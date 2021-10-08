Рязанское отделение партии «Новые люди» открыло телефон доверия для уволенных за отсутствие прививки от ковида

Фото: партия «Новые люди».

Недавно главный санитарный врач региона Лариса Сараева распорядилась привить от коронавируса как минимум 80% работающих жителей до 1 декабря. Если к этому сроку человек не пройдет полный цикл вакцинации, его могут отправить на удаленку или вовсе отстранить от работы.

Депутат Рязанской областной думы от партии «Новые люди» Вадим Польевтов считает, что такая принудиловка только создаст ненужные очереди в поликлиниках и повысит тревожность людей.

Вадим Польевтов. Фото: партия «Новые люди».

- Во-первых, такие меры нарушают конституционные права граждан на труд. Во-вторых, это вызывает недоверие к кампании по вакцинированию. Из-за резкого спроса на вакцину могут возникнуть очереди на пунктах вакцинации и последовать неминуемые врачебные ошибки. Чтобы нормально работать, часть жителей Рязани будет вынуждена фальсифицировать ковид-сертификаты. Мы выталкиваем людей в серую зону, - считает Вадим Польевтов.

Парламентарий просит главу регионального Роспотребнадзора Ларису Сараеву пояснить, какие федеральные нормы обязывают привить именно 80% работников и точно к 1 декабря. Он отмечает, что драконовские меры дадут только разозлит людей и заставит идти на ухищрения.

Фото: партия «Новые люди».

- Палочная система невозможна в медицине. Мы говорим о здоровье людей! Здесь к каждому необходим персональный подход. Государство должно заботиться о людях, это бесспорно. Но исторические примеры работы «палочной» системы мы тоже помним. Если цель - защитить здоровье граждан, а не только красиво отчитаться, такой подход неэффективен, - добавил Вадим Польевтов.

Отделение партии «Новые люди» в Рязанской области открыло приемную для тех, кто был вынужден уволиться или уйти в неоплачиваемый отпуск из-за ковидных ограничений Роспотребнадзора. Таким людям предоставят бесплатную юридическую помощь.

Партия «Новые люди» давно выступает против принудительной вакцинации от коронавируса. Это положение прописано в партийной программе. Новые люди за свободный выбор из всех одобренных медиками вакцин и подробное информирование о возможных побочных эффектах.