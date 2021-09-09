Бережно, качественно, быстро! В Рязани открылась роботизированная автомойка Shell

Мойка-робот на Московском шоссе работает круглосуточно, без предварительной записи.

Со 2 августа в Рязани на Московском шоссе работает современная роботизированная экспресс-мойка. Многие автовладельцы уже по достоинству оценили ее преимущества. Мойка-робот была открыта на территории заправки Shell рядом с ТРЦ «Премьер». Для рязанцев это очень удобно: если после утомительного шопинга вы вдруг вспомнили, что надо еще и машину помыть, то теперь для этого ехать никуда не нужно — все рядом. Предварительная запись к тому же не требуется.

Автоматизм во всем

Автомойка на Московском шоссе представлена двумя роботизированными боксами. Внешне она занимает совсем немного места, но внутри нее имеется абсолютно все необходимое оборудование, благодаря которому процесс мойки машины превращается в отдых для ее владельца, а результат превосходит даже самые притязательные ожидания.

— Это первая автоматизированная автомойка, в которой применены лучшие современные технические новшества, весь бэкграунд, накопленный нами за многие годы, – отмечает руководство компании. — Каждый бокс оснащен бесконтактным роботизированным оборудованием, которое позволяет выполнять максимально качественную мойку и сушку автомобиля. Контурная система высокого давления промывает даже самые труднодоступные места и эффективно справляется с москитами на капоте. Благодаря сочетанию правильной настройки с подобранным шампунем удаляется даже стойкая грязь. Щетки и тряпки в работе не используется, а значит полностью отсутствует возможность повреждения лакокрасочного покрытия. Мы работаем только с профессиональной и бережной химией, которая идеально отмывает машину и не повреждает лакокрасочное покрытие и отделку хромом.

Процесс мойки машины на Shell полностью автоматизирован. Робот сделает практически все — автовладельцу нужно только определиться с программой, воспользовавшись сенсорным экраном. Можно выбрать любую из трех программ в зависимости от степени загрязнения автомобиля. Оплата производится с помощью терминала — для этого водителю не требуется покидать машину.

Мойка машины занимает от 6 до 12 минут - в зависимости от выбора программы.

Если машина не сильно грязная, а вы торопитесь, то в этом случае самый оптимальный вариант — программа «Экспресс». Она длится всего семь минут, при этом система дважды успеет нанести эмульсию — для гарантированной чистоты.

В программу «Стандарт» после ополаскивания дополнительно включены покрытие кузова воском и осмосом, а также сушка. Такая мойка длится около девяти минут.

Если требуется устранить значительные загрязнения, рекомендуется воспользоваться программой «Интенсив». Она предполагает, в дополнение к предыдущим пунктам, нанесение пены, мойку днища и двухэтапную сушку. Длится такая мойка 12 минут.

Пока техника работает, водитель отдыхает. Покидать машину при этом не требуется. Единственное, что нужно сделать, — проверить, закрыты ли все окна. Когда программа завершится, ворота для выезда откроются автоматически. Если же у клиента вдруг возникнут вопросы, на них подробно ответит оператор.

Только плюсы

Работает мойка-робот круглый год 24 часа в сутки. Зимние морозы ей не станут помехой. Еще одно преимущество — абсолютная безопасность в период роста заболеваемости вирусными инфекциями. На протяжении всего процесса водителю не требуется покидать свой автомобиль и взаимодействовать с сотрудниками.

Компания Shell заботится о не только о высоком качестве и абсолютной безопасности своих услуг, но и о том, чтобы они были доступны каждому автовладельцу. Так, для всех клиентов действует бонусная система: на счет возвращается 10% от стоимости мойки. Кроме того, программы «Стандарт» и «Интенсив» обойдутся вам на 100 рублей дешевле, если вы воспользуетесь ими в период времени с 0:00 до 6:00.

— Мы скрупулезно подходим к процессу монтирования и оснащения боксов, поэтому абсолютно уверены в качестве работы нашей системы — она не даст сбой. Это значит, что, приехав к нам, вы никогда не наткнетесь на закрытую дверь, а два работающих бокса гарантируют, что долго стоять в очереди не придется, — заявляет руководство компании.