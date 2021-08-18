Рязанские чиновники: сами турбины не обновим и другим не позволим

Публичности на этих слушаниях не было.

Публичные слушания по научно-исследовательской работе «Актуализация схемы теплоснабжения городского округа город Рязань» состоялись 17 августа в управлении энергетики и ЖКХ городской администрации.

Обсуждение обошлось без жителей, без общественности – с чем это связано, неизвестно. Помимо чиновников и энергетиков, удалось присутствовать только нескольким СМИ.

Московский разработчик, представитель Всероссийского теплотехнического института Алексей Желнов представил проект актуализации схемы теплоснабжения, который затронул перспективы развития Ново-Рязанской ТЭЦ, Дягилевской ТЭЦ и Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей (РМПТС).

Желнов подчеркнул, что надо проводить ускоренную модернизацию в системе теплоснабжения, инвестировать в энергобезопасность. Пока же 79% муниципальных труб изношены и требуют замены, а муниципальное генерирующее оборудование, переданное в аренду Ново-Рязанской ТЭЦ, находится в «зоне ненормативной надежности».

После презентации слово предоставили директору Ново-Рязанской ТЗЦ Андрею Богданову, который, в частности, заявил, что предложения предприятия не учтены в представленном на суд общественности проекте:

– Кроме турбины №2, пущенной в 1959 году, существуют еще три муниципальных турбины №7,8 и 9, которые работают с 1967, 1969 и 1970 годов. Свой эксплуатационный ресурс эти турбины уже выработали по полтора раза и больше… Исходя из плана по обеспечению энергобезопасности, их надо вывести из эксплуатации в 2027, 2028 и 2029 годах. Отказ от их замены приведет к образованию дефицита тепловой мощности порядка 400 гигакалорий в час.

К чему приведет такой дефицит? Не только к недогревам квартир горожан в зимние месяцы, но и к недопоставкам тепла в Южный промузел – к проблемам для крупных промышленных предприятий. Заместитель главного энергетика Рязанской нефтеперерабатывающей компании Николай Баранов подтвердил, что при таком дефиците тепловой энергии РНПК не сможет выполнить свои планы технического развития.

Как в будущем решить проблему эксплуатации трех изношенных муниципальных турбин, исчерпавших свой ресурс, без своевременной их замены в проекте не говорится. Проблема кроется в муниципальной принадлежности этих агрегатов, которые находятся в аренде у теплоэлектроцентрали. «Новорязанка» предлагает произвести замену турбин за свой счет, поскольку у муниципального собственника денег на обновление своего генерирующего оборудования нет.

А что до горожан, так разве их судьба может быть интересна нынешней городской власти? Если чиновники откажут включить предложения ТЭЦ в Схему теплоснабжения, то Рязань с 2027 года попросту начнет замерзать. Последствия для населения могут быть тяжелыми. А в связи с износом оборудования в системе отопления аварийность и недогревы будут нарастать.

Тем не менее, после выступления Богданова, представитель проектной организации Алексей Желнов все-таки чуть дал задний ход, и заметил, что проект может быть отправлен на доработку, которая пройдет в течение двух месяцев. Дорабатывать проект или принять его как есть, спустив на тормозах всякие там замены изношенных турбин, администрация решит до 20 августа.

Директор Ново-Рязанской ТЭЦ был открыт для общения.

В заключение отметим, что московские проектировщики от общения с прессой категорически отказались. Нечего оказалось сказать на слушаниях и недавно занявшему пост директора РМПТС Сергею Лепехину, который уже написал заявление об отставке. Представители Ново-Рязанской ТЭЦ сообщили, что более подробно о сложившейся ситуации и перспективах расскажут на своей пресс-конференции 19 августа.

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