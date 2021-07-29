Спортивный директор фестиваля «Небо России» Александр Маврин: Спорт возвращается в Рязань

Полеты аэростатов неизменно вызывают восторг! Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

На минувшей неделе в Рязани завершился XIX Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2021». В рамках мероприятия состоялся 15-й Кубок России по воздухоплавательному спорту, за что организаторы выражают благодарность региональному министерству спорта. Обладателем этого трофея с большим преимуществом стал известный по работе с путешественником Федором Конюховым воздухоплаватель Иван Меняйло (Москва). А вот серебро соревнований досталось молодому рязанскому пилоту Владимиру Ермакову. Третье место еще у одного москвича Евгения Чубарова.

Особая удача - поймать аэростаты, плывущие низко над водной гладью. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Мы встретились со спортивным директором фестиваля Александром Мавриным, чтобы подвести итоги и поговорить о будущем этого грандиозного проекта.

- Традиционно в последние годы фестиваль проходил в августе. Почему на этот раз был выбран июль?

- Все последние годы «Небо России» являлось площадкой для подготовки сборной России по воздухоплавательному спорту перед крупными международными соревнованиями. В начале августа в Польше стартует чемпионат мира среди молодежи, куда должны отправиться наши участники Владимир Ермаков (Рязань) и Дмитрий Жохов (Тула, Рязань). Мы посчитали, что должны поддержать ребят и дать им хорошую возможность потренироваться на родной земле. В следующем году мы планируем снова вернуться к августовскому формату.

- Спортивная часть фестиваля в следующем году останется?

- Да. Будем вместе с правительством Рязанской области подавать документы на проведение чемпионата России по воздухоплавательному спорту. В 2017 году в Рязани уже разыгрывалось звание чемпиона страны – тогда наша команда отработала профессионально. Чемпионат России – это минимум 25 команд из всех уголков страны. Спорт возвращается в Рязань, а вот зрелищная часть из города перемещается в окские луга. Заинтересованности со стороны муниципалитета нет. Но могу пообещать, что мы продолжим делать все возможное, чтобы радовать жителей города общением и красивыми полетами.

Утренний полет 21 июля получился одним из самых красивых на фестивале. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

- Чемпионат России – это предел для Рязани или можно ставить и более амбициозные цели?

- Всегда нужно развиваться, всегда нужно двигаться вперед! В перспективе мы, конечно, хотим выйти на международный уровень и провести в нашем городе одно из значимых для иностранных аэронавтов событие. Все предпосылки к этому у Рязани есть.