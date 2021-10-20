Соседская война: как многодетная мать отказалась от детей и кто за этим стоит

За Татьяной и ее семьей специалисты опеки наблюдают с момента их приезда в район. Все видят, как она исправила ситуацию в лучшую сторону.

10 октября в социальных сетях появилось сообщение о том, что в селе Екшур Клепиковского района многодетная мать отказывается от своих пятерых детей. «Пусть всех забирают вас. Мне вы не нужны! Я столько не зарабатываю…» - говорила на улице женщина старшим детям, а кто-то, качаясь на качели, украдкой все записывал на телефон. Было и второе видео – в темной комнате сидит некая женщина и полоумно визжит.

Автор роликов перекинул их потом своей знакомой, а уже та выложила в соцсеть, не преминув указать, что «я - человек, который знает немного, но чисто случайно ко мне попало ужасное видео». А потом человек по имени Мария Вешнекова, человек, который знает немного, продолжил:

«Село Екшур, Клепиковский район Рязанской области. Там проживает … Татьяна (фамилию опустим). У нее шесть детей. Одна девочка уже взрослая, ушла из семьи. Сейчас с ней проживают пять несовершеннолетних детей: все девочки, хорошие. Бывают, конечно, ссоры. Дело в том, что Татьяна пьет. Работает около года, но это лишь потому, что кушать хочется, а так бы и не работала».

По словам автора сообщения, девочки у Татьяны грязные, у них вши, часто болеют. Жилья своего у семьи нет, живут на съемном, в старом общежитии, где нет ни ванны, ни кухни, а туалет общий.

«В этом доме постоянно пьют и дерутся, ужасный дом. У матери огромные проблемы с алкоголем, пьет до безумия… избивает девочек. Постоянно приводит домой пьяных мужчин и делает ужасные вещи. В доме антисанитария. Девочки моются раз в неделю, а иногда и реже. Что касается еды, все плачевно. Несмотря на то, что она работает, женщина берет еду в долг», - написала дама.

В заключении Вешнекова отметила, что местные органы опеки бездействует, потому что «жалеют», и попросила огласки.

И пока «настоящие мамы» в соцсетях оставляли сотни комментариев с требованиями от изъятия детей у матери до ее стерилизации, журналисты «КП-Рязань» выехали в Екшур, чтобы посмотреть, как все обстоит на самом деле.

Коридор в старой общаге. Говорят, к 2041 году туда проведут газ.

Будто ее приворожили

Татьяна действительно многодетная мать, несколько лет назад приехала с Украины, вроде бы как с Донбасса. Приехала с тремя детьми, еще троих родила в Рязанской области. Сначала жила в однокомнатной квартирке, потом ее переселили в ту самую общагу. Старый дом снесли.

— Там не всё правда, — говорит соседка Татьяны, Анна, о сообщении в социальных сетях. — Ну, может быть, на нервной почве она сказала, да. Но у нее пять детей, она одна, никто ведь не поможет ей. Есть старшая дочь, лет 20 ей, наверное, но у нее своя жизнь, свои дети уже. А так, она хорошая женщина, когда не пьет - стирает, убирает… За ягодой, клюквой ходит, продает, работы не боится. В совокупности все верно написали, но несколько преувеличили, и детей она не бьет.

По словам соседки, у Татьяны есть один-единственный мужчина, отец младшего ребенка, вот он иногда, мол, приводит компанию. Возможно, что он ее и подпаивает.

— Все может быть, сколько раз они сходились, сколько раз он ее бил, и столько раз она к нему возвращается… Будто ее там приворожили. Так-то она хорошая, — повторяется Анна.

К слову, мы разговаривали с несколькими соседями, и кое-кто подозревает, что именно Анна и есть тот самый автор скандального видео, мол, «враги с Татьяной злейшие». Потом, правда, стала сожалеть и корить себя за эту съемку…

«У моих детей белья меньше»

— Да нормальная семья, дети чистые. Ну выпила, бывает. Сорвалась, но дети любят ее, — рассказывает другая соседка – Вера. — Чистенькие дети, у моего ребенка меньше белья, чем у ее детей, никакие они не вшивые, не грязные. Лучше бы помогли, чем в … (сругнулась) судить. Ну а что, многодетная мать, дайте ей жилье доброе, чтоб и ванна была, и туалет. Вот мужик ее, неадекват, похоже, и подпаивает. Приходит как к себе домой… Так-то она может бутылочку пива выпить и занимается домашними делами, а с ним как свяжется… Он ее и подпоит, потом еще изобьет. В каждой семье бывают раздоры, проблемы, не только у нее. Но складывается впечатление (почитав комментарии), что у всех все хорошо, только у нее плохо.

Условий для комфортного проживания в доме практически никаких.

В тот день, когда «Комсомолка» приехала в Екшур, Татьяна сидела на больничном – младшие дети болели ветрянкой. После видео и резонанса в соцсетях у нее в очередной раз побывали органы опеки и врачи. До женщины быстро дошли слухи, что теперь ее личностью заинтересовались журналисты, поэтому дверь открыть и пообщаться отказалась наотрез.

— Там вообще все не так, — сказала Татьяна через дверь. — Но никаких комментариев давать не буду.

Женщине тяжело, но ситуация улучшается

В управлении образования администрации Клепиковского района о семье Татьяны знали задолго до появления скандальных видео и сообщений. Знали, и раз в месяц проводили профилактическую работу. Знали с того момента, как женщина с детьми приехала с Украины и осела в районе. По мнению специалистов, вся эта ситуация, точнее ситуация с видео - это ничто иное как конфликт двух женщин-соседок. Недолюбливают они друг друга, а потом появляются жалобы, видео, снятые украдкой, сплетни и прочее.

- То, что семья проблемная, этого никто не отрицает. Но с ней как проводилась, так и проводится большая профилактическая работа, - рассказывает начальник управления образования и молодежной политики Клепиковского района Евгений Овчинников. - По нашему мнению, ситуация у Татьяны, при том, что она у нее непростая, постепенно улучшается. Вот когда она появилась впервые на территории района, вот тогда, действительно, были проблемы. Но за счет профилактической работы женщину удалось на истинный путь-то наставить. Поймите простую вещь, пусть она в этом доме, но она переехала из однокомнатной квартиры. Более того, она сменила место работы, чтобы больше времени с детьми проводить.

Слева фото, когда соседи подловили Татьяну в пьяном виде, справа - ее квартира в обычном состоянии. Никто не отрицает, что она прекрасная хозяйка.

Раньше Татьяна работала в сети одного из алкомаркетов, но потом перешла на ватную фабрику. У нее появилась возможность уже к 15 часам бывать дома с детьми, а не как раньше – до закрытия магазина в 22 часа. Дети ее тоже находятся на контроле, и если болеют, то не чаще других.

- Я запрашивал служебную записку со школы, - продолжает Евгений Сергеевич, - и вот какое дело, ее дети болеют не больше, чем остальные дети, а если школу пропускают, то только по уважительной причине. А со вшами, простите меня, у нас вообще внутренний фильтр в школах работает. Если хоть какое-то подозрение было, детей бы отправили домой, ну и пока бы справку не предоставили, что здоровы… Да, у нее не идеальные условия для проживания, но она тащит семью. У нее есть движение в сторону семьи, детей, есть, я не могу этого движения не заметить. То, что она наговорила на видео… Жизнь в принципе тяжелая штука, а ей правда тяжело. В жизни каждого человека бывают ситуации, когда депрессия, еще что-то, все наваливается, и на эмоциях можно все что угодно сказать.

По словам Евгения Овчинникова, в управлении никогда не стоял вопрос об изъятии у Татьяны детей, потому что поводов для этого не было никаких.

- Раз в две недели у нас проходит заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Там мы либо рассматриваем имеющиеся протоколы в отношении семей, где, допустим, произошли административные правонарушения, либо в частном порядке обсуждаем ситуацию в каких-то семьях. Так вот, для того чтобы изъять детей, должны быть какие-то исключительные обстоятельства. Мы можем изъять детей, но только если их жизням и здоровью что-то угрожает. Условия в квартире в целом удовлетворительные. Условия для детей она создает. Продукты в доме есть, дети накормлены, одеты-обуты. Ну у каких семей нет проблем? Мы можем ограничить в правах на детей, изъять, но только в том случае, если профилактическая работа не дает никаких результатов, дальше – край, смысла нет, все только ухудшается. Но это не тот случай, просто нужно продолжать работать.

Все для детей

Пообщавшись с местными жителями, чиновниками, соседями, можно резюмировать следующее. В одном отдельно взятом доме села Екшур есть затяжной конфликт двух женщин – это факт. В подробности вдаваться не будем. То, что многодетной матери тяжело тащить пятерых детей – факт неоспоримый. То, что она старается и все для них делает – тоже никто не отрицает. Ну а ее слова, мол, вы – дети - мне не нужны, пусть вас забирают… Будем считать, что сорвалась, наговорила сдуру и, надеемся, что уже не раз об этих словах пожалела.

— Можете телефон Татьяны дать, попробуем дозвониться до нее хотя бы? — спрашиваем у ближайшей соседки.

— А у нее нет телефона, только детям ее звонить… Детям все покупает, а сама без телефона.

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