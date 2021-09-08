Болельщик ХК «Рязань» Сергей Лазарев: По отношению к прошлому году наша команда играет в хоккей

Одна из искрометных атак хозяев льда. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

7 сентября вечер хоккея во Дворце порта «Олимпийский» начался с минуты молчания – 10 лет назад игроки и тренеры некогда клуба-партнера рязанцев, ярославского «Локомотива», погибли в авиационной катастрофе. Словно отдавая дань памяти своим товарищам, команды показали искрометный хоккей.

На 15-ой минуте Никита Гончаров синтезировал игровое преимущество хозяев в гол, реализуя большинство в составе спецбригады.

- В составе тройки играем второй сезон, поэтому знаем, кто как действует. Но и потренировали немного, - пояснил хронологию заброшенной шайбы его партнер Никита Куракин.

Сражайся даже на коленях! Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Во втором периоде «Рязань» по-хозяйски чувствовала себя в зоне Арсения Никонорова, который в этот раз удивлял сейвами, разыгравшись не на шутку. Под занавес двадцатиминутки сработал принцип «не забиваешь ты…», и в ворота Максима Дорожко влетели две шайбы. Отличились Егор Дорофеев и Максим Иванов (в большинстве).

Третий игровой отрезок команды начали при счете 1:2. Хозяева продолжили свои массированные атаки и одна из них завершилась взятием ворот – отличился Виктор Пластинин. Но, как и говорил капитан «летчиков» Игорь Игнатушкин, поигравший и в Рязани в сезоне-2018, «подсушивать» игру соперники Дениса Баева не собирались.

Данил Семенов вновь реализовал большинство («горожане» в общей сложности провели в штраф-боксе 12 минут). И снова подопечные Баева вынуждены были включить в атаках форсаж. Это принесло свои результаты. За 2:43 до конца основного игрового времени Станислав Кондратьев перевел игру в овертайм. В котором в формате 3х3 не сплоховал любимец рязанской публики Максим Кориневский – 4:3.

Автор победной шайбы. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

- Это полностью командный результат, от и до мы выполняли тренерскую установку, - заявил форвард. – Второй период где-то провалили, но в третьем периоде ребята отдали себя полностью и в овертайме закрепили успех.

Наставник «горожан» Денис Баев на послематчевой пресс-конференции подтвердил слова нападающего, сказав о том, что есть над чем работать при позиционной игре. Подводя итоги прошедшей встречи, завсегдатай ледовой арены Сергей Лазарев подчеркнул:

- По отношению к прошлому году наша команда играет в хоккей. Видно, что есть наработки, комбинации, связки.

Радость гола неизмерима. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Осталось добавить, что в четверг, 9 сентября, состоится очередная игра. ХК «Рязань» будет принимать тольяттинскую «Ладу».