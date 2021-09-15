Грибная напасть: в азарте тихой охоты рязанцы стали теряться в лесах

Заряженный телефон, нож, вода и компас - ваши обязательные спутники в лесу. Фото: Наталья Сарханянц

Жарким летом этого года люди тонули в водоемах. С наступлением прохладной погоды количество подобных происшествий по естественным причинам сократилось, но появилась другая проблема – люди начали теряться в лесах. Грибы пошли! И народ ринулся на тихую охоту, зачастую не имея элементарных знаний о том, что делать, если заблудишься в незнакомом месте.

Заявок много. Но все живы. Пока

По данным рязанского отделения поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», только с начала сентября к ним поступило 39 обращений о пропаже людей в природной среде.

То есть, на момент подписания номера, в среднем по три человека в сутки. Но пока, к счастью, обходится без трагедий.

- Все, в отношении кого поступали заявки, были найдены живыми, - говорит сотрудница поискового отряда «ЛизаАлерт» Софья Аксенова, - одни выходили сами, других находили мы. Обычно это занимало несколько дней. Но радует другое - люди стали обращаться к нам раньше, не дожидаясь последнего момента, а это положительно отра жается на результатах поиска.

Из потеряшек прошлого года один грибник так и не нашелся. Ушел на тихую охоту в районе села Бельского и исчез. Если смотреть правде в глаза, то он с вероятностью 99,99(9)% умер, и в лесу теперь обнаружат разве что его останки.

В этом году бывали случаи, когда человек уже находил дорогу домой, но наступала темнота, и он предпочитал переночевать в лесу, нежели продолжать свой путь с вероятностью заплутать.

В.О.Н. как залог выживания

Что делать, если вы потерялись в лесу? Для начала надо просто выжить. А с пустыми руками сделать проблематично. Поэтому, отправляясь на тихую охоту, важно правильно экипироваться.

Одежда должна быть по сезону, и в идеале - ярких цветов, так вас легче будет заметить. У нас же другая привычка - одеваться во все невзрачное, мужчины вообще любят армейский камуфляж. Грибам, поверьте, безразлично, во что вы одеты. Зато человека в яркой одежде среди деревьев будет обнаружить проще. В конце концов, можно захватить с собой жилет со светоотражающими полосами, которые используют водители.

Взять с собой набор В.О.Н. - то есть вода, огонь, нож. Вода поможет не умереть от жажды, ведь обезвоживание организма гораздо опаснее голода. Ножом воспользуетесь, чтобы нарезать ветки для костра. Огонь - ну тут все ясно. Предпочтение стоит отдавать не спичкам, которые могут намокнуть, а зажигалкам, причем с пьезоэлементом - их можно зажечь сырыми руками.

Еду тоже стоит с собой взять, но это должна быть компактная пища, которая не пропадет, но даст много долгоиграющих калорий. Орешки и чипсы тут не друзья - в них много соли, а значит, будет усиливаться жажда. Шоколадный батончик растает в кармане. Можно положить в карман или на дно корзинки банку рыбных или мясных консервов (с ключом на крышке!).

Не лишним будет компас - если вы умеете им пользоваться. Телефон - обязательно, хотя наличие устойчивой связи в лесу никто не гарантирует. Если у вас смартфон - отключите

функцию интернета, оставаясь только на голосовой связи, это поможет вам сэкономить заряд батареи. Причем все вышеописанное должно находиться при вас всегда!

- Люди берут с собой из города и воду, и еду, и средства разведения огня, - добавляет Софья Аксенова, - но относятся к ним беспечно. Бывало, находишь такого потеряшку, спрашиваешь: «Вода, еда, огонь с собой были?» А они в ответ: «Да, мы их в машине оставили».

Елочка покажет выход и спасет от дождя

Если вы все-таки потерялись, в первую очередь ищите выход к цивилизации. У нас не сибирская тайга - населенных пунктов достаточно, а леса испещрены дорогами. Главное - на них выйти.

- Любая лесная дорога ведет либо к населенному пункту, либо к лесосеке - говорит участковый лесничий Тумского лесничества Владимир Кузмин, - ближе к вечеру лесовозы вывозят лес, и от их колес видны четкие следы в виде елочки », острие которой покажет направление движения машины. Но даже если вы пойдете в обратную сторону, то окажетесь на лесосеке, а там могут быть люди.

- А если придется в лесу ночевать?

- В этом случае желательно найти крупную ель. Под ее ветками будет не так холодно, к тому же они хорошо защищают от дождя. На место ночлега можно сгрести сухую лесную подстилку - для лучшей теплоизоляции. Но как только рассветет - сразу в путь!

Как говорится, на спасателей надейся, но выход ищи сам.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Что делать, если закончился запас воды, а жажда одолевает? Прямо из лужи пить опасно. Надо воду обеззаразить, попросту говоря, прокипятить. Зажигалка есть. Но в чем?

Подойдет абсолютно любая емкость - даже обрезанная пластиковая бутылка. Набираете в нее воду, разводите вокруг нее костерок…

- Она расплавится! - воскликнут некоторые.

И будут не правы. Температура плавления пластика выше температуры кипения воды. И пока в емкости есть жидкость, пластику ничего не будет. Опытные выживальщики умудряются таким образом заваривать чай в обычном полиэтиленовом пакете. Законы физики не обманешь…