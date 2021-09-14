РНПК высадила сто деревьев в Дашково-Песочне

100 пирамидальных тополей - подарок рязанцам от нефтезавода.

Город без деревьев и кустарников выглядел бы пугающе футуристично – одни бетонные коробки, асфальт и машины. Именно наличие парков, скверов да и просто аллей вдоль улиц оживляет вид городской среды, делает ее комфортной. К тому же деревья несут в себе защитную функцию - недаром вокруг крупных промышленных предприятий создаются специальные лесозащитные полосы. Лес выполняет несколько функций - задерживает пыль, вредные вещества, обогащает воздух кислородом. Но озеленение необходимо не только вокруг заводов.

Так уж получилось, что количество деревьев на улицах Рязани в последние десятилетия сокращается, и не только от бездумной вырубки - некоторые виды не выдерживают городского воздуха или подвергаются нашествию вредителей, как это происходит с ясенями и каштанами.

Поэтому к выбору объектов новых насаждений надо подходить весьма ответственно.

И фильтр, и мелиоратор

Одним из таких деревьев, устойчивых к неблагоприятному воздействию среды, является тополь. Недаром в 60-е годы Рязань усиленно ими засаживали. Но в основном отдавали предпочтение обычному, черному тополю. А это дерево имеет несколько недостатков – раскидистую крону, которая со временем становится хрупкой и ломается при порывах ветра, а самое главное, в начале лета начинает массово выделять пух.

Но есть другой вид тополя, пока еще мало распространенный в нашем городе - пирамидальный. По виду похож на большую свечку. Растет быстро, имеет глубокую корневую систему, благодаря чему потребляет много воды. Ветки растут плотно вокруг ствола, образуя из листьев своеобразную шубу. Листва держится долго, чуть ли не до наступления зимы. Из-за своей формы устойчив к ветру, а при плотной посадке создает своеобразную стену, задерживающую пыль и шум. Выделяет кислород и днем, и даже ночью. А самое главное - не дает пуха. Недаром эти деревья широко распространены в городах южнее Рязани - Липецке, Воронеже, Ростове-на-Дону, где они вырастают до гигантских размеров, при этом продолжая свою деятельность по очистке воздуха от пыли и загрязнений и выработке кислорода.

Именно на этот вид деревьев пал выбор Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК), решившей высадить аллею из тополей в Дашково-Песочне, на улице Зубковой.

10 сентября 100 саженцев пирамидальных тополей были подготовлены к посадке. Сотрудники завода буквально за 20 минут превратили газон вдоль дороги в будущую лесополосу.

Деревья на улице Зубковой сажали в два ряда, в шахматном порядке.

- Мы делали запросы специалистам по поводу того, каким зеленым фондом лучше восстанавливать насаждения в Рязани, - говорит генеральный директор АО «РНПК» Сергей Михайлов, - и нам сказали, что лучше, чем эти тополя, сейчас ничего нет. Да, мы в одном месте сажали дубы, но с ними есть проблема - они тяжело приживаются и поначалу нуждаются в постоянном уходе - их надо поливать, подрезать, с тополями же таких проблем нет.

Так что лет через пять эти саженцы превратятся в большие красивые деревья. И тополиная аллея украсит наш город. В других местах Рязани тоже бы не помешали такие деревья-фильтры, особенно на месте старых черных тополей, устраивающих «снегопад» в начале каждого июня.

Не только сотня тополей

Это уже далеко не первое социальное мероприятие крупного предприятия. Рязанский нефтезавод регулярно проводит высадку деревьев в Рязани и пригородах. Тополиная аллея на улице Зубковой - это уже пятая акция РНПК в текущем году. Нефтепереработчики провели серию мероприятий по озеленению и приведению в порядок некоторых улиц, скверов и парков. Так, в апреле сотрудники завода заложили дубовую рощу в деревне Турлатово и провели работы по облагораживанию участка. В мае РНПК провела озеленение в четырех парках, бульварах и скверах - было высажено более 400 деревьев.

- Компания «Роснефть» заложила стратегию по части выполнения обязательств по экологии, - продолжает Сергей Михайлов. - Мы занимаемся восстановлением зеленого фонда, знаем какая тяжелая ситуация на планете в целом, и делом, а не словами подтверждаемприверженность компании «Роснефть» экологическому движению.

Город развивается, и деревья, высаженные во второй половине ХХ века, начинают стареть и нуждаются в постепенной замене. Но, к сожалению, зачастую у нас их вырубают, а сажать на этом месте новые «забывают», предпочитая организовать на их месте очередную торговую точку или парковку. А ведь в 80-е годы Рязань была одним из самых зеленых городов РСФСР. И сейчас просто необходимо прилагать все усилия для того, чтобы к этому статусу вернуться.

А для этого необходимо понимание. Конечно, тему экологии проходят в школах и вузах, но этого недостаточно. Нужно показывать и доказывать это на практике. Поэтому РНПК не ограничивается благоустройством и озеленением города, работники завода также занимаются экологическим просвещением школьников и студентов, организует для них экскурсии и походы с исследовательской программой по изучению особенностей природы родного края.

В этом году мероприятия по посадке деревьев сотрудниками РНПК завершены. Но в следующем году они продолжатся. Где конкретнее - зависит от городской администрации, которая выделяет участки под посадку. На территории завода, по словам Сергея Михайлова, именно пирамидальные тополя планируется посадить по периметру станции биологической очистки сточных вод, чтобы деревья стали живым фильтром на пути испарений.

ОФИЦИАЛЬНО

Забота об окружающей среде - неотъемлемая часть корпоративной культуры и социальной политики ПАО «Роснефть». Компания реализует ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов. В рамках расширения деятельности «Роснефти» в области экологической и социальной ответственности (ESG) в 2018 году советом директоров компании были одобрены мероприятия в части приверженности 17 целям устойчивого развития ООН. Среди этих целей - «Сохранение экосистем суши» и «Устойчивые города и населенные пункты».