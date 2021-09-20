Выборы в Рязанской области: 5 партий в Госдуме и лучший результат у КПРФ

В целом на выборах проголосовало чуть меньше половины рязанцев. Фото: Константин МОГИЛИН

В понедельник в Рязанской области подвели итоги трехдневного голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ VIII созыва. Проходившая в самый разгар лета да и еще в сезон отпусков избирательная кампания прошла мимо многих рязанцев вообще незамеченной. Итоговая явка составила 47,93%.

Ожидаемый результат у одномандатников и партий

Как и предполагалось (по данным облизбиркома) фаворитом гонки за депутатские кресла стала партия «Единая Россия», получившая 49,17%. Второе место не менее ожидаемо досталось КПРФ – партия получила 19,99% голосов рязанцев. «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (8,22%) стали третьими в округе №156, а ЛДПР получили бронзу (9,13%) в округе №157. Пятой политической силой, которую рязанцы хотят видеть в федеральном парламенте, оказалась партия «Новые люди». Они набрали 5,89% голосов жителей региона.

Анализируя результаты голосования по партийным спискам и сравнивая их с выборами 2016 года, мы видим, что партия «Единая Россия» ухудшила результат. Если в 2016 году единороссы собрали 54,57% голосов всех рязанских избирателей, то в этом – не дотянули и до пятидесяти процентов. Партия же КПРФ, наоборот, по сравнению с прошлыми выборами (13,98%) улучшила результат почти в два раза. ЛДПР потеряли порядка пяти процентов, а «Справедливая Россия», как и в прошлый раз (5,01%), получила чуть больше установленного проходного барьера.

Голосование по одномандатным округам также завершилось в Рязанской области с ожидаемым результатом. В 156–м округе победу одержал представитель «ЕдРа» Андрей Красов (39,57%), в 157–м первым стал экс–главврач ОКБ, единоросс Дмитрий Хубезов (46,06%). Получается, что формула «генерал плюс врач» работает в Рязанской области не хуже, чем в остальных, чего не скажешь об «Умном голосовании». Оба кандидата–коммуниста, поддержанных командой Навального, получили 13,78% – Олег Струков и 14,66% – Евгений Морозов. Так что уже сейчас можно с уверенностью констатировать, что в Рязанской области никакого триумфа протестного голосования так и не произошло.

Больше всех голосов получила партия "Единая Россия" Фото: Константин МОГИЛИН

Скомканный бюллетень и «лишние» избиратели

Говоря же о ходе процедуры волеизъявления, проходившей из–за пандемии с 17 по 19 сентября, после неожиданного пятничного ажиотажа в дальнейшем все проходило крайне спокойно и даже неторопливо. На некоторых из участков в воскресенье побывал корреспондент «Комсомолки».

На участке, расположенном в здании школы №1, никаких очередей ни на регистрации, ни у кабинок не наблюдалось. По словам председателя избирательной комиссии, голосование проходило штатно, с соблюдением всех противоэпидемических мер. Работники участка рассказали, что наибольший наплыв избирателей был в первой половине пятницы. Дальше же люди приходили достаточно равномерно и без спешки голосовали.

Правда, не обошлось и без некоторых эксцессов, так на участке во Дворце детского творчества пожилой мужчина на глазах работников участка взял два бюллетеня, один из них бросил в урну, а второй засунул в карман и попытался унести. К счастью, не прошел незамеченным, и пенсионера попросили все–таки положить и второй лист в урну. Стоит отметить, что он даже не пытался сопротивляться и удовлетворил просьбу.

А вот на избирательном участке №964 в Дашково–Песочне нашлось нарушение посерьезнее эксцентричного поступка избирателя. Там обнаружили аж целых две «мертвых души». Рязанец Алексей Юров рассказал нашему корреспонденту, что пришел с матерью, чтобы проголосовать, и обнаружил, что по его адресу в списки внесены еще два гражданина с нерусскими фамилиями.

– Напротив одного из них стоит подпись, что он получал бюллетени. Я вызвал полицию, – поделился Юрий.

Позже заместитель председателя областной избирательной комиссии Дмитрий Боков пояснил, что списки избирателей формируются программой на основании компетентных данных, но в этом конкретном случае была допущена техническая ошибка.

В соответствии с законом

Во время итоговой пресс–конфе–ренции, прошедшей в Центре общественного наблюдения за выборами, речь не шла о нарушениях. Председатель областной избирательной комиссии Алексей Просянников, наоборот, отметил, что выборы прошли в полном соответствии с законодательством. Глава комиссии поблагодарил всех, кто обеспечивал в регионе ход голосования, членов комиссий, наблюдателей, представителей силовых ведомств и общественность.

Как бы то ни было, выборы депутатов Государственной думы в Рязанской области в 2021 году прошли без особых скандалов. Разнообразие в скучный и по–настоящему мало кому интересный процесс вносили лишь различные персонажи, заполонившие рязанские участки. Чего только стоят появления средневековых рыцарей в доспехах, водолаза в полном снаряжении, дракона, миньона и мальчика в костюме Гарри Поттера!

От себя добавим: те незначительные эксцессы имевшие место быть, судя по всему, возникали, скорее, из–за бюрократии, разгильдяйства и психологических особенностей некоторых представителей электората, а не из–за злого умысла. В любом случае выборы прошли, итоги подведены, а следующая крупная федеральная кампания нас ждет в 2024 году. Тогда россияне будут избирать нового президента.

СКАЗАНО!

Среди партий, попавших в Госдуму, мнения о ходе трехдневного голосования разделились, пока одни говорили о честной и прозрачной процедуре, другие указывали на избирательные карусели и использованный административный ресурс.

– В принципе, наш кандидат Олег Струков выступил на этих выборах хорошо, – поделился с «Комсомолкой» представитель КПРФ Виктор Зотов. – Человек, до этого ни разу не избиравшийся и никогда не участвовавший в подобных кампаниях, сразу же занимает второе место. А вот сами выборы прошли совсем не хорошо. Например, наши наблюдатели зафиксировали вброс в Спас–Клепиках. По этому факту уже составлена и направлена в прокуратуру жалоба. По всем выявленным нарушениям также поданы обращения в компетентные органы.

Председатель областного отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Григорий Парсентьев после подведения итогов голосования также поделился с «КП» своими впечатлениями:

– Мы на этих выборах со своей задачей справились, показав лучший результат, чем был на выборах в облдуму в прошлом году. На 156–м округе наш кандидат Александр Аверин уверенно занял третье место. Поэтому считаю, что партия отработала на выборах достаточно хорошо, а в Рязанской области ее результат оказался лучше, чем в целом по стране.

А вот в ЛДПР результатом выборов оказались недовольны. Представители считают, что голоса у партии забрали популисты, которые никогда не сдержат своих обещаний.

– Они говорят, что снизят пенсионный возраст, но сами же понимают, что никогда этого не сделают. ЛДПР в отличие от них пустых обещаний не дает. Поэтому мы считаем, что партии типа КПРФ обманули людей, воспользовавшись «Умным голосованием» и связавшись с навальнистами и их иностранными деньгами, – поделился Дмитрий Володин, помощник Александра Шерина.

В партии «Единая Россия» после завершения голосования по всей стране состоялась видеоконференция регионов с федеральным избирательным штабом.

– Мы получаем большинство как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. Победа «Единой России» на выборах в Госдуму была чистой и честной, – подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак. – От себя лично и центрального избирательного штаба благодарю всех избирателей, кто пришел на участки, дистанционно, кто отдал голоса за «Единую Россию».

В партии «Новые люди» рассчитывали получить в Рязанской области больше голосов, ведь опросы общественного мнения показывали другие цифры. Тем не менее в политической организации считают, что выполнили задачу, и депутаты от партии будут работать в Государственной думе.

– В Рязанской области наши основные задачи связаны с экологией, с улучшением качества автомобильных дорог, туризмом и различными инфраструктурами, проектами с этим связанным. Благодаря тому, что наши депутаты будут представлены в парламенте, многие из перечисленных вопросов нам удастся решить, – рассказал представитель партии «Новые люди» Артур Завьялов.

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