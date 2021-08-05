Диалоги животных: как рев циркового льва привлек внимание рязанской прокуратуры

Прокуратура убедилась, что со львом Кингом все в порядке.

На минувшей неделе новостное поле региона заполнили отчеты прокуратуры о проверках мест содержания животных. Сразу несколько контрольных мероприятий прошли в рязанском цирке, развлекательном комплексе «В некотором царстве», а также на базах отдыха «Оленево» и «ФаZOOнда». И в каждой точке сотрудники прокуратуры вместе с ветеринарами и специалистами Россельхознадзора выявили нарушения. Неужели над животными в самом деле издеваются?

Лисы, лошади и яки остались без воды

- В цирке в клетках у лис, в стойлах у лошадей, яков отсутствовали поилки, таким образом, не обеспечен постоянный и неограниченный доступ животных к свежей питьевой воде, - сообщили нам в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

Также ревизия не обнаружила санитарного блока, где должны проходить карантин вновь поступающие животные. Нет в цирке и изолятора для животных с признаками заразных болезней.

В цирке в клетках у некоторых животных отсутствовали поилки.

Что же касается проверок, прошедших «В некотором царстве», а также на базах отдыха «Оленево» и «ФаZOOнда», ведомство называет следующие нарушения:

- отсутствие идентификации животных;

- отсутствие надлежащим образом оформленных ветеринарных сопроводительных документов на корма для животных;

- отсутствие документов, подтверждающих соответствие воды и иные нарушения.

«Вода у нас идеальная»

Мы связались с каждым из этих учреждений и расспросили об их отношении к претензиям прокуратуры.

- По большей части, проверка касается нас косвенно. Мы отказались от содержания зоопарка, и сейчас у нас эту территорию арендуют. В настоящее время мы содержим только лошадей. В результатах проверки говорится, что мы не предоставили необходимые документы, но все они в наличии. Анализы воды у нас идеальные, ее не только животным, но и людям можно пить. Единственное, что действительно значимо, так это то, что мы не предоставили сопроводительные документы системы «Меркурий». Но мы не знали, что для нашего вида деятельности это необходимо, - сообщил представитель базы отдыха «ФаZOOнда».

А вот на базе отдыха «Оленево» с претензиями ревизоров в целом согласны, там признают нарушения и заявляют о готовности все их устранить.

- К подобным проверками мы относимся с пониманием. Да, небольшие недочеты мы допустили, анализ воды обязательно сделаем, по бумагам тоже все приведем в порядок. Будем уделять ведению документации больше времени и внимания, - сообщили в «Оленево».

На базе отдыха "Оленево" с претензиями ревизоров в целом согласны.

«В некотором царстве» подобные проверки считают их полезными как для людей, так и животных. Так, в разговоре с корреспондентом «КП-Рязань» представитель развлекательного комплекса озвучил позицию собственников:

- Для нас такие проверки очень полезны. Законодательство в этой сфере постоянно меняется, и мы не всегда за ним успеваем. Контролирующие же органы на это нам указывают, тем самым помогая соблюдать закон. Все недостатки мы сразу же устраняем, поэтому повторных претензий к нам нет.

«Мы с вами разговариваем, а львы рычат»

Но, пожалуй, самый необычный повод к проверке оказался у цирка. В прокуратуру обратились живущие неподалеку от здания рязанцы и сообщили, что они обеспокоены слишком громким ревом льва. По их мнению, с животным что-то не так, возможно его мучают, он и таким образом он зовет на помощь. В это время в Рязани гастролировал «Королевский цирк», и животные принадлежали ему. Сотрудники ведомства удивились, но проверку все-таки провели. В итоге инспекторы убедились, что со львом все порядке. Почему же тогда у людей сложилось ложное впечатление, что животному плохо? Об этом мы попросили рассказать дрессировщицу 16-летнего Кинга Людмилу Суркову.

- Каждый представитель семейства кошачьих издает свои неповторимые звуки. У тигров они одни, у львов другие, и это необходимо, чтобы животные различали друг друга в природе. И, естественно, что с увеличением габаритов кошки звук тоже становится разным. Чем больше животное, тем громче оно рычит.

- Как часто случаются аналогичные нашему курьезы, связанные с громким рычанием больших кошачьих?

- В городах, в которых мы гастролируем, люди очень часто спрашивают, почему же так происходит? Ответ элементарный: они так общаются. Мы с вами разговариваем, собаки лают, петухи, к сожалению, начинают кричать, как только всходит солнце, а львы рычат. Кроме того, рыком они обозначают свою территорию, ведь в саванне он слышан более чем на семь километров. Причем всю эту информацию можно свободно найти в интернете, достаточно включить фильм, к примеру BBC. Есть очень много передач о львах и тиграх и наших передач, где Николай Дроздов рассказывает подробности про этих животных. Раньше, когда мы это учили в школе, вопросов никто не задавал. Но сейчас люди в основном не хотят интересоваться ни зоологией и ничем, поэтому многого не знают и даже часто путают, где лев, где тигр, а где барашек.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Прокуратура направила представление директору Рязанского государственного цирка, а Россельхознадзор рассмотрит дело об административном правонарушении по выявленным нарушениям. Кроме того, реальное устранение выявленных недостатков взято на контроль сотрудниками обоих ведомств.

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