Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» дала студентам понюхать пороху

Фото: партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»

11 сентября завершились военно–спортивные сборы «Во славу Отечества». Студенты ссузов и факультетов СПО вузов Рязанской области смогли «нюхнуть пороху» в рамках проекта «Я – Патриот». Автором и руководителем проекта является председатель Совета РРОО «ИВПК «Десантное Братство» Геннадий Игнатов.

Вывод ребят из онлайна в офлайн

– Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» помогает реализовать общественные инициативы, которые соответствуют ее программным установкам. Занимается военно–патриотическим воспитанием, претворяет в жизнь тезис, что защищать Родину и служить в Вооруженных силах – это нормально, – объясняет позицию депутат Рязанской областной Думы, председатель регионального отделения партии Григорий Парсентьев. – Считаю, что это вывод юношей из онлайна в офлайн, в реальную жизнь.

Как отметил член Центрального Совета «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ» Александр Бычков, патриотическому воспитанию партия уделяет большое внимание. Военно–спортивные сборы – важная часть воспитания молодежи. Председатель партии Сергей Миронов служил в Вооруженных силах, он гвардии старший сержант, совершил 25 прыжков с парашютом.

– Мы поддерживаем такого рода мероприятия, – говорит Александр Бычков, – ведь благодаря им молодые люди получают возможность пройти физическую, тактическую, строевую подготовку и подготовиться к службе в армии.

Фото: партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»

В организации и проведении сборов задействовали курсантов Академии ФСИН и воспитанников Инклюзивного ВПК «Десантное братство» РАТ имени С. А. Живаго. Количество участников показывает масштаб и важность мероприятия. Это команды учащихся РГАТУ имени П. А. Костычева, РГУ имени С. А. Есенина, Рязанского колледжа электроники, Шиловского агротехнологического техникума, Спасского политехникума, Сасовского индустриального колледжа имени В. М. Шемарова, Касимовского техникума водного транспорта. В связи со сложностью испытаний к сборам допускались только совершеннолетние студенты с 18 до 20 лет.

Кто сильнее, сообразительнее и быстрее?

Ребятам предстояло пройти на скорость шесть этапов эстафеты. Все задания позволили им проверить, насколько быстро отзывается мозг и тело на поставленные задачи. Стартовали пробежкой в 100 м с отжиманием 15 раз. Затем разборка и сборка автомата Калашникова. Также отрабатывали четкость и точность действий при взрыве гранаты и газах. Снайпер стрелял по мишени, а остальные оказывали медицинскую помощь и транспортировку «раненого» товарища. Без проверки на эрудицию тоже не обошлось: ребятам очень пригодились знания ключевых исторических фактов о Великой Отечественной войне, например, о том, кого называли маршалом победы, когда состоялся парад на Красной площади, с которого уходили сразу на фронт, и когда закончилась блокада Ленинграда.

В целом, пройдя все этапы испытаний, студенты ощутили на себе, что один в поле не воин и насколько эффективно работать в команде, помогая друг другу, ведь учет времени ведется по последнему выполнившему задание.

Фото: партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»

Запоминающейся, по словам ребят, для них стала встреча с Алексеем Поддубным, известным в музыкальных кругах под псевдонимом Джанго. Он исполнил несколько песен военной тематики – как своего сочинения, так и любимые фронтовые. Алексей Поддубный бывал в горячих точках и, рассказывая о своих поездках, пожелал студентам никогда не встречаться лицом к лицу с войной и всегда иметь возможность вернуться в родной дом.

Фото: партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»

Подготовка и взаимовыручка приведут к победе

Несмотря на то, что все участники отнеслись к выполнению заданий с полной самоотдачей, смекалка, взаимовыручка и физическая подготовка помогла вырваться вперед наиболее подготовленным командам. В числе победителей соревнований названы: РГАТУ им. П. А. Костычева, Рязанский колледж электроники, Шиловский агротехнологический техникум. Всем командам вручили дипломы об участии в военных сборах и книги Захара Прилепина: «Ополченский романс», «Не все попадут в ад», «Ожидая встречу впереди», «Взвод», а также книгу Сергея Миронова «Серега. Простые истории надежного парня», в которой он делится своим опытом службы в десантных войсках.

Перед вручением Григорий Парсентьев пошутил:

– Ученье свет, а неученых тьма! Читайте и делайте выводы!

В планах организаторов проекта продолжать формировать у молодежи патриотическое отношение к Родине, умение работать в команде и подставить плечо товарищу не только в игре, но и в реальной жизни.

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Рязанской области.