Лучший участковый Рязани Сергей Корешков: Люди удивляются, что у полиции есть номер их телефона

В зоне ответственности Сергея Корешкова проживает 5 982 человека.

1 ноября в МВД России начинается финальный этап XI Всероссийского конкурса «Народный участковый», который по традиции проводится в тесном сотрудничестве с «Комсомолкой». До 10 ноября каждый пользователь Интернета с помощью своих аккаунтов в социальных сетях сможет проголосовать на портале издательского дома «Комсомольская правда» за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России.

Рязанскую область на отраслевом конкурсе представляет участковый уполномоченный отдела МВД России по Советскому району Рязани майор полиции Сергей Корешков. Его выбрали по результатам онлайн-голосования, проводившегося среди 17 кандидатов во втором этапе конкурса.

Ступень на карьерной лестнице

Корреспондент «КП-Рязань» встретился с финалистом, представляющим наш регион на его рабочем месте - участковом пункте полиции на улице Лермонтова. Разговор Сергей Владимирович начал не с рассказов о своих успехах и достижениях, а сразу же обозначил проблему:

- В полиции существует очень много должностей, и часто работу участковым рассматривают лишь как одну из ступеней на карьерной лестнице, а не как конечную цель. Поработают год или два и идут дальше. Я считаю, что это неправильно. Дело в том, что для участкового необходимо гораздо больше времени - для выстраивания продуктивной работы. Сотрудник, прежде всего, должен обладать информацией на участке, так как она в нашем деле очень важна. И если раньше полицейские ходили с листовками по домам, то сегодня с развитием мессенджеров и социальных сетей информационная работа несколько изменилась.

В зону ответственности героя нашей публикации входят дома, расположенные на Солотчинском шоссе, улицах Кальной и Быстрецкой и Касимовском шоссе. На участке расположено 28 многоквартирных домов, в которых в общей сложности проживает 5 тысяч 982 рязанца. Район этот совсем еще новый и, как сегодня полагается, у многих домов там есть свои группы в социальных сетях или мессенджерах.

- Сегодня мы живем в век цифровых технологий. Поэтому у меня в социальной сети «ВКонтакте» есть своя страничка «Участковый Советского района Сергей Корешков». На ней размещаются различные памятки, поздравления, предупреждения о мошенниках или квартирных кражах, а также другая полезная для граждан информация. Кроме этого большая работа проводится по публикациям, оставленным жильцами в домовых группах. Люди там и выкладывают видео, и обсуждают различные насущные вопросы, а если что-то случается, то я уже мгновенно оказываюсь в курсе ситуации, - делится своими методами работы полицейский.

Многие не знают своего участкового

Работая в органах внутренних дел с 2003 года, а в занимаемой должности с июля 2008-го Сергей Корешков собрал внушительную базу телефонных номеров граждан, проживающих на его участке. Дело в том, что раз за разом участковый аккуратно записывал в записную книгу номера всех, кто когда-то к нему обращался.

- Я записываю имя, сам телефонный номер, адрес обратившегося и дату его рождения. Если по адресу, что-то случается, то практически всегда я могу найти там знакомого человека у которого можно все уточнить. Это значительно экономит время и помогает в работе. Хотя иногда, забывая о своем обращении в полицию, люди очень удивляются, что у участкового есть их телефонный номер, - рассказал Сергей Корешков.

Полицейский сетует на то, что у людей сегодня стало модным ругать власть и говорить, что полиция ничего не делает. Но если спросить у людей - знают ли они своего участкового, чаще всего можно услышать отрицательный ответ.

- Даже однажды пообщавшись со своим участковым, многие люди этого не помнят. Как правило, гражданам это просто не интересно, поэтому нужно им о себе постоянно напоминать. Ведь персонализированная работа с проживающими на участке гражданами является одним из лучших средств профилактики правонарушений. Ведь если у людей сложились с участковым доверительные отношения, они всегда будут к нему обращаться.

Поддержать полицейского из Рязани можно будет с 1 по 10 ноября, отдав ему свой голос на официальном сайте конкурса «Народный участковый».

СПРАВКА «КП»

Конкурс «Народный участковый - 2021» традиционно будет проводится в три этапа, два из которых (первый этап прошел с 11 по 20 сентября, второй - с 7 по 16 октября) прошли на региональном уровне. Третий этап конкурса (с 1 по 10 ноября) пройдет на федеральном уровне. Голосовать за лучших участковых уполномоченных полиции страны можно будет на портале информационного партнера конкурса – издательского дома «Комсомольская правда». В финальном этапе принимают участие по 1 участковому от каждого региона.