Безопасной «фермерской» молочки на рязанских рынках нет?

Как выяснили специалисты областной ветлаборатории, «фермерский» творог с рязанских рынков изобиловал кишечной палочкой.

У многих сложился стереотип, что молочные продукты, произведенные промышленным способом, имеют худший вкус, нежели домашние. И это, в общем–то, обосновано. Промышленная продукция рассчитана на усредненный потребительский вкус, но, только покупая ее, мы можем рассчитывать на полное соответствие стандартам качества и безопасности. С другой стороны, стереотип о более высоком качестве домашних продуктов уходит корнями в советские времена, когда на молокозаводах (и в продмагах) молочку воровали безбожно, а на рынке всегда был стопроцентно натуральный продукт, пусть и более дорогой. Сейчас цены на массовые виды молочки на рынке, если и отличаются от магазинных, то ненамного, что служит дополнительным стимулом для привлечения покупателей. Но до сих пор молочные продукты с рынка имеют оттенок если не элитарности, то деликатесности точно. Дескать, вкус, как в детстве у бабушки в деревне. Так ли это? Возможно. Но если бабушка несла в избу молоко прямо из–под коровы, то до прилавков рязанских рынков оно едет явно не 10 минут, и к тому же неизвестно, в каких условиях оно получалось и хранилось.

СПРОС ЕСТЬ, А ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ?

Содержать корову – дело хлопотное и довольно затратное. Молоко в чистом или переработанном виде (сметана, творог, масло) надо куда–то сбывать. Прошло то время, когда в любом, даже самом отдаленном селе местный житель обязательно держал корову. Потребкооперации на селе как таковой не осталось. Зато вокруг полумиллионного областного центра, наоборот, скотину стало держать выгодно – такой рынок сбыта под боком. Молочные продукты к нам везут из Заокского, Шумаши, Полян и других окрестных сел. В Рязани тоже много сделали для того, чтобы крестьянин мог продать свою продукцию – уже давно не встретишь грязных прилавков, теперь везде стоят витрины–холодильники, позволяющие и товар лицом показать, и сохранить его свежесть. Вроде бы все должно быть хорошо. Если быть точно уверенным в том, что на витрину попадает заведомо безопасный продукт. Ведь то, что продается на рынке, зачастую сделано в полукустарных условиях, без необходимого оборудования, а значит, вряд ли могут быть соблюдены все санитарные нормы, как на промышленных предприятиях.

Уже несколько лет в России существует порядок, по которому внеплановые проверки предпринимателей запрещены. Как сказал предыдущий премьер–министр, «не надо кошмарить бизнес». Поводом для таких проверок, в частности производителей молочной продукции, могут служить только чрезвычайное происшествие (эпидемия, массовое отравление), либо жалоба потребителя (которая принимается к рассмотрению только в том случае, если потребитель не смог уладить конфликт сам). Значит, можно отходить от правил – проверок–то нет! Но есть другая пословица: на то и щука в озере, чтобы карась не дремал. Вот в роли такой щуки и выступает наша редакция, уже много лет, проводящая продуктовые экспертизы.

Мы решили проверить «фермерский» творог на соответствие его требованиям безопасности – есть ли в нем патогенные микроорганизмы: стафилококки, сальмонеллы и бактерии группы кишечной палочки.

И было важно, чтобы нас самих не обвинили в неправильном хранении продукта по пути с рынка в лабораторию, вследствие чего он мог испортиться.

– От момента покупки до сдачи на анализ в лабораторию должно пройти не более 4 часов, – предупредил нас эксперт по молоку и молочной продукции Рязанской областной ветлаборатории Григорий Заболотин. – А сами образцы – перевозиться в термосумке с аккумуляторами холода при температуре не выше 6 градусов.

Термосумка у нас была, а роль аккумулятора холода выполняли 3 килограмма льда, а проще говоря, две полуторалитровые бутылки с замороженной водой. Тару использовали ту, что предоставили продавцы – полиэтиленовые пакеты. А чтобы не сказали, что мы подменили продукт, покупки производились под видеозапись, а сами образцы тут же опечатывались пластиковой пломбой с номером.

Фермерский творог выглядит аппетитно, но как показали лабораторные исследования, употреблять в пищу его нельзя.

Первой точкой была Дашково–Песочня, где в павильоне на рынке около 11–й больницы мы купили творог 3,8% жирности по цене 260 рублей за килограмм. Заявлен он был как произведенный в селе Поляны.

Затем мы отправились на Первомайский рынок. Там купили 5%–й творог по 280 рублей, по словам продавца, сделанный в селе Заокское. И 9%–й творог из села Гринино Спасского района по 250 рублей.

Творог 9%–й жирности производства Мервино был куплен в одном из магазинов торговой сети «Куриный дом». Цена его 265 рублей.

Последний образец, также 9%–й, был куплен на Полетаевском рынке. Его продавец заявил как произведенный в селе Шумашь, цена – 300 рублей.

Вперед, в лабораторию! На все про все у нас ушло два с небольшим часа. Уложились!

НЕОЖИДАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Неделю ждали результатов из лаборатории. Когда пришли – наступил час хвататься за голову. Кишечную палочку обнаружили во всех образцах! В четырех из пяти обнаружили стафилококк. Единственный плюс – сальмонелл, пожалуй, самых опасных бактерий, не выявили ни в одном образце. Как такое вообще могло произойти?

– Причин может быть много, – говорит завкафедрой технологии производства и переработки сельхозпродукции, доктор сельскохозяйственных наук Нина Морозова, – от элементарных, например, грязных рук доярки или немытого оборудования до нарушения температурного режима пастеризации.

– То есть этот продукт сделан из непастеризованного молока?

– Скорее всего, да. Если бы была произведена пастеризация, то вряд ли на выходе получился бы такой результат. Но творог могли обсеменить бактериями где угодно – во время транспортировки, на торговой точке. Для этого достаточно не соблюдать элементарные правила гигиены. Поэтому надо разбираться во всей технологической цепочке, выяснять, где произошел контакт – от коровы до прилавка.

Почему происходит такое наплевательское отношение к безопасности собственной продукции? Да, кипяченое молоко по вкусу отличается от свежего, может, здесь причина?

– Пастеризация – это термическая обработка сырого молока, которая позволяет уничтожить вегетативные формы микроорганизмов, – считает Григорий Заболотин, – а разница во вкусе настолько ничтожна, что обычный человек ее вряд ли заметит. Причина здесь в другом – оборудование для пастеризации стоит недешево, вот люди и экономят.

Сколько же стоит такой аппарат? Мы посмотрели в интернете. Оказалось, от 14 тысяч рублей (на 20 литров молока). Много это или мало? Не знаем.

НЕ НА СТОЛ, А В ПОМОЙКУ!

Может, не так страшен черт, как его малюют, и даже такому творогу найдется место на столе бережливой хозяйки?

– Употреблять его нельзя!– считает врач–диетолог Нина Срослова, – даже после термической обработки. Наличие бактерий кишечной палочки приведет к пищевому отравлению, у человека будет понос, рвота, повышение температуры…

Так что не стоит надеяться на русский авось, как попу из знаменитой сказки. Не пронесет, а если и пронесет, то только в другом смысле. Так что вам решать, что вы предпочтете – покупать творог на рынке, закладывая определенный риск для здоровья, или же быть уверенным в собственной безопасности, отдавая предпочтение заводской продукции.

МНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Как сказали нам жители села Заокского, их продукция в Рязани не продается.

– Зачем нам Рязань, мы в Москву свою молочку возим, там платят больше, – заявили нашему корреспонденту аборигены, – на рязанских рынках, по–видимому, кто–то подстраивается под славу нашей продукции.

Славу… Слава Герострата – тоже слава!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Елена Аксенова, кандидат технических наук, независимый товаровед–эксперт:

– Творог – кисломолочный продукт, произведенный с использованием заквасочных микроорганизмов – лактококков или смеси лактококков и термофильных молочнокислых стрептококков и методов кислотной или кислотно–сычужной коагуляции белков с последующим удалением сыворотки путем самопрессования, прессования, центрифугирования и (или) ультрафильтрации. Творог является готовым пищевым продуктом, дополнительной термообработки не требует. Все исследуемые объекты данного продукта не отвечают требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) и являются весьма опасными для жизни и здоровья человека. Потребление такого творога повлечет за собой как пищевое отравление, так и, возможно, летальный исход. Особенно это опасно для детей, людей с ослабленным здоровьем. Соответственно, реализация творога, имеющего отклонение по показателям качественных характеристик безопасности, является недопустимой!