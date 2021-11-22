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Общество22 ноября 2021 17:05

Рязанский «киборг-фотограф»: Война с самим собой еще не окончена

На долю Дмитрия Федорова выпало слишком много испытаний, но он уверен, что его жизнь удалась
Антон ВОХЕЧ
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Необычного фотографа знает практически вся хоккейная Рязань и половина ВХЛ. Фото из личного архива.

Необычного фотографа знает практически вся хоккейная Рязань и половина ВХЛ. Фото из личного архива.

Родители бросили Диму совсем малюткой, а когда он был юношей, поезд протащил его 75 метров. Несмотря на все испытания, парень выстоял. Сегодня у него своя счастливая семья, в которой растет сын. Специалист по работе с болельщиками ХК «Рязань» и «киборг-фотограф», как его называют в хоккейном мире, Дмитрий Федоров рассказал корреспонденту «КП»-Рязань» о своей судьбе, которая его так и не смогла сломать.

ПОДКИДЫШ ИЛИ «ПАПИН СЫН»

В раннем детстве Дмитрия усыновили, и он не помнил, что когда-то у него были другие мама и папа. Но в какой-то момент сверстники начали дразнить его «приемышем» и утверждать, что Анатолий и Надежда не его родители.

- Я подошел к ним и спросил напрямую, - признается наш собеседник. – От ответа они уклонились, но дали понять, что это правда.

Тогда у мальчишки появилось отчаянное желание найти хотя бы свою родную мать. Но удалось узнать только настоящие имя-фамилию и дату рождения. Ведь в те времена существовала тайна усыновления, при процедуре детям меняли все данные. Тем временем приемные родители воспитывали мальчика как родного и отдавали ему всю свою любовь.

- Я рос папиным ребенком, он мне больше времени уделял, чем мама. Постоянно ездили с ним на рыбалку, свободное время проводили вместе. В конце концов по его стопам поступил в железнодорожный техникум. Вот тогда-то окончательно иссякли мысли о поиске биологических родителей, - рассказал теперь уже сам отец. – Может, когда бы я их и нашел, не смог бы в глаза им посмотреть. Ведь благодаря моим настоящим (подчеркнул это слово – прим. авт.) родителям я состоялся в этой жизни.

Ответил Федоров и наш острый вопрос:

- При даже самых тяжелых обстоятельствах я не смогу бросить сына. Сейчас я уже не осуждаю своих биологических родителей. Поначалу было, и я очень переживал по этому поводу. Но теперь могу сказать, очень горжусь своей семьей, которая дала мне все в этой жизни.

ЖИЗНЕННЫЙ РУБЕЖ МЕЖДУ «ДО» И «ПОСЛЕ»

Рассказывая о выборе профессии, Дмитрий уверяет, что кроме железной дороги, в Рыбном и работать-то негде. И еще один фактор повлиял на дальнейшую судьбу:

- Дед был почетным железнодорожником, и отцу перед смертью присвоили это звание.

Поэтому после окончания железнодорожного техникума Дима и оказался на путях, которые, как оказалось, неисповедимы, и одномоментно - на жизненном рубеже, разделившем жизнь на «до» и «после»:

- Если сказать кратко, то оказался не в то время не в том месте. В 2008 году, работая в ночную смену, я попадаю под поезд. После того как я пришел в себя, мне рассказали, что на меня упал негабаритный груз, а состав протащил меня 75 метров по щебенке. Сразу потерял кисть левой руки. Попал в реанимацию железнодорожной поликлиники станции Рыбное, а дальше меня отправили в Москву на лечение.

МОГ СТАТЬ РЯЗАНСКИМ КВАЗИМОДОЙ

- Самое удивительное случилось в 2014 году, - с легкой улыбкой (!) вспоминает Дмитрий. – Прихватило спину, сделали рентген – рентгенолог выскочил с круглыми глазами: «У тебя сломан позвоночник в трех местах!». У меня случился ступор. Врач велел позвонить родителям, чтобы те привезли вещи, и меня отправят в Москву.

Столичные доктора поставили редкий диагноз «Клиновидная деформация грудного отдела позвоночника». И это, со слов нашего собеседника, «из нормального человека за полтора месяца превратило меня в ничто»:

- Меня согнуло, стал появляться горб – позвоночник деформировался. Было ощущение, что при ходьбе я того и гляди упаду. Врачи при этом говорили, что такого в принципе быть не может, ведь все годы с того страшного момента я ходил, бегал, катался на коньках…

В ЦИТО врач сказал, с таким диагнозом парень должен сидеть в инвалидном кресле. И прозвучал «приговор»: либо сложнейшая операция, в ходе которой может случиться что угодно, либо – полтора года нормального существования как максимум.

Смоленские хирурги колдовали над Димой 12 с лишним часов. Федоров говорит, что там мощнейший центр ортопедии, в котором врачи «просто творят чудеса». При этом он не заплатил ни копейки – операция прошла по квоте:

- Как и все остальные, которые я перенес.

У РЖД хоть и были попытки отвертеться, но в конечном счете своего бывшего сотрудника в беде не оставили, уверяет наш собеседник.

ХОББИ СТАЛО ПРОФЕССИЕЙ

Но надо было продолжать жить. Дмитрий Федоров – не тот человек, который опустит руки. Понятно, что когда тебе чуть за тридцать, то ощущать себя инвалидом-иждивенцем не очень приятно. Молодой человек пытался найти работу, но, по его мнению, людей с ограниченными физическими возможностями работодатели не очень-то хотят видеть в рядах своих работников. И, прежде всего, потому, что на страже их интересов стоит государство, в то время как современный российский бизнес привык работать с минимальной социальной нагрузкой.

Добавим, что Федорову после операции еще и заменили тазобедренный сустав. Понятно, что тогда еще однорукий человек с семью болтами в позвоночнике подходил мало кому из работодателей. Однако такой человек нашелся - директор (теперь уже бывший – Ред.) ХК «Рязань» Виталий Злобин.

Дело в том, что после переезда в Рязань Дима стал активным хоккейным болельщиком. Человек с кипучей энергией организовывал на общественных началах коллективные фанатские выезды, встречи с игроками в неформальной обстановке. Злобин, не побоявшись состояния здоровья Федорова, предложил ему место специалиста по работе с болельщиками. Так хобби стало профессией.

Чуть позже, когда у Дмитрия – единственного в Рязани – появился бионический протез, он стал осваивать еще и профессию фотографа. С недавних пор в рязанской хоккейной среде его так и называют – «киборг-фотограф». Федоров научился обращаться с оптикой и пусть пока еще не составляет полноценной конкуренции мастерам спортивной съемки, но стремительно прогрессирует на этом поприще.

ЖЕНА – БОЛЕЛЬЩИЦА И СЫН – БУДУЩИЙ ХОККЕИСТ

На трибунах ледовой арены Дмитрий повстречал и любовь всей своей жизни – Марию:

- Как-то подмигнул симпатичной девчонке в фанатском секторе - та улыбнулась. Потом завязалось знакомство, которое переросло в нечто большее. Решил серьезно поговорить, рассказал о том, что я не такой, как все. Машу это не обеспокоило, стали встречаться. Потом осмелился предложить руку и сердце – она, взяв паузу в несколько дней, согласилась.

Мария не испугалась выйти замуж за «необычного» парня Диму. Фото из личного архива.

Мария не испугалась выйти замуж за «необычного» парня Диму. Фото из личного архива.

А потом в семье Федоровых случилась огромная радость – родился сын Александр. Дмитрий живет неподалеку от ДС «Олимпийский» и каждый день гуляет с сыном возле ледового дворца. Вместе с малышом бывает на тренировках хоккеистов.

- Когда сын видит полевых игроков, то реагирует не очень. Но когда смотрит на игру вратарей, то глаза у него загораются, он становится возбужденным. Вероятно, голкипером будет, - смеется наш собеседник.

В качестве рецепта от депрессии наш собеседник называет повседневный труд. Признается, что тогда просто времени нет на «дурные мысли». Под занавес разговора Дмитрий Федоров признался, что его жизнь удалась. И дом у семьи есть, и сын, и дерево уже не одно он посадил. Но тем не менее:

- Война с самим собой не закончена. Борьба продолжается. Я сам себе объясняю, что надо именно так. Мозг хочет по-другому, а я ему говорю, что сделаю по-своему.

Бионический протез - практически продолжение руки.

Бионический протез - практически продолжение руки.

Фото: Павел АВЕРИН

СПРАВКА «КП»

Бионический протез, он же биоэлектрический и миоэлектрический, работает за счет считывания специальными мио-датчиками электрического потенциала, вырабатываемого во время напряжения сохранившихся мышечных тканей руки. Мио-датчики, которые обеспечивают корректное считывание этого электрического потенциала, состоят из чувствительных электродов. Они передают считываемый сигнал в микропроцессор, мозг всего протеза, который совершает обработку полученной информации при помощи компьютерных алгоритмов. Как итог – микропроцессор, опираясь на полученный сигнал, за доли секунды формирует команды и направляет их в двигатели (моторы), которые и приводят в движение активные части протеза.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ