Вратарь ХК «Рязань» Денисов: Свое недовольство надо засунуть в одно место и работать на команду

Сергей Денисов пребывал в прекрасном настроении. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

5 сентября стартовал чемпионат Пари-матч ВХЛ - Кубок Шелкового пути для рязанской дружины. «Горожане» переиграли пензенский «Дизель» на первых секундах овертайма 2-1.

Через мгновение рязанцы вскинут руки вверх и издадут победный клич. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Счт в этом матче открыл Александр Репьях, реализовав большинство на седьмой минуте. За фол именно на нем отправился в штраф-бокс «дизелист» Цветков. Сразу вспомнились слова коуча рязанцев о спецбригаде большинства.

А вот в меньшинстве подопечные Баева спустя четыре минуты отыграли неудачно, и Антон Андриянов счет сравнял. При этом гости плавно прибрали инициативу в свои руки, а у ворот Сергея Денисова становилось все жарче. Но недаром капитан хозяев льда Владимир Карпов говорил о возросшем по сравнению с прошлым сезоном командном духе - он и партнеры выстояли в основное время.

Главный тренер ХК "Дизель" Евгений Мухин: В этом сезоне у нас практически полностью обновленная команда. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В начале овертайма первая же атака «Рязани» завершилась взятием ворот имеющего за плечами опыт КХЛ Игоря Устинского. Михаил Епишин вместе с партнерами принес победу в дебютном матче ХК «Рязань».

На точке вбрасывания чуть удачливее были гости. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Героем матча смело можно назвать голкипера «горожан» Сергея Денисова, который свои заслуги, а он отразил 37 бросков в створ, делит с тренером вратарей и любимцем рязанских фанатов Юрием Петровым:

- Юрий Владимирович преподносит нам новую методику, по которой мы старательно занимаемся. Может быть, через мое какое-то недовольство, которое нужно засунуть в одно место и работать только на команду.

Роль голкипера команда в этом матче на послематчевой пресс-конференции подчеркнул и наставник «Рязани» Денис Баев:

- Видна работа тренера вратарей, видно, что и сами ребята отдаются, выкладываются. Денисов держал нас в игре до последнего, и команда ответила на это победной шайбой.

7 сентября ХК «Рязань» принимает самарских “летчиков” - ЦСК ВВС.

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