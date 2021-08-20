Черные курицы, но золотые: под Рязанью производят дико дорогое, но полезное мясо

Да, мы куры удалые - наши яйца "золотые". Фото: Александр КАРАВАЕВ

В Рязанской области уже несколько лет существует программа поддержки сельхозпроизводителей, в том числе и начинающих. Одна из ее разновидностей - гранты из серии «Агростартап». Выяснили, как получить, и что для этого необходимо...

Сотрудница «КП-Рязань» недавно переехала в село и решила начать собственное дело на новом месте. Но какое направление выбрать?

Куры черные, мясо - «золотое»

Для того чтобы иметь успех в бизнесе, надо предлагать людям в первую очередь то, в чем у них имеется недостаток. Так сказать, найти эксклюзивную «фишку». И главное - иметь гарантированный рынок сбыта. Ведь можно и бананы в теплице выращивать, но себестоимость при этом будет такова, что их никто не купит. Или же надо выращивать продукт высокого качества по низкой цене, но это, как вы понимаете, из области фантастики. На чем же остановиться?

- Мы обратили внимание на особую породу кур, которая в России практически не выращивается, - говорит Татьяна Разоренова, - но на мясо которых есть огромный спрос.

- И чем же они отличаются от обычных бройлеров, что продаются в любом супермаркете за 130-150 рублей?

- Эти куры черные, полностью черные. И не только внешне. У них кожа, мясо и даже внутренние органы имеют черный цвет. Мясо содержит больше белка и микроэлементов. Из-за этого такие куры ценятся не только у рестораторов, но и у приверженцев здорового питания.

С другой стороны, эти куры - не бройлеры, а тугорослики, и набирают вес медленно, да и габаритами особо не отличаются: максимальный вес петуха в живом виде составляет 2,5 килограмма, а курицы - 2 килограмма. Понятно, что для их выращивания требуется больше корма, а значит, их себестоимость будет выше. Но это окупается с лихвой. Ведь цена на мясо этой птички может достигать 100$ за килограмм! Конечно, 7000 у нас никто не предложит, а вот реальная закупочная цена сейчас составляет 1,5-2 тысячи. Вот и получается, золотая курочка.

Куры с черным мясом для России, а тем более для Рязани - экзотика. Дорогая экзотика. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Первые шаги уже сделаны

Естественно, никто сложа руки не сидит. И пока ожидается начало конкурса на распределение грантов, подготовка к открытию бизнеса идет полным ходом.

Построены первые загоны для птицы. Есть инкубатор и даже система предпродажной подготовки тушек. Это вообще штука интересная. Нагревается вода почти до состояния кипятка, в нее макается свежезарубленная курица, а потом прогретая тушка летит прямиком в специальную центрифугу. Пара минут такой «карусели» - и можно смело на прилавок отправлять.

Пока идет практика - выращиваются различные виды птицы: есть гуси, утки, бройлеры, и, конечно, черные куры.

- Наша задача сейчас - нарастить маточное поголовье, чтобы выйти на промышленные объемы производства, - продолжает Татьяна. - Для обустройства полноценной фермы сейчас решается вопрос о приобретении дополнительного земельного участка - ведь, согласно санитарным правилам, такие сооружения должны располагаться на расстоянии не менее чем за 300 метров от жилых зданий.

- И сколько сейчас у вас голов птицы?

- Около 400. Но в основном это молодняк.

- И что, никаких проблем не возникает?

Бывают, но редко. Без этого никак. Но если следить за питанием, водой, необходимыми добавками (кальций, мясокостная мука и др.), то избежать критических ситуаций вполне реально. К тому же с момента вылупления и до 45 дней птицу необходимо пропаивать витаминами, пробиотиками и имуноподдерживающими препаратами. Делать это надо и дальше, в зависимости от сезона и возраста.

А теперь: что нам скажет специалист:

- Как правило, все заболевания начинаются с неправильного кормления и содержания птицы, - говорит врач-ветеринар Ксения Буштак. - Все инфекционные заболевания именно так себя и проявляют. В Рязанской области серьезный заболеваний нет, только гельминтозы, потому что хозяева часто не обрабатывают птицу должным образом. Из неинфекционных заболеваний чаще всего встречаются: банальные воспалительные процессы в суставах, бронхиты и другие болезни. Без применения антибиотиков вырастить птицу в частном подворье (до 100 голов) реально. Сейчас многие говорят, что антибиотики получают только те птицы, что выращиваются в промышленных масштабах. Я с этим не согласна. В частных подворьях также применяются лекарства, если птица заболевает. Но в обоих случаях необходимо придерживаться рекомендованных схем, потому что бесконтрольное применение антибиотиков опасно.

В общем, с лекарствами на ферме шутить не стоит.

Гранты помогут возрождению села?

Село уже долгие годы находится в плачевном состоянии. Некоторые деревни вообще исчезли с лица земли, а другие постепенно угасают. Работы мало. Но и начать свое дело тоже непросто.

- У нас традиционно ориентировались на мясо-молочное производство, - говорит глава администрации Выжелеского сельского поселения Геннадий Панкин, - этому способствовало огромное количество пастбищ, в том числе и заливных. Частник тоже держал скот в немалых количествах. Еще 20 лет назад в нашем поселении у местных жителей было более 300 голов крупного рогатого скота, а сейчас осталось 42...

Цыплята хоть и вылупляются в инкубаторе, но нуждаются в присмотре взрослой курицы.

- Почему так резко сократилось?

- Закупочная цена на молоко стабильна уже много лет - 25 рублей за литр. А все остальное дорожает. Корма недешевые. Раньше, когда был колхоз, он каждому сотруднику, имеющему корову, выделял на зиму 2,5 тонны сена. А сейчас колхоза нет.

- А самим накосить нельзя?

- Можно… Но надо не только накосить, но и смести, вывезти. Поэтому народ предпочитает покупать. Вот и получается, что рентабельность молока становится близкой к нулю.

- Как вы думаете, у нашей Татьяны получится ее затея?

- Когда начинаешь заниматься своим делом на селе, главное, чтобы было огромное желание, а оно у Татьяны есть.

Кстати, в самом Выжелесе уже есть птицеферма, построенная на грант. Но у нее несколько иной профиль - там выращивают гусей, уток, перепелок. Так что наша Таня им конкуренцию не составит.

А пока ждем объявления конкурса по программе «Агростартап», который должен стартовать буквально в ближайшие дни.

СПРАВКА «КП»

Черное мясо кур содержит, по сравнению с обычным, больше белка, незаменимых аминокислот, кальция, фосфора, железа. При этом в ней меньше жира, а значит, и холестерина.

Китайцы лечат черным мясом кур мигрень, туберкулез, болезни почек, «женские» и многие другие заболевания. Мясо и яйца этих птиц восточная медицина ставит наравне с женьшенем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!