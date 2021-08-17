Законно пожарить шашлык в городе проще, чем на природе

На лесных полянках жарить мясо можно. Но только не в условиях особого противопожарного режима. А он у нас обычно идет все лето, прихватывая части весны и осени. Фото: Евгения ГУСЕВА

Летом пожарить шашлыки - дело святое. Одни уезжают на природу, другие идут в ближайший крупный парк, третьи предпочитают жарить у дачи, а четвертые не мудрствуя лукаво ставят мангал прямо во дворе. Чем могут вызвать ответную реакцию соседей по дому, и не всегда адекватную. Так, весной прошлого года в Рязани, разожженный недалеко от многоквартирных домов мангал стал причиной конфликта с применением насилия, в результате чего одному из участников потасовки теперь светит до 10 лет тюрьмы…

А где вообще можно ставить мангалы так, чтобы и самому удовольствие получить, и соседей не извести.

Нельзя, но если хочется…

На просторах всемирной сети ходит много информации о новых противопожарных требованиях. Что нельзя ставить мангалы в населенных пунктах, во дворах, парках, в общем «вне специально установленных зон», как любят говорить наши чиновники. Пугают штрафами. Некоторые граждане вызывают полицию.

- Сотрудники полиции обязаны реагировать на такие жалобы граждан, - сообщили нам в пресс-службе УМВД по Рязанской области, - и в этом случае обычно или предупреждают граждан о недопустимости данных действий, либо составляют протокол и отправляют его на рассмотрение в МЧС, где уже сотрудники данной организации принимают решение о применении мер административного воздействия.

Но так ли все страшно? Оказалось, что нет.

- Порядок использования открытого огня и разведения костров регулируется Приложением № 4 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, - говорит подполковник МЧС Дмитрий Гавриков, - и там все расписано - когда, что и как можно.

Что же там написано? Костры фактически разводить запрещено, ибо условия безопасности выполнить довольно тяжело - не ближе 50 метров от зданий, 30 метров от лиственного и 100 метров от хвойного леса. При этом в радиусе 10 метров не должно быть горючих материалов и сухой травы, а по окружности должна быть сделана минерализованная полоса шириной не менее 40 сантиметров. Но, если используется металлическая емкость (бочка или мангал), расстояние сокращается вдвое, а минерализованную полосу (окапывание территории) можно не делать. Важно, чтобы у мангала было целое дно, без отверстий. И это касается именно открытого огня. В то время как для приготовления шашлыка чаще вообще используют готовые угли.

- Сдаемся, начальник! Сейчас мангал на 15 метров от леса переставим! Фото: Евгения ГУСЕВА

Пункт 5 вышеназванного Приложения гласит: «При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках населенных пунктов, а также на садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов – до 2 метров.

- Но есть важное ограничение, - добавляет Дмитрий Гавриков, - все вышеперечисленное можно делать только тогда, когда не установлен особый противопожарный режим. Во время его действия разведение любых костров запрещено.

В этом году, например, противопожарный режим в Рязанской области был введен с 27 апреля и завершится он, скорее всего, в сентябре-октябре. Вот и получается, что жарить-то мясо во дворах можно, но только, как и на природе, поздней осенью, зимой и ранней весной.

Жаришь? Не навреди!

В то же время, дым от мангала и запах жарящегося на огне мяса, если это происходит во дворе жилого дома, неминуемо будет проникать в окна соседей. А это может кому-то не понравиться, а для кого-то - стать причиной обострения хронических заболеваний, например астмы или язвы (из-за повышенного выделения желудочного сока). Как быть в этом случае?

При жарке шашлыка на даче главное, чтобы расстояние до строений было не меньше 5 метров. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- Реализация права одних не должна ущемлять права других, - говорит кандидат юридических наук Дмитрий Качановский, - а право на здоровье неотъемлемо. Поэтому, если дым от костра приносит реальный вред здоровью человека, то он может подать гражданский иск. Важный момент – человек должен предупредить и обосновать свою позицию, а не просто кричать с балкона: затушите мангал! И ущерб здоровью должен быть подтвержден медицинскими документами, а факт разведения мангала свидетельскими показаниями. В этом случае шансы на выигрыш в суде достаточно велики.

Поэтому - дружите с соседями. И они вас поймут.

А КАК У НИХ?

В итальянских городах, особенно на юге страны, каждый вечер можно увидеть вереницу дымящихся мангалов прямо на улицах. Для местных жителей это обычное дело. Семья выносит мангал на улицу, располагается вокруг, жарит мясо и овощи. Причем речь идет не только о частном секторе, а о кварталах с многоэтажной застройкой. Могут поставить мангал чуть ли не у входа в дом! И никто не вызывает полицию, пожарных, не возмущается, что бризом дым затягивает в окна. Потому что знают: сегодня делает твой сосед, а завтра - будешь делать ты. Естественно, по окончании приготовления угли заливают, убирают за собой мусор, а мангал заносят домой.

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