Лечиться от COVID-19 стало дороже. Объясняем почему

В аптеках рассказали, что спрос на препараты для лечения коронавируса по–прежнему стабильный.

Уже полтора года Россия, а вместе с ней и Рязанская область живут в условиях пандемии COVID–19. За это время мы с вами стали свидетелями многих не привычных, а порой и странных событий. И того, как готовясь к локдауну, наши земляки сметали с полок магазинов крупы, макароны и туалетную бумагу. И дефицита медицинских масок и как ответ на взрывной спрос появления дизайнерских вариантов на любой вкус и кошелек. Видели, как горожане мучились из–за «разрывного» графика движения общественного транспорта летом 2020 года. Или как рязанцы бросились в аптеки скупать все подряд противовирусные препараты, антибиотики, витамины и кроворазжижающие, да еще и впрок. Но по прошествии времени все как–то привыкли и научились жить в условиях пандемии почти как раньше.

Пять препаратов для мониторинга

Но это не значит, что коронавирус исчез, а даже совсем наоборот, появляются новые штаммы, а суточная статистика заболевших в регионе колеблется в районе 120–130 случаев. В больницах же области в последние месяцы стабильно находятся около полутысячи рязанцев. На этом фоне спрос на лекарства, применяемые при лечении СOVID–19, остается довольно высоким.

С начала 2021 года Росстат внес в перечень ежемесячного мониторинга пять препаратов, которыми лечат коронавирус. Среди них азитромицин, цефтриаксон, осельтамивир (номидес), апиксабан (эликвис) и витамин Д3. Эти препараты были включены в список жизненно важных лекарств, цена на которые, по данным Росстата, с начала года снизилась на 0,3%.

Так, осельтамивир подешевел на 1,2%, витамин Д3 – на 2,0%, азитромицин – на 0,8%. А вот цефтриаксон подорожал на 0,9%, также как и апиксабан – 0,7%.

Дешевые аналоги ушли на госзаказы

В рязанских аптеках с подобными оценками аналитиков в целом согласны. Некоторые провизоры отмечают, что уже как год эти препараты не дорожали.

– У нас федеральная сеть, и цены на эти лекарства формируются централизованно. Я непосредственно ценообразованием не занимаюсь, но по своим наблюдениям скажу, что они за год практически не менялись. Повышенного спроса сегодня тоже не наблюдается, после прошлогоднего ажиотажа, когда сметали все подряд, сейчас все стабилизировалось. Да, люди приходят покупать эти лекарства, но не скажу, что их слишком много, – рассказала сотрудник аптеки «Будь здоров!» на площади Театральной.

Мнение коллеги поддерживает и провизор аптечного пункта сети «Ригла» на улице Циолковского:

– Цены на эти лекарства практически никак не изменились. Дело в том, что их включили в список жизненно важных, а там наценка строго регламентируется государством. Поэтому делать ее выше определенного уровня никак нельзя.

В аптечном пункте «Алое» на улице Новой сотрудник рассказала «КП»–Рязань», что за уровнем цен следит специальная программа, которая не даст установить наценку на препараты выше установленного уровня:

– Цены на перечисленные вами лекарства, конечно же, немного возросли, по сравнению с прошлым годом, примерно на 5–10%. Но это связано, скорее, с общей инфляцией чем с повышенным спросом. Хотя и здесь не все так однозначно. Дело в том, что детские дозировки витамина Д3 может и остались в цене на прежнем уровне, но при лечении коронавируса используют дозировку значительно больше, и сейчас в продаже появились такие, каких раньше и не было. Поэтому говорить здесь об изменении цены пока некорректно. С антибиотиками ситуация схожая, дешевые аналоги в основном ушли все на госзаказы в больницы, а в рознице продают дорогие. Поэтому формально цены не возросли, а на практике получается, что лечение стало дороже.

И действительно, известно, что региональный минздрав активно закупался перечисленными препаратами, и, согласно Федеральному закону «О госзакупках», делать это необходимо по самой низкой цене. Так, в сентябре было объявлено, что из федерального бюджета региону выделят дополнительно 35,6 миллиона рублей. Они будут направлены на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID–19, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Поэтому и удивляться исчезновению из розницы дешевых лекарств не приходится.

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