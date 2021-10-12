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Победа12 октября 2021 12:05

Имя рязанского фронтовика увековечили в Долине Славы на Кольском полуострове

Торжественная церемония стала заключительной сценой документально-художественного фильма о судьбе Арсения Благонравова
Евгений БАРАНЦЕВЕвгений БАРАНЦЕВ
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Торжества в Долине Славы 9 октября.

Торжества в Долине Славы 9 октября.

Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

9 октября в Мурманской области, в Долине Славы, прошли торжества, посвященные 77-й годовщине освобождения Заполярья.

В этот день земле были преданы останки 79 воинов - имена 13 из них удалось определить. Кроме того, новые фамилии красноармейцев, проливавших свою кровь в этих высоких широтах, были занесены на гранитные доски мемориала.

ЗАТЕРЯВШИЙСЯ НА СЕВЕРЕ

Среди тысяч фамилий, сияющих под северным небом, теперь значится и рязанский парень Арсений Благонравов.

Он родился в Рязани в далеком 1923 году, окончил школу в сорок первом, а уже в сентябре был призван в армию. Воевал на Северо-Западном фронте, в декабре сорок второго получил ранение. После госпиталя поступил в Пуховическое пехотное училище, которое в то время располагалось в Великом Устюге.

Летом сорок четвертого уже в звании младшего лейтенанта, командира минометного взвода был направлен на Карельский фронт. Здесь, на Севере, в лабиринте холодных ручьев, острых камней и низкорослых лесов, и теряются его следы. Вот уж поистине пропал без вести! Родители до конца своих дней так и не смогли выяснить судьбу единственного сына…

Арсений внес уникальный вклад в создание портрета лихолетья - сохранились полторы сотни его писем домой. В них негероическая, рутинная сторона ненавистной войны.

Эти письма легли в основу книги «Война. Письма домой», авторами которой стали журналист «Комсомольской правды» Евгений Баранцев и директор издательства «Пресса» Александр Анитов. После выхода книги появилась идея ее экранизации. Была придумана самостоятельная сюжетная линия, в которой художественный прототип Арсения - актер Вячеслав Журавлев и едущие по его следам авторы книги - повторяют фронтовой путь главного героя.

Режиссером выступил рязанец Дмитрий Просуков, имеющий большой опыт работы на «Мосфильме». Поддержку проекту оказали правительство Рязанской области, Ново-Рязанская ТЭЦ и Прио-Внешторгбанк.

Авторы книги «Война. Письма домой» увековечили в Долине Славы имя рязанского фронтовика Арсения Благонравова.

Авторы книги «Война. Письма домой» увековечили в Долине Славы имя рязанского фронтовика Арсения Благонравова.

Съемки документально-художественной ленты длились полтора года в Рязани и Рязанской области, Новгородской и Мурманской областях, Карелии и Москве. Заключительную сцену для фильма снимали как раз на торжественной церемонии в Долине Славы.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ АРСЕНИЯ

Несмотря на работу с огромным количеством архивных документов, запросы в Министерство обороны, докопаться до истины в отношении судьбы красноармейца пока так и не удалось…

Известно, что 10 октября 1944 года 35-й гвардейский стрелковый полк, в котором служил Арсений Благонравов, недалеко от населенного пункта Луостари попал в «огненный мешок». Красноармейцы бились до истощения всех боеприпасов. Не имея поддержки, полк с большими потерями отступил на исходные позиции. Последняя достоверная информация о младшем лейтенанте Благонравове - строчка из приказа: «Командир минометного взвода, младший лейтенант Благонравов убыл по ранению в госпиталь. Из списков полка исключен». Но в госпитальных документах найти нашего героя не удалось.

О том, что могло случиться с рязанским парнем, размышляет мурманский поисковик Сергей Швецов:

- Возможно, он остался лежать на поле боя убитым. В тех краях нам доводилось находить много безымянных могил. Возможно, его повезли в госпиталь, но в силу различных обстоятельств по дороге он скончался. Возможен и третий вариант - довезли до госпиталя, но уже там не смогли опознать. К примеру, он поступил без сознания и без документов.

Ясно одно - в тот день, 10 октября 1944 года - в судьбе Арсения случилось что-то страшное и непоправимое, что сразу или немногим позже оборвало его жизнь…

Во фронтовой судьбе Арсения нет ничего особо героического. Он обычный парень, который не хотел войны, который мечтал о счастье… Он был лишь одним из тех, кто сражался на фронтах от Баренцева до Черного моря, он был лишь маленькой частью нашей Великой Победы. Но он ей был!

Младший лейнтенант Благонравов А.Д.

Младший лейнтенант Благонравов А.Д.

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Фильм «Дорога домой» по мотивам книги «Война. Письма домой» выйдет в декабре этого года в дни празднования 80-летия Победы под Москвой и освобождения Рязанской области.

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Дорога домой. Трейлер
Дорога домой. Трейлер
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