Группа компаний «Зеленый сад»: для тех, кто хочет расти

Гендиректор портала «Единый ресурс застройщиков» Кирилл Холопик, директор по общим вопросам ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич и замдиректора по коммерческим вопросам Лиана Гокчян.

Строитель – самая мирная и созидающая профессия. Она становится делом жизни тех людей, кто более всего ценит стабильность и мир, готов дарить людям результаты своей нелегкой работы. Основной потенциал отрасли составляют люди – профессионалы высокого класса, использующие свой опыт и знания для развития строительной индустрии в соответствии с мировыми тенденциями.

Одним из локомотивов строительной отрасли Рязанской области является девелопер с 20-летним стажем работы на рынке – Группа компаний «Зеленый сад». Главным лозунгом своей созидательной деятельности она выбрала такие слова: «Дома для лучшей жизни». Однако высокое качество жизни – это не только красивые дома, но и одухотворенные и образованные люди, счастливые и талантливые дети. И здесь важен вклад каждого из нас. Поэтому компания «Зеленый сад» считает своим долгом проводить благотворительные акции, поддерживать культурные и спортивные праздники, возводить масштабные социальные объекты и создавать комфортные условия для жизни и отдыха своим сотрудникам.

ЛИДЕРЫ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА

Визитной карточкой жилых комплексов «Зеленого сада» являются современная архитектура, инновационные энергосберегающие технологии, экологичные материалы, оригинальные планировки, благоустроенная дворовая территория. Недаром именно эту компанию правительство Рязанской области выбрало в качестве основного партнера в строительстве важнейших социальных объектов. Даже в условиях пандемии благодаря совместной плодотворной работе удается претворять в жизнь планы по развитию социальной инфраструктуры – крупнейший застройщик Рязани много внимания уделяет этой сфере. Так, ГК «Зеленый сад» в скором времени введет в эксплуатацию Дом культуры в деревне Ровное Рязанского района, а за 20 лет работы в отрасли завершила много значимых для города проектов, в числе которых центр детского развития «Новые горизонты», ГАУ РО «Центр спортивной подготовки «Академия тенниса им. Н. Н. Озерова», ледовая арена ДС «Олимпийский» и другие. На прошедшем 25 июня итоговом собрании Союза строителей Рязанской области министр строительного комплекса Рязанской области Вячеслав Юрьевич Меньшов наградил директора по общим вопросам ГК «Зеленый сад» Андрея Оришкевича за высокое профессиональное мастерство, долголетний плодотворный труд, значительный вклад в развитие строительной отрасли Рязанской области.

Высокую оценку своей работы компания регулярно получает и на федеральном уровне. Очередное подтверждение высокого качества сданных проектов ГК «Зеленый сад» получила из рук генерального директора портала «Единый ресурс застройщиков» Кирилла Холопика. В середине июня он посетил центральный офис компании, чтобы лично встретиться с директором по общим вопросам Андреем Оришкевичем и заместителем директора по коммерческим вопросам Лианой Гокчян и поблагодарить компанию за работу.

«Единый ресурс застройщиков» – особый проект, реализуемый при поддержке Национального объединения застройщиков жилья. На портале представлена полная база данных девелоперов, публикуется полезная информация и рейтинги. А ежегодный «Градостроительный конкурс жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК» позволяет определить лидеров отрасли, которые возводят не только качественное жилье в соответствии со стандартами, но и меняют рынок: используют инновационные технологии, энергоэффективные материалы, учитывают быстро меняющиеся реалии и предлагают улучшенные проектные решения. По итогам конкурса «ТОП ЖК – 2021» в лидерах оказались два проекта ГК «Зеленый сад» – Grand Comfort и Pride Park. Последний отметили сразу в двух номинациях – на федеральном и региональном уровне: «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации» среди среднеэтажных домов и «Лучший жилой комплекс-новостройка» в области. ЖК Grand Comfort вошел в число лучших в категории «Доступное жилье». Он получил 3-е место в номинации «Лучший комплекс-новостройка в Рязанской области».

КОГДА В ДОМЕ ЕСТЬ ХОЗЯИН

В домах «Зеленого сада» всегда светло, тепло и чисто. О том, чтобы жильцам было комфортно не только в своих квартирах, но и в подъездах и дворах, заботятся сотрудники Управляющей жилищной компании «Зеленый сад – Мой дом». За долгие годы работы компании был разработан GREEN STANDART – свод обязательных услуг по благоустройству внутренней и прилегающей территории комплексов, находящихся под ее управлением. Высадка растений, нанесение разметки парковочных мест и пешеходных переходов – для жителей эти услуги стали привычными и само собой разумеющимися вещами. Но компания никогда не ограничивала себя рамками Жилищного Кодекса, стараясь сделать для своих клиентов больше, чем требуют нормы. Например, в этом году ведущий застройщик региона начинает строительство парка возле Черезовского пруда. В концепцию проекта входит благоустройство береговой линии, мест для пикника, рыбалки, прогулок. Для любителей активного отдыха сделают велосипедные дорожки и зоны work out, а также установят детские площадки. Семьи с детьми смогут прогуляться по освещенной и благоустроенной набережной, насладиться красотами родной природы и полюбоваться дикими утками.

– Избавить наших клиентов от любых коммунальных проблем – вот главное, к чему мы стремимся в своей работе, – говорит директор УЖК «Зеленый сад – Мой дом» Андрей Казаков. – Мы стараемся работать так, чтобы люди могли больше времени посвящать своей семье и любимым делам, нежели беспокоиться по поводу состояния дома или двора и подстраиваться под управляющую компанию. Наоборот, управляющая компания подстраивается под жителей.

Так, в зимнее время, когда жители многих домов в городе массово жаловались на заваленные снегом дворы и обледенелые ступеньки подъездов, в жилых комплексах «Зеленого сада» люди могли спокойно и безопасно передвигаться. По результатам проверки качества уборки придомовых территорий в 524 домах в феврале текущего года Госжилинспекция выявила многочисленные нарушения. Подводя итоги обследования, губернатор Николай Любимов отметил организации, которые добросовестно справляются со своими обязанностями. В числе примеров для подражания – УЖК «Зеленый сад – Мой дом». Возле домов компании всегда чисто, уборка снега идет непрерывно, а самый сильный снегопад этой зимы сотрудники встретили хорошо подготовленными, что позволило защитить дворы от снежных завалов. Кроме того, «Зеленый сад – Мой дом» – единственная организация, которая предлагает дополнительные услуги по улучшенной уборке территории от снега: задействует больше техники и сотрудников, закупает больше реагентов для борьбы с наледью, не складирует снег на территории, а постоянно вывозит его со дворов.

ИГРАЯ, ОБУЧАЕМ И РАЗВИВАЕМ

Говорят, что каждый человек в своей жизни должен построить дом, посадить дерево и вырастить ребенка. Компания «Зеленый сад» строит красивые надежные дома и сажает многолетние деревья, так что рязанцам остается создавать семьи и наслаждаться счастьем быть родителями замечательных мальчишек и девчонок. Однако со сдачей дома ГК с себя ответственность за благополучие жителей не снимает. Представители управляющей компании «Зеленый сад – Мой дом» регулярно устраивают во дворах своих жилых комплексов различные интерактивные мероприятия для семей. Особое внимание традиционно уделяется детским праздникам, в которых ребята могут проявить свои таланты и научиться чему-то новому. Например, одно из значимых и полезных мероприятий, которые проводятся для маленьких жителей, – праздник «Детская безопасность на дорогах». УЖК организовывает мастер-классы совместно с Госавтоинспекцией, на которых дети в игровой форме знакомятся с правилами поведения на дорогах и изучают ПДД. В итоге каждое из таких мероприятий превращается в настоящий квест с викторинами, подвижными и веселыми играми, подарками.

Они помогают обратить внимание взрослых и детей на проблему безопасности на дорогах, закрепить правила поведения, запомнить дорожные знаки, ведь быть внимательным и осторожным нужно даже во дворе своего дома и по пути в школу.

Варя Носова смогла заниматься творчеством в центре развития «Новые горизонты» благодаря поддержке ГК «Зеленый сад».

ПУСТЬ СБЫВАЮТСЯ ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ

Группа компаний «Зеленый сад» известна в регионе возведением масштабных социальных объектов. Осенью 2017 года был введен в эксплуатацию передовой для Рязани детский центр «Новые горизонты» на 250 мест. В нем созданы все условия для развивающих занятий, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Группа компаний курирует работу центра и после его передачи детям. Некоторые воспитанники занимаются в «Новых горизонтах» бесплатно благодаря финансовой помощи «Зеленого сада». Это дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети с особенностями в развитии. Одной из таких воспитанниц «Новых горизонтов» стала Варя Носова, страдающая заболеванием опорно-двигательного аппарата. Девочка с самых ранних лет хотела танцевать, но из-за проблем со здоровьем ее не брали ни в один кружок. И вот когда ее мама, Вера Михайловна, думала, что мечта дочери так и останется недостижимой, ее пригласили в центр детского развития «Новые горизонты». Более того, ГК «Зеленый сад» взяла на себя расходы за обучение Вари во всех кружках, какие ей понравятся.

– Мы считаем, что особенные дети должны заниматься вместе со здоровыми, – убеждена Ольга Данилова, директор центра детского развития. – К счастью, компания «Зеленый сад», которая построила этот центр, придерживается такого же принципа. Застройщики полностью финансируют занятия деток с ограниченными возможностями здоровья.

Сегодня Варя бесплатно ходит на танцы, массаж, уроки рисования и лепки. Прогресс за несколько лет огромный. По словам мамы, девочка в самом начале с трудом могла держать носочки в нужной стойке, а сейчас выполняет сложные элементы и встает на мостик:

– У нее движения стали более плавные, появилась пластичность в руках. Мне очень нравится, что они разучивают разные танцы – и вальсы, и народные, и марши, где движения должны чеканить. Теперь она меня учит – показывает мне движения, мы находим с ней музыку и вместе танцуем.

Творческие занятия помогают не только развивать крупную и мелкую моторику, но и дают простор фантазии, а красивые рисунки и картины из пластилина в исполнении Вари помогают осознать, как важна поддержка и доброе отношение со стороны неравнодушных людей для раскрытия способностей. Глядя на Варю, даже не сомневаешься, что у этого солнечного ребенка все получится. Рядом с такими людьми – маленькими и большими – и сам становишься мягче и человечнее. Желаем Варе и ее семье отличного учебного года, новых открытий и гармонии во взаимоотношениях с миром.

Благодаря социальной программе «Зеленого сада» у многих ребят появилась возможность полноценно развиваться, поверить в свои силы и стать увереннее в себе. Подобная инициатива от застройщика доказывает, что на первом месте должны быть не сами здания, а люди, которые в них живут.

ПОДДЕРЖКА НА ЛЬДУ

Быть первыми, быть лучшими – для «Зеленого сада» – это и девиз, и устоявшаяся традиция. Именно поэтому компания оказывает организационную и финансовую поддержку различным общегородским и даже всероссийским соревнованиям. Сотрудники компании «Зеленый сад» во главе со своим гендиректором Алексеем Самохиным не только ведут здоровый и активный образ жизни, но и создают условия для развития спорта в регионе. За оказание содействия в развитии физической культуры и спорта в городе Рязани, пропаганду здорового образа жизни и активную жизненную позицию 17 марта Управление по физической культуре и спорту и массовому спорту администрации города Рязани объявило официальную благодарность ГК «Зеленый сад» в лице директора по общим вопросам Андрея Оришкевича. Как отметили в управлении, один из крупнейших застройщиков региона многие годы плодотворно сотрудничает с администрацией города, в качестве партнера поддерживает спортивные соревнования и как застройщик участвует в возведении социально значимых спортивных объектов. Особое внимание компания уделяет возрождению традиций хоккея на Рязанской земле и привлечению молодежи в этот олимпийский вид спорта. При ее поддержке на льду дворца спорта «Олимпийский» проходят знаковые хоккейные матчи, как, например, товарищеская встреча между ветеранами рязанского хоккея и командой «Легенды хоккея СССР». 25 мая руководство Ночной хоккейной лиги Рязанской области выразило официальную благодарность Алексею Самохину «За вклад в развитие и поддержку любительского хоккея в Рязанской области». Бумага подписана региональным представителем НХЛ Олегом Смирновым, который сам получил награду из рук президента РФ Владимира Путина.

– Благодаря неравнодушию крупных компаний, среди которых и «Зеленый сад», движение любительского хоккея растет и развивается, – заявил Олег Евгеньевич, – а Рязань стала всеми признанной столицей этого спортивного направления.

Победительницы конкурса красоты среди сотрудниц ГК «Зеленый сад».

ЮБИЛЕЙ КОМПАНИИ КАК СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

ГК «Зеленый сад» не только активно поддерживает городские социальные мероприятия, но и обеспечивает интересный и полезный досуг для своего коллектива. Сотрудники компании с удовольствием занимаются спортом, соревнуются в скорости и ловкости, улучшают экологию родного города. Кто как проводит досуг, а сотрудники «Зеленого сада» не скучают: то с клюшкой, то с удочкой, то с лопатой, то с лыжными палками. Каждый корпоратив компании, посвященный Дню строителя, 8 Марта, 23 Февраля или Новому году, превращается в яркий праздник, где работники собираются со своими близкими. Но особенно тщательно руководство подходит к организации дней рождения компании. В ноябре 2020 года крупнейший застройщик региона отметил свой 20-летний юбилей. Однако из-за пандемии все массовые встречи перенесли на лето, чтобы отметить день рождения несколькими мероприятиями разного формата. Семейный отдых на озере, спортивный праздник, игра в пейнтбол. Для каждого здесь находились свои развлечения: рыбная ловля, метание ножей, волейбол, игра по станциям для семей «Город приключений», эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья». Победители таких соревнований получают ценные призы, но главные герои таких праздников – это дети, которые никогда не возвращаются домой без игрушек и сладостей.

Подобные яркие и веселые мероприятия помогают отвлечься от рабочей рутины, укрепить взаимоотношения между коллегами, поднять корпоративный дух, зарядиться позитивными эмоциями и, конечно, получить импульс к новым профессиональным достижениям.

– В этом и заключается главная задача ГК «Зеленый сад» – создавать лучшие условия для жизни и отдыха и своим клиентам, и команде, которая ежедневно работает над этим, – выражает позицию компании директор по общим вопросам ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич.

СОХРАНЯЯ ИСТОРИЮ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

Мудрые люди утверждают: созидать – это не только создавать что-то новое, это еще и сохранять свою историю для будущих поколений. Разделяя созидательное отношение к событиям прошлого, ГК «Зеленый сад» выступила партнером и организатором экспедиции по поискам самолета времен Великой Отечественной войны, которая состоялась 5 июня по инициативе Академии ФСИН России и газеты «Комсомольская правда». В октябре 1941 года в болотистую местность под селом Агро-Пустынь после атаки звена «мессершмиттов» упал советский бомбардировщик ДБ-3Ф (Ил-4). Останки погибшего в бою младшего сержанта Николая Ткачука так и не были найдены.

ГК «Зеленый сад» выступила партнером и организатором экспедиции по поискам самолета времен Великой Отечественной войны под селом Агро-Пустынь.

В 2011 году здесь уже работали курсанты Академии ФСИН России. Благодаря раскопкам и архивным работам удалось выяснить, кто был в составе экипажа. Удивительным совпадением, которое поразило поисковиков, стал тот факт, что командиром машины оказался Михаил Дозмаров – отец Николая Дазмарова, который работал в Академии ФСИН. Он никогда не видел своего отца, много лет искал информацию о нем, а благодаря экспедиции смог узнать о его судьбе и увидеть фотографию. И в этот раз Николай Михайлович вошел в состав военно-патриотического отряда «Поиск» вместе с добровольцами, в числе которых были и сотрудники ГК «Зеленый сад». Силами компании всю прилегающую территорию обработали от клещей и комаров, на месте был вырыт котлован глубиной пять метров, на отвалах которого работали профессиональные поисковики и семьи добровольцев. Всех обеспечили необходимым для раскопок инвентарем: лопатами, перчатками, рыхлителями для поиска мелких деталей. А для детей устроили целое состязание по поискам останков советского бомбардировщика с ценными подарками и памятными грамотами.

Благодаря совместным усилиям добровольцев и организаторов удалось серьезно продвинуться в поисках и обнаружить значимые детали самолета. Находки отдали в музей для изучения и оформления выставки, а часть из них передали для производства памятных знаков. Как нам стало известно, первые образцы уже готовы – звезда из латуни и части фюзеляжа самолета символично выполнены в соответствии с параметрами ордена Красной Звезды, который был учрежден для награждения за большие заслуги в деле обороны СССР.

ГК «Зеленый сад» не первый раз участвует в патриотических мероприятиях. По словам директора по общим вопросам Андрея Оришкевича, компания поддерживает все инициативы, которые украшают наш город и помогают воспитывать наших детей достойными гражданами.

ВАКЦИНАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ В ОФИС

Забота о физическом здоровье сотрудников всегда была в приоритете у руководства компании. Члены большого коллектива регулярно проходят медосмотры, для тех, кто работает в офисе, устраивают музыкальные физкультминутки и все вместе – администрация и подчиненные – для поддержания тонуса участвуют в городских спортивных соревнованиях. Поэтому, когда в регионе началась пандемия коронавируса, на первое место вышла безопасность каждого, кто является частью дружной команды «Зеленого сада». И это не только удаленный формат работы для тех, кому это рекомендовано исходя из возраста и медицинского заключения, и обеспечение всех средствами индивидуальной защиты, но и добровольная вакцинация всех желающих.

По договоренности с областной клинической больницей в назначенный день к главному офису компании прибыл мобильный пункт вакцинации – автобус, оборудованный как процедурный кабинет. Таким образом сотрудники Группы компаний могли без отрыва от работы пройти медосмотр и при отсутствии противопоказаний привиться отечественной вакциной «Спутник V».

– Очень правильно, когда работодатель заботится о своих сотрудниках и предоставляет возможность привиться на рабочем месте. Это гораздо удобнее и безопаснее, чем если бы это происходило в обычном медицинском учреждении, где существуют риски заразиться от других больных. Важность же самой вакцинации, я думаю, уже доказывать никому не нужно, потому что клинические испытания показали эффективность и безопасность этого препарата, – рассказала помощник руководителя ГК «Зеленый сад» Яна Юдина.

Хочется отметить, что получить вакцину имели возможность не только члены коллектива, но и члены их семей. Так, главный инженер ГК «Зеленый сад» Владимир Тимченко не только привился сам одним из первых, но еще и привел своих родных.

– В нашей компании вообще принято заботиться о здоровье коллектива. Сотрудники проходят обязательную ежегодную диспансеризацию в подшефной клинике, а в связи с пандемией руководство приняло решение о вакцинации всех сотрудников компании. В коллективе эту идею восприняли позитивно и ответственно, поэтому и отказавшихся от прививки нет, – рассказал Владимир Леонидович.

Благодаря своевременной вакцинации компании удалось избежать массового заболевания COVID-19 и значительного ущерба здоровью, который он может нанести не имеющего антител организму.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ГК «Зеленый сад» – это:

- 20 лет на строительном рынке,

- более 500 сотрудников в штате,

- более 30 успешно сданных объектов многоквартирной застройки,

- с 2000 года возведено 540 000 кв. м жилья,

- в собственности компании находится 50 единиц строительной техники и башенных кранов,

- более 15 000 человек живут в домах, построенных компанией.

Медаль благоверного князя Романа Рязанского II степени, которой митрополит Рязанский и Михайловский Марк наградил генерального директора ведущей строительной компании региона Алексея Самохина

ВАЖНО!

19 мая митрополит Рязанский и Михайловский Марк наградил генерального директора ведущей строительной компании региона Алексея Самохина медалью благоверного князя Романа Рязанского II степени. Это не первый знак отличия от Русской православной церкви, которым удостоен Алексей Викторович. Рязанская митрополия выражает благодарность за пристальное внимание к нуждам Церкви, трудам на ее благо и за существенную помощь по устроению храмов на Рязанской земле.

На правах рекламы