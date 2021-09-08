Волонтеры из Мценска: «Наш белый аист» попал в надежные руки

В семье Лозиковых мценский аистенок жил в собственном вольере. ФОТО: из архива семьи Лозиковых.

Осенью перелетные птицы собираются в теплые края. Среди тех, кто ежегодно отправляется на зимовку, и пернатые обитатели «Рязанского дома белого аиста». Поэтому с наступлением сентября в центре реинтродукции готовятся отпустить своих подопечных в дальний путь. Территорию РДБА должны покинуть: пара взрослых аистов, один из которых выпускник центра, а второй – дикий, и двое птенцов нелетной пары Русланы и Гоши, вылупившихся в этом году. В пределах питомника останутся Руслан и Гоша, две нелетные самки Марта (до получения результатов анализов сотрудники центра полагали, что это самец Мартин) и Клара, птенец Русланы и Гоши прошлого года Фунтичка и молодой нелетный аист Петр, а также новый житель РДБА – привезенный из Орловской области слеток.

«ТАК ОСЛАБ, ЧТО ДАЛСЯ В РУКИ»

В сложную жизненную ситуацию попадают не только люди. Аисты – птицы хрупкие и травматичные, они то попадают под машины, то налетают на линии электропередачи, то неудачно приземляются на крыши домов, покрытые металлопрофилем и ломают ноги или растягивают связки. В подобных случаях повреждения заметны и потребность пернатого в помощи очевидна. Но бывает и так, что в спасении нуждается птица без видимых ран или переломов.

– Если птица летает, но ослабла и тянется к людям, значит, что–то у нее не так, значит, надо ее подкармливать и наблюдать за ее состоянием, – поясняет имеющий огромный опыт работы с аистами орнитолог из Калужской области Юрий Галченков. – Если она не улетела на зимовку, надо понимать, что серьезное похолодание если не погубит ее сразу, то, по крайней мере, приведет к отморожению пальцев.

Именно поэтому людям так важно быть внимательными к миру птиц и животных, которые оказываются в поле их зрения. Возможно, умение замечать и вовремя принять меры спасет чью–то жизнь.

Появлению в «Рязанском доме белого аиста» мценского птенца предшествовала трогательная история, в которой главную роль сыграли не специалисты–орнитологи, а обычные неравнодушные люди. Благодаря им птица была спасена, попала на передержку к волонтерам и в итоге приехала в Рязанскую область на постоянное место жительства.

А началось все 17 августа, когда в центре Мценска люди заметили, что возле жилого дома собаки напали на белого аиста. Стаю быстро отогнали, а птицу жители забрали к себе во двор. Аист был настолько ослаблен, что дался в руки. Он не мог летать и не оказывал никакого сопротивления людям. Что делать с большой птицей, спасители не знали, но выручила всемирная сеть – с помощью соцсетей клич о помощи удалось распространить по всему городу. Так, уже к вечеру информация дошла до семьи Лозиковых.

– Наши родственники позвонили и предложили забрать аиста себе, потому что мы любим животных и точно его не бросим, – рассказывает Оксана Лозикова. – Мы подумали и решили его взять. Мы живем в частном доме, и у нас есть свободный вольер для животных. Раньше в нем жила енотовидная собака Люся, но весной она умерла от старости. В общем, куда поместить птицу, мы уже знали.

Всю дорогу в машине он спокойно сидел на руках у Оксаны, наверняка внутренним чутьем понимая, что ему желают только добра. Видимых повреждений у него люди при внешнем осмотре не нашли, но состояние здоровья птенца все равно вызывало у них опасение.

– Привезли его домой, разместили в вольере и поставили емкость с водой. Он сел на лапы и не вставал, а на утро мы с радостью увидели, что аист стоит, – с улыбкой продолжает Оксана. – Опыта общения с этими птицами у нас не было, поэтому мы нашли в интернете содержание и кормление аистов в домашних условиях. С перового дня наш питомец начал кушать и пускал меня в вольер, чтобы я его покормила и поменяла воду. Кормили свежемороженой рыбой. Сначала он ел понемногу, а потом день за днем начал кушать все лучше и лучше и уже съедал по 200 г свежей рыбы. Начал уверенно ходить по вольеру, чистить перышки и расправлять крылья. За несколько дней окреп и даже начал возмущаться, когда я заходила на его территорию. А я ему говорила: «Ты что, друг? Я тебя кормлю, а ты возмущаешься!»

Через неделю после обращения волонтеров в Рязанский дом белого аиста за птенцом-подростком приехали специалисты центра. ФОТО: из архива семьи Лозиковых.

ЗДОРОВЫЙ, УПИТАННЫЙ И БОЕВОЙ

О существовании и деятельности «Рязанского дома белого аиста» семья узнала тоже из сети. Оксана обратилась к пресс–атташе центра через сообщество во «ВКонтакте» и рассказала о своем подопечном.

Из РДБА пришел ответ, что птицу охотно примут, но через неделю.

– Мы, конечно, были не против и с удовольствием ухаживали за такой ценной, благородной птицей.

А 27 августа за нашим аистом приехали специалисты из Рязани.

После визуального осмотра консультант центра реинтродукции Виталий Тягунин сделал следующее заключение:

– Слеток этого года, еще даже клюв местами черный. Аист активный, не синантропный. Думаем, это возможный выпускник в природу Рязанского края на следующий год после его подготовки по нашей методике адаптации к жизни на свободе. Такая вот у него судьба – быть спасенным людьми и снова начать жить в природе.

Также Виталий Николаевич пришел к выводу что, скорее всего, птенец был последним в выводке, ослаблен и не мог добывать себе пищу, поэтому прилетел за помощью к людям.

– Перед отправкой мы всей семьей попрощались с нашим аистом, – говорит Оксана Лозикова. – Имя ему так и не дали, потому что не знали пол, он так и останется в нашей памяти как «наш белый аист». И все же нашей семье почему–то хочется, чтобы он оказался девочкой! Мы всей семьей выражаем огромную благодарность неравнодушным людям, подобравшим аиста и передавшим его нам, а также сотрудникам «Рязанского дома белого аиста» за то, что откликнулись и приняли его на воспитание, и лично Антону Барановскому и Виталию Тягунину за приятное общение, поддержку и их добрые сердца!

По дороге на новое место жительства будущий постоялец РДБА прошел комплексное обследование у специалистов клиники «Котопес» под руководством Маргариты Кочерги при участии по видеосвязи основного врача «Орнитариума» в Сокольниках Натальи Анисимовой.

– Заключение консилиума ветеринаров такое: состояние птицы отличное, упитанность хорошая, опорно–двигательный аппарат в норме. Лечения птица не требует, – отметил Виталий Тягунин. – Современные средства позволили провести осмотр дистанционно. Проведены морфометрические промеры для заполнения паспорта нового постояльца, весит птица 2,9 кг, нормальный вес для слетка, взята кровь на определение пола. Интересно, что пока шел осмотр, аист пытался ущипнуть своих, по его мнению, мучителей, что говорит о его боевом духе и хорошем самочувствии.

По прибытии в Рязанскую область слетка поместили в новое жилище. Теперь до следующей весны оно станет его домом, его спасением от всех бед и вторым шансом на возвращение в природу.

По мнению специалистов, слеток был самым младшим у родителей и просто не успел как следует научиться добывать себе пищу. ФОТО: из архива семьи Лозиковых.

ВЫПУСКАТЬ АИСТОВ НАДО ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕТОДИКЕ

Однако далеко не всегда птиц нужно забирать из природы, только если кому–то кажется, что они нуждаются в участии со стороны людей. Чаще всего подобные обращения к орнитологам, центры реабилитации и питомники поступают осенью: «Птицы не улетели, ходят в поле, надо срочно забрать». Увы, но зачастую после такого ненужного вмешательства птица привыкает к человеку, к тому, что ее кормят, и уже не хочет жить в природе.

– Люди считают, что все на зиму должны улетать. А сейчас процентов 50, если не больше, никуда не летят. У нас зимы не такие холодные, пропитания им хватает. Ослабленных и истощенных птиц к нам ни разу зимой не привозили, привозили только разжиревших от людской помощи. Люди звонят часто и беспокоятся: «Аист стоит и не шевелится». Когда мороз, он не шевелится, чтобы меньше энергии тратить на движение и больше пошло на обогрев, то есть это нормально. Забирать аиста не надо, максимум, что можно сделать – это привезти ему рыбы, подкормить и уехать, и то нужно постараться сделать это максимально незаметно, – делится руководитель белорусского центра помощи диким животным «Сирин» Ирина Трояновская.

В «Рязанском доме белого аиста» орнитологи организовали работу таким образом, чтобы по возможности ограничить лишние контакты людей с птицами. Главная задача, которую ставят перед собой специалисты по реинтродукции, – это расширение популяции аистов в нашем регионе за счет как рожденных здесь птиц, так и завезенных из других регионов раненых и вылеченных.

– Чтобы после передержки или реабилитации выпустить аистов в природную среду, нужна специальная методика, – поясняет орнитолог РДБА Антон Барановский. – Во–первых, как можно реже с ними контактировать. Во–вторых, не кормить из рук. Есть требования и для того места, где аистов будут выпускать. Там должен быть набор кормовых биотопов, должна быть проведена биотехния – распашка, выкосы. Территория должна быть закрытой, то есть на нее ограничен доступ посторонних людей. После выпуска человек не должен кормить птиц, иначе они никогда не начнут искать пищу сами. Если аист чувствует себя физически и психологически готовым к миграции, он улетит. Если нет, будет летать по окрестностям и возвращаться к корму. К зиме корм останется только у нас. Специалисты продолжают заботиться о выпущенной птице, только если особь не может сама кормиться. Но в этом случае ее изолируют от других, чтобы она не показывала остальным дурной пример. Начинаем выкладывать корм в вольер, аист привыкает там кормиться, потом вольер однажды закрываем...

Пожелаем доброго и безопасного пути тем, кто улетит в теплые края, и теплой сытной зимы тем, кто останется на зимовку с нами.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Рязанский дом белого аиста» расширяется. Недавно у него появился филиал, куда переехали два аиста с травмами крыльев – Фунтичка и Петр. По словам представителей центра реинтродукции, это было сделано, чтобы рассредоточить птиц и предотвратить возможные конфликты. У новоселов есть свой теплый домик с обогревом и летний вольер с гнездом и трапом, как у нелетной пары Русланы и Гоши. В будущем орнитологи надеются, что и эти две птицы составят удачную пару и начнут размножаться.

Проект реализуется при поддержке ООО «ТехноГрупп».