объема здания образовательного учреждения. Деньги, как правило, идут на зарплаты, оплату коммунальных услуг, связи, коммунальных сетей, противопожарные мероприятия, налоги, закупку оборудования, мебели и другое.

Помимо этого, дополнительно школы получают субсидии на организацию питания льготников и учащихся начальных классов, вознаграждение педагогов за классное руководство, организацию отдыха детей, антитеррористическую безопасность, ремонтные работы и противопожарные мероприятия.

Жесткие бюджетные ограничения

Вы спросите, почему же тогда при таком финансировании школам постоянно не хватает денег, и они вынуждены обращаться за финансовой помощью к родителям учеников. В ответе на официальный запрос «КП-Рязань» в горадминистрации нам сообщили, что бюджет областного центра на 2021 год и проект бюджета на 2022 год формировались «в условиях ухудшающейся экономической ситуации и в рамках жестких бюджетных ограничений».

- В настоящее время запланировать дополнительные средства на расходы школ сверх первоочередных не представляется возможным. Вопрос дополнительного финансирования рассматривается в ходе исполнения бюджета города с учетом перераспределения средств экономии от проведения закупочных процедур и при наличии дополнительных доходных источников, - объяснили в администрации.

Другими словами, денег хватает на зарплаты, оплату налогов, ЖКХ и на первоочередные нужды. Если же родители хотят получить сверх этого минимума - то пусть готовятся платить. Вот только скидываться были вынуждены родители не только в последние два года. Даже те, чьи дети уже закончили учиться пару лет назад, в красках рассказывают, как с первого класса сдавали деньги на шторы, стулья, окна и туалетную бумагу. Неужели каждый год у нас проходит в ухудшающейся экономической ситуации? Что-то не верится.

Законная лазейка и принцип добровольности

Сдавать или не сдавать на дополнительные блага, решает каждый родитель для себя. Но официально просить деньги у мам и пап школе разрешено. Здесь на помощь образовательным учреждениям приходят Федеральный Закон №135 «О благотворительной и добровольческой деятельности» и статья 26 ФЗ «О некоммерческих организациях». Именно они позволяют образовательным учреждениям привлекать и расходовать внебюджетные средства для укрепления материально-технической базы.

- Основным критерием привлечения благотворительной помощи является принцип добровольности. Родители в праве принимать решение о целевом назначении благотворительных взносов. Отчет о расходовании данных средств доводится до родителей на заседании совета школы, размещается на информационном стенде и официальном сайте образовательного учреждения, - уточнили в городской администрации.

При этом принцип добровольности формально никто не нарушает. Руководство школ действительно крайне редко выступает с инициативами о благотворительной помощи. В подавляющем большинстве случаев просьбу о помощи делегируют классному руководителю, который как бы невзначай сетует, что его накажут, если необходимая сумма не будет собрана. Более хитрые действуют через активных родителей, считающих своим долгом подарить что-нибудь школе. Деньги, конечно же, можно не сдавать, но все преподносится так, что и отказаться от взноса будет себе – а точнее деткам - дороже.

В крайнем случае попросят написать заявление

Вопрос привлечения бюджетных средств находится, по словам чиновников, на постоянном контроле в городском управлении образования и молодежной политики. А в адрес руководителей образовательных учреждений неоднократно направлялись письма о недопустимости незаконного сбора средств с родителей обучающихся. Более того, если факт незаконного привлечения средств будет доказан, виновных в этом должностных лиц могут даже привлечь к уголовной ответственности. На практике же очень трудно вспомнить хотя бы одно уголовное дело, возбужденное в регионе после жалоб родителей на поборы.

В крайнем случае директора просто уволят или, как это принято, предложат написать заявление по собственному желанию. По крайней мере, именно так произошло с экс-директором рязанской школы №53 Лидией Моториной в 2019 году. Тогда на жалобы родителей о том, что их принуждают сдавать деньги в фонды класса и школы, за охрану, а также на подарки учителям, в городской администрации снова сообщили о принципе добровольности таких сборов. Однако после детального изучения документации о расходовании внебюджетных средств директор написала заявление об уходе.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

В любом случае необходимо помнить, что родители не должны участвовать в оснащении школы: это муниципальное здание, и за него отвечает муниципалитет. При этом существуют федеральные государственные стандарты образования, и если перед началом учебного года подписывается акт приемки школы, то это означает, что школа полностью готова.

И когда 3 сентября вдруг начинают собирать деньги на какой-то ремонт, то возникает резонный вопрос: если школа не готова, то на каком основании должностные лица подписали акт приемки?

В том же случае, если особенно активные родители очень хотят помочь школе и что-то купить, в образовательном учреждении обязаны оформить эти деньги как благотворительный взнос, а покупке должен быть присвоить инвентарный номер. Подарки же учителям являются прямым проявлением коррупции, которая может повлиять на успеваемость целой группы учеников, поэтому недопустимы ни при каких обстоятельствах.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Вот как прокомментировала ситуацию адвокат Алина Удовик:

- Согласно статье 43 Конституции РФ гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования.

Согласно ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ, предусмотрена административная ответственность за нарушение или незаконное ограничение права на образование, выразившиеся в нарушении или ограничении права на получение общедоступного и бесплатного образования. По данной статье предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Если родители считают, что право их детей на общедоступное и бесплатное образование в той или иной степени было ущемлено, то они могут обратится в прокуратуру с заявлением о нарушении.

А КАК У НИХ?

В августе 2021 года в школе №39 города Ставрополя разгорелся скандал, после того как мать первоклассника рассказала о поборах. Родительский комитет класса объявил сбор денег на покупку рабочих тетрадей, подарка и цветов учителю, украшений для школы на 1 сентября, канцтоваров, средств дезинфекции, туалетной бумаги и прочего.

Огласки избежать не удалось, и директора и учителя школы привлекли к дисциплинарной ответственности. Однако вместо благодарности в адрес пожаловавшейся мамочки стали поступать угрозы.

- Предлагаем вам добровольно покинуть наш класс. После ваших выходок – если из-за вас уйдет учитель наш - тяжко очень вашему ребенку будет, - написали в классном чате родители других учеников.

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