Имя рязанского фронтовика увековечили в Долине Славы на Кольском полуострове

Торжества в Долине Славы 9 октября. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

9 октября в Мурманской области, в Долине Славы, прошли торжества, посвященные 77-й годовщине освобождения Заполярья.

В этот день земле были преданы останки 79 воинов - имена 13 из них удалось определить. Кроме того, новые фамилии красноармейцев, проливавших свою кровь в этих высоких широтах, были занесены на гранитные доски мемориала.

ЗАТЕРЯВШИЙСЯ НА СЕВЕРЕ

Среди тысяч фамилий, сияющих под северным небом, теперь значится и рязанский парень Арсений Благонравов.

Он родился в Рязани в далеком 1923 году, окончил школу в сорок первом, а уже в сентябре был призван в армию. Воевал на Северо-Западном фронте, в декабре сорок второго получил ранение. После госпиталя поступил в Пуховическое пехотное училище, которое в то время располагалось в Великом Устюге.

Летом сорок четвертого уже в звании младшего лейтенанта, командира минометного взвода был направлен на Карельский фронт. Здесь, на Севере, в лабиринте холодных ручьев, острых камней и низкорослых лесов, и теряются его следы. Вот уж поистине пропал без вести! Родители до конца своих дней так и не смогли выяснить судьбу единственного сына…

Арсений внес уникальный вклад в создание портрета лихолетья - сохранились полторы сотни его писем домой. В них негероическая, рутинная сторона ненавистной войны.

Эти письма легли в основу книги «Война. Письма домой», авторами которой стали журналист «Комсомольской правды» Евгений Баранцев и директор издательства «Пресса» Александр Анитов. После выхода книги появилась идея ее экранизации. Была придумана самостоятельная сюжетная линия, в которой художественный прототип Арсения - актер Вячеслав Журавлев и едущие по его следам авторы книги - повторяют фронтовой путь главного героя.

Режиссером выступил рязанец Дмитрий Просуков, имеющий большой опыт работы на «Мосфильме». Поддержку проекту оказали правительство Рязанской области, Ново-Рязанская ТЭЦ и Прио-Внешторгбанк.

Авторы книги «Война. Письма домой» увековечили в Долине Славы имя рязанского фронтовика Арсения Благонравова.

Съемки документально-художественной ленты длились полтора года в Рязани и Рязанской области, Новгородской и Мурманской областях, Карелии и Москве. Заключительную сцену для фильма снимали как раз на торжественной церемонии в Долине Славы.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ АРСЕНИЯ

Несмотря на работу с огромным количеством архивных документов, запросы в Министерство обороны, докопаться до истины в отношении судьбы красноармейца пока так и не удалось…

Известно, что 10 октября 1944 года 35-й гвардейский стрелковый полк, в котором служил Арсений Благонравов, недалеко от населенного пункта Луостари попал в «огненный мешок». Красноармейцы бились до истощения всех боеприпасов. Не имея поддержки, полк с большими потерями отступил на исходные позиции. Последняя достоверная информация о младшем лейтенанте Благонравове - строчка из приказа: «Командир минометного взвода, младший лейтенант Благонравов убыл по ранению в госпиталь. Из списков полка исключен». Но в госпитальных документах найти нашего героя не удалось.

О том, что могло случиться с рязанским парнем, размышляет мурманский поисковик Сергей Швецов:

- Возможно, он остался лежать на поле боя убитым. В тех краях нам доводилось находить много безымянных могил. Возможно, его повезли в госпиталь, но в силу различных обстоятельств по дороге он скончался. Возможен и третий вариант - довезли до госпиталя, но уже там не смогли опознать. К примеру, он поступил без сознания и без документов.

Ясно одно - в тот день, 10 октября 1944 года - в судьбе Арсения случилось что-то страшное и непоправимое, что сразу или немногим позже оборвало его жизнь…

Во фронтовой судьбе Арсения нет ничего особо героического. Он обычный парень, который не хотел войны, который мечтал о счастье… Он был лишь одним из тех, кто сражался на фронтах от Баренцева до Черного моря, он был лишь маленькой частью нашей Великой Победы. Но он ей был!

Младший лейнтенант Благонравов А.Д.

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Фильм «Дорога домой» по мотивам книги «Война. Письма домой» выйдет в декабре этого года в дни празднования 80-летия Победы под Москвой и освобождения Рязанской области.